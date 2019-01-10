尚德机构：升级公益战略，打造“五个一”目标

成立15年来，尚德机构始终不忘教育的本质和初心，将企业社会责任深深根植于自身发展基因中，在公益之路上不断前行。

成立15年来，尚德机构始终不忘教育的本质和初心，将企业社会责任深深根植于自身发展基因中，在公益之路上不断前行。在新的一年，尚德机构更是升级和调整了企业公益战略，将原有的“尚进生”公益项目升级为全新的“尚进生计划”，并提出将在10年内为该计划投入1亿元资金、组建100个定制化服务的“尚进生”班级等“五个一”的目标。

2018，“互联网+教育”精准扶贫新模式见成效

在刚刚过去的2018年，尚德机构参与重大公益项目并与有关地方政府或组织携手，不仅加大了公益活动的广度，更在深度和高度上做文章，在践行企业社会责任方面又上新台阶。

10月，在全国深度贫困地区网络扶贫工作现场推进会暨网络扶贫凉山行活动上，尚德机构与四川省凉山彝族自治州喜德县签订对口帮扶协议，尚德机构将在两年内为喜德县提供价值百万元的教师资格证考前培训课程，弥补当地严重缺乏的幼儿师资和急需完善的中小学教师培养体系。12月27日，“尚师计划·喜德班”第一期开班仪式在喜德县举行，共有近百名学员参加。

11月8日，在第五届世界互联网大会“网络公益与扶贫分论坛”结对帮扶签约仪式上，尚德机构与四川省凉山州昭觉县签订《网络扶贫结对帮扶项目合作协议》，尚德机构将在三年内为昭觉县提供“一村一幼”普通话训练设备及教师资格证考前培训的帮扶支持，从根本上解决彝区农村低年级学生没有汉语基础，导致“读望天书”以及当地幼儿师资良莠不齐的问题，此举将惠及昭觉县全县270个“一村一幼”幼教点、近600名幼儿教师和上万名在园幼儿。第一期“尚进生计划·昭觉班”也将于近期在昭觉县举行开班仪式。

11月，尚德机构加入北京情系远山公益基金会。该基金会旨在用科技推动教育均衡发展，把优质教育资源通过现代科技手段输送到农村和边远地区，让更多贫困地区的孩子受益。12月，北京情系远山公益基金会举办以“情系远山•与爱同行2018”为主题的活动。现场的爱心人士为山区学校和孩子们慷慨解囊或捐赠大量资源，尚德机构也捐助了价值500万的教师资格证和职业技能在线课程，助力乡村教育发展。

此外，2018年尚德机构继续与杉树公益行动共同开展支教活动，利用自身平台优势，帮助杉树支教招募、筛选支教老师；并为成为正式支教老师的尚德学员提供支教期工资、生活补助，为支教老师所在学校提供文体活动基金等。尚德机构产品研发中心还发起了“爱心义卖，共募书香”公益活动，员工们在公司内部募集二手物品，举办爱心义卖活动。公司派出“爱心大使”带着募集来的善款，走进位于河北省承德市丰宁县万胜永乡的万胜永小学，为那里的61名贫困留守学生捐赠了一所公益图书馆以及学习用品。

尚德机构在公益方面的不懈努力得到了社会的关注和认可。2018年11月，凭借公益助学项目“尚进生”，尚德机构在经济观察报社和香港管理专业协会联合主办的杰出品牌评选活动中，荣膺 2017-2018年度“公益行动奖”。该项目此前在中国互联网协会主办、中央网信办网络社会工作局作为指导单位的“2017中国互联网企业社会责任论坛”上，也从56家企业组织的80个项目中脱颖而出，入选“2017中国互联网企业社会责任实践案例”。尚德机构自己推出的“尚进生”公益项目，运行两年多来已免费资助了538位学员，为他们提供了价值近四百万元的免费课程，圆了这些人求学的梦想。

2019，升级公益战略，瞄准“五个一”目标

进入2019年，尚德机构没有放慢公益的步伐，对公益战略进行了升级，并依托自身优势打造公益品牌。

据尚德机构公益中心有关负责人介绍，原有的“尚进生”公益项目将升级为全新的“尚进生计划”，该计划旨在落实“真”字，以“看真相、访真事、探真情、扶真贫”作为标准。尚德机构将在10年内为“尚进生计划”投入1亿元资金，组建100个定制化服务的“尚进生”班级，为全国10000名“尚进生”学员提供免费学习机会；帮助更多学员提升学历水平，助力更多教师提高教学水平，促进更多地区实现教育公平。同时，“尚进生计划”还将从公司员工和“尚进生”学员中招募、组建一支由1000名志愿者组成的“尚心”志愿者服务队，为那些身处贫困地区、需要帮助的人们提供志愿服务。

“尚德机构将履行社会责任融入企业发展战略中，拳头公益品牌‘尚进生计划’也将紧跟国家战略步伐，利用互联网教育企业优势为贫困地区输送智力支持，并在短期内探索出一条可复制、可推广、可借鉴的尚德机构‘互联网+教育’精准扶贫新模式”，该负责人表示。

据悉，未来的“尚进生计划”将持续加大对农村地区、民族地区、贫困地区的教育支持，继续推广“尚德机构‘互联网+教育’精准扶贫新模式”，用教育和老师的力量去影响更多的地方和更多的孩子们，使“互联网+教育”惠及更多地区、更多群体，助力更多人改变命运、实现梦想，从而促进教育的公平。