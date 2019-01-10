艺考在即，一尚美术教育校长指点培训内幕

我们当时做这个培训的时候，其实还没有这个行业，应该说我们是全国来讲最早的一个美术培训机构，我们当时做的是建立这个行业，当时我们做的时候就是所有的培训方式，教研方法，还有我们的这个教材，都是一片空白

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前言：2019年美术术科统考将于2019年1月12日举行。根据广东省教育考试院相关通知文件要求，2019年起美术术科统考考试发生很大变化，这些变化会给考生及培训机构带来什么影响？学生该如何选择培训机构？南方网记者专访一尚美术教育周岚校长，请她给大家指点对策

2019年美术术科统考将于2019年1月12日举行。美术术科统考的《素描》《速写》和《色彩》三个科目全部实行计算机辅助评卷。这是美术术科面临的第一场新大考，牵动众多考生及家长的热切关注，为了考取好成绩，顺利实现艺考上大学之路，参加艺考的考生都是提前几个月就参加各类培训、艺考专校进行集中培训，快速提升专业水平。其中，素有艺考“黄埔军校”之称的一尚美术教育，对艺考应考感悟更深。

“我们当时做这个培训的时候，其实还没有这个行业，应该说我们是全国来讲最早的一个美术培训机构，我们当时做的是建立这个行业，当时我们做的时候就是所有的培训方式，教研方法，还有我们的这个教材，都是一片空白。”一尚美术教育周岚校长表示：“当这个艺考培训变成了行业以后，我觉得最大的困难是什么？就是太模式化太成熟化。在同质化的情况下，我们要怎么突围，这才是我觉得一个比较困难的东西，我觉得对我们来讲，教学怎么能够突破模式化，让学生更多的能够不只是考一个本科，我们更多的是要考名校，更多是要拿更好的成绩。”

据了解，一尚美术教育办学24年来培养了近十万学子，众多的学生考取中央美院、清华美院、中国美院、广州美院等重点院校，美院上线率居广东省培训机构之首。

周校长对于社会上众多艺校的状况就表示：“我认为做教育是要安心的去做，而且要给别人一个保障，给学生一个保障。”

而对于现在的学生，周校长说：“我们有很多学生，慢慢他真正的意识到这个审美教育重要性以后，他们反而就是很自然的就慢慢转向到以后做这个，就是学艺术，一直一直往后面学。”

“我很欣赏这些学生，因为现在的学生他的接受能力，根据我十年前的八十分的卷，85分的卷，在现在可能都只能打70分。就是现在的学生的接受能力强，你跟他一输送什么，他就很快能能接受，能吸纳。我总是用向上的眼光看他们。所以我经常会鼓励他们。”

对于今年的艺考变革，周校长充满信心：“我们建校二十四年，我们是拿了八个状元，去年呢我们是一个央美状元，两个广美状元。”

“今年我们争取能够更多突破，这个我觉得要保持优势的情况下，更多的学生受益于这个新的改革，而且我们也要承担起这个改革。我们要这个做了这么多年，我们希望今年第一年能够把以前的经验能够再突破。”