2018年度国家科学技术奖励三大奖：广东高校9项成果获奖

广东高校共有9项成果获奖。其中3项是以第一完成单位获奖，华南农业大学独揽2项，华南理工大学获得1项。

近日，中共中央、国务院在北京隆重举行2018年度国家科学技术奖励大会。

小编盘点，广东高校共有9项成果获奖。其中3项是以第一完成单位获奖，华南农业大学独揽2项，华南理工大学获得1项。

广东高校获奖情况

华南农业大学教授 吴珍芳

“高效瘦肉型种猪新配套系培育与应用”项目

获得2018年度国家科技进步奖二等奖

“未来，世界上最好的种猪育种在中国！”这样的“小目标”，华南农业大学教授吴珍芳成竹在胸。他介绍，“高效瘦肉型种猪新配套系培育与应用”项目针对我国瘦肉型猪育种技术创新不足、核心种质依赖进口、生产效率较低等重大问题，通过持续开展种猪本地化选育，自主培育出高效瘦肉型种猪新配套系并大规模产业化应用，打破了我国种猪长期依赖进口困境，是百余名研究骨干、千余名科技人员和3 万余农户的智慧成果。

一直以来，吴珍芳及团队将研究工作根植于生产一线，科研成果在校企合作单位广东温氏食品集团实践应用。吴珍芳介绍，自主培育的高效瘦肉型种猪新配套系得到了大规模产业化应用，并在全国30个省份得到推广，创产值2399 亿元，并以年20%以上增长，带动合作农户增收164.3 亿元，近三年农户增收96.9 亿元。

中国科学院院士、华南农业大学教授 刘耀光

“杂交稻育性控制的分子遗传基础”项目

获得2018年度国家自然科学奖二等奖

上个世纪70年代初，袁隆平及团队在海南三亚发现的花粉败育的野生稻，为杂交稻雄性不育系的选育打开了突破口。在杂交水稻广泛应用的背后，究竟为什么雄性不育材料可以培育不育系？又是什么机理促使它产生不育？“杂交稻育性控制的分子遗传基础”项目揭开了这个秘密。该成果奠定了我国在植物育性研究的国际领先地位，交出了杂交水稻育性调控分子基础理论的“中国答案”。

“科学不能盲目追热点，要有坚定的研究方向，追根问底。”针对水稻细胞质雄性不育的分子遗传机理研究，刘耀光及团队坚持科研20余年，取得了原始创新性成果，包括克隆了三系杂交稻育种中广泛应用的野败型和包台型细胞质雄性不育与恢复性的相关基因，阐明了其分子遗传机理，首次揭示核质基因互作控制细胞质雄性不育的发生；克隆了水稻杂种不育与亲和性的基因，首次发现了多基因复合座位控制杂种不育并阐明了分子遗传机理，提出了克服杂种不育性的技术方法；为作物杂种优势利用提供了理论指导和遗传资源。

教育部长江学者特聘教授、华南理工大学教授 吴波

“废旧混凝土再生利用关键技术及工程应用”项目

获得2018年国家科技进步奖二等奖

混凝土是土木工程中司空见惯的材料，但混凝土生产会消耗大量天然资源、破坏生态环境；废弃混凝土堆放、填埋还会占用大量土地。上述问题已成为制约我国可持续发展的瓶颈之一。据中国混凝土与水泥制品协会的统计，我国2016年商品混凝土产量18亿立方米，约占全球的50%，每年产生废旧混凝土高达2亿吨以上。

“如果既有的混凝土在完成历史使命之后，还可以重复利用那该有多好。”吴波说。他的团队在国际上率先提出了再生块体混凝土的新思路，直接将较大尺度的废旧混凝土块体与新混凝土混合搅拌形成再生块体混凝土，然后在新建工程中使用。相比常规循环利用方法，该技术可降低废旧混凝土的破碎处理能耗40%-60%，节省水泥用量约30%。

吴波带领团队经过10年科研攻关，主编了再生块体混凝土结构的首部技术标准，获得发明专利授权20件，为技术的推广应用奠定了坚实基础。目前该团队正在抓紧研发第二代再生块体混凝土，希冀用再生砂石生产再生块体混凝土中的新混凝土，从而进一步提高废旧混凝土的综合利用率。