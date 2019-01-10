粤港澳大湾区企业声誉研究中心在广州成立

1月10日，由暨南大学、南方报业传媒集团、广东广播电视台、南方财经全媒体集团、粤港澳大湾区研究院等共同发起的粤港澳大湾区企业声誉研究中心在广州成立。

南方网讯（记者/唐巧燕 通讯员/汤景泰 李伟苗）1月10日，由暨南大学、南方报业传媒集团、广东广播电视台、南方财经全媒体集团、粤港澳大湾区研究院等共同发起的粤港澳大湾区企业声誉研究中心在广州成立。

粤港澳大湾区企业声誉研究中心成立

记者了解到，该中心旨在打造一平台、一中心、一智库。具体功能看过来↓↓↓

打造技术一流的企业声誉数据分析平台，将技术构架、运算能力和处理工具向业界主流看齐，为权威客观分析评价企业声誉提供技术保障；

打造高效互动的企业声誉传播策动中心，促进粤港澳地区企业、学界、政府之间的互动，提升国家和地区发展相关的重大主题传播效果；

打造协同创新的企业品牌声誉高端智库，以“平台开放、数据共享、协同创新”为基本组织原则，解决企业声誉研究和管理中的重大理论难题、重大现实挑战及重大社会关切。

在成立仪式上，粤港澳大湾区企业声誉研究中心发布了《2018年度企业声誉研究报告》。该报告以2018年度近800个热点企业声誉事件分析为基础，深入分析了2018年度企业声誉事件的特点，企业声誉管理的问题和趋势等。

《2018年度企业声誉研究报告》就提升企业声誉管理提出了四点建议：善用行动传播，塑造企业家个性化形象；利用大数据，提升企业信息发布的精准性和全面性；适应社群化发展趋势，提升企业传播的文化价值内涵；强化企业社会责任意识，以公益服务提升企业声誉。

据悉，粤港澳大湾区企业声誉研究中心还协同了腾讯集团、中国南方电网、广汽集团、广药集团、雪松控股、立白集团、时代中国等大湾区的多家知名企业，汇聚了上海、广州、香港、澳门等地的近百位专家学者。