改革先锋进校园｜禹国刚：用故事述说改革开放以来资本市场的发展

1月9日下午，根据中宣部、教育部、共青团中央部署安排，省委宣传部、省教育厅、团省委联合开展了“改革先锋进校园”活动走进深圳大学，现场400余名师生聆听“改革先锋”禹国刚作题为“资本市场发展的故事”的精彩报告。

南方网讯（记者/柯丹洁）“我能有今天的成绩，源于我们处在中国改革开放的伟大时代，归功于党和人民。”1月9日下午，根据中宣部、教育部、共青团中央部署安排，省委宣传部、省教育厅、团省委联合开展了“改革先锋进校园”活动走进深圳大学，现场400余名师生聆听“改革先锋”禹国刚作题为“资本市场发展的故事”的精彩报告。

沐浴改革开放的春风——“闯”深圳，抓机遇

古稀之年的禹国刚是改革开放后第一批外派日本学习证券的留学生之一，同时也是深圳证券交易所第一任副总经理（法定代表人）、筹备者、创建者之一。他参与并见证了我国资本市场从无到有、从小到大、从区域到全国发展的历程。2018年12月18日，党中央、国务院授予禹国刚“改革先锋”称号，并获评资本市场发展的实践者。

“在座的青少年犹如早晨八九点钟的太阳，如今希望寄托在你们身上。”禹国刚在报告上说：“‘资本市场发展的实践者’这一光荣称号是党中央、国务院对我的最高褒奖。这不仅是我个人的荣誉，更是整个资本市场的荣誉。”

1981年春节，沐浴改革开放的春风，年近不惑的禹国刚带着变卖家电的600多元钱从陕西南下“闯”深圳。两年后，由于具备日语专业和金融证券知识背景，时任深圳爱华电子公司党委秘书兼日语翻译的他被选派到日本学习证券和证券交易知识。

“日语笔试时间还没过半，我就答完了卷子。紧接着考日语口试以及证券和证券交易基本知识，我也顺利过关。他们很惊讶。”禹国刚在报告会上回忆当初赴考的场景。正因为这次赴日学习的机遇，他成为了深交所筹备储备人才。

1988年，禹国刚担任深圳资本市场领导小组专家小组的组长，担负着主持起草特区证券市场相应法规和规章制度的重要工作。他花费半年时间翻译了两百多万字的外文资料，打造了中国第一部证交所“蓝皮书”——《深圳证券交易所筹建资料汇编》，为深交所的创立、中国资本市场的发展打下了坚实基础。

探索资本市场的发展——勇担当，敢创新

由于社会对资本市场的不了解，再加上柜台交易的弊端和黑市交易的猖獗，深交所的创立之路遭遇到重重阻挠。尽管如此，从办公设备到人员培训，再到技术研发，禹国刚等人想尽各种办法为深交所的创立做足准备。

请红马甲，上板竞价，拿油笔写白板，紧接着进行口头唱报手势买卖，模拟电脑成交画面如海水潮起潮落变化着……“你想想，28年前，这场景谁见过？这时候赞同的人，反对的人都看得出神了。”禹国刚富有深情地介绍着向领导汇报深交所已准备好创立的情景。1990年12月1日，在各界努力下，深交所开始集中交易，成为改革开放后中国内地第一家开始集中交易的证券交易所。

深圳证券交易所的创建，是改革开放的产物，是一件具有里程碑意义和影响深远的重大改革，它标志着新中国从此有了资本市场。

如今，禹国刚述说他一生中引以为豪的两件事，一是建立了深交所；二是在他主持工作期间，深交所在全球第一个同步实现了“四化”，为我国资本市场探索出了一条规范、安全、高效、低成本的发展道路。“深交所的‘四化’，即交易电脑化、交收无纸化、通信卫星化、运作无大堂化。经过不断优化，其证券交易电脑系统的技术水平至今仍处于全球领先地位。”禹国刚自豪地说。

两个小时的报告里，现场掌声不断。禹国刚用一个又一个的小故事，生动地将深交所成立的历史娓娓道来，全面科学地总结了我国改革开放以来资本市场的发展。最后，他总结了“爱国、勤奋、博学、创新”八个字送给在场的师生。

深圳大学化学与环境工程学院化学（师范）大三刘冠伦听完禹国刚先生的演讲深受鼓舞，他说：“就像禹老先生所说，我们年轻人要学习老一辈人敢闯、敢干、敢为人先的改革开放精神以及爱岗敬业、无私奉献的时代精神。作为当代大学生，我们应有自立自强的精神，学习好专业知识，在未来的发展闯出一片更好的天地。”