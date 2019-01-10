教育部：校外培训机构专项治理整改工作基本完成

校外培训机构专项治理数据核实工作至关重要，各地要强化督促检查，确保实事求是，严禁弄虚作假。要畅通群众和媒体监督渠道，根据线索严查相关问题，追究相关责任，举一反三，不断堵塞漏洞，不断完善相关工作制度体系。

在各地的努力下，目前校外培训机构专项治理整改工作已基本完成。为确保工作数据真实、准确，教育部近期部署了全国26个省份交叉核对整改情况工作，同时派出工作组赴河北、山西、江西、山东、四川、贵州等6省份，召开座谈会，实地走访培训机构，详实了解治理工作开展情况，并以“双随机”（从名单中随机抽取、通过暗访随机抽取）抽查方式核对各省校外培训机构整改数据。

抽查情况怎么样？对校外培训机构整改工作教育部又有哪些新部署？随小编一起来看看。

整改工作取得了阶段性成效，看案例↓↓↓

从核对情况来看，6省份按照相关工作部署，扎实推进整改工作，取得了阶段性成效，有许多很好的经验和做法。

河北省 组织督查组进行督查指导

河北省组织了5个督查组，对全省11个设区（市）和37个县（市、区）进行督查指导，核对上报数据，实地了解进展情况。

山西省 重点抓数据报送及核对

山西省由省政府牵头，建立了教育、民政、人社、市场监管、社区（街道）参与的工作推动机制，重点抓数据报送及核对工作。

江西省 畅通举报渠道

江西省各级教育部门向社会公布专项治理电话和信箱，畅通举报渠道，主动接受群众监督，出现问题一起查处一起，并及时更新数据。

山东省 健全工作台账制度

山东省健全工作台账制度，针对排查登记的问题销号管理、挂图作战，整改一项、销号一项，确保治理工作进展情况真实可靠。

四川省 加强上报数据的审核与前后比对

四川省加强对市（州）上报数据的审核与前后比对，并坚持按月对市（州）推进校外培训机构进展情况进行公开通报，广泛接受社会监督。

贵州省 建立月例会制度

贵州省建立月例会制度，每月组织校外培训机构业务培训，让机构间相互学习借鉴，并不断开辟新渠道及时核对辖区内“不合格”培训机构真实情况。

及早谋划部署寒假校外培训监管工作，看要求↓↓↓

针对当前一些地方在治理过程中存在的数据动态更新不及时、备案和公示制度落实不到位、监督举报机制不健全、平台信息录入进度慢等问题，教育部强调——

校外培训机构专项治理数据核实工作至关重要，各地要强化督促检查，确保实事求是，严禁弄虚作假。要畅通群众和媒体监督渠道，根据线索严查相关问题，追究相关责任，举一反三，不断堵塞漏洞，不断完善相关工作制度体系。

教育部强调，寒假将至，各地要高度重视，结合本地实际，及早谋划部署寒假校外培训监管工作——

■ 县级教育行政部门要抓紧对辖区内的培训机构再次进行全面排查，发现问题及时处理；要重点做好学科类培训监控，防止部分培训机构卷土重来，超前超标开展培训。

■ 寒假期间，要重点巡查校外培训机构集中的热点区域，并畅通举报监督渠道，一旦发现培训机构违规开展培训，坚决予以严肃查处，避免产生新一轮“培训热”。

■ 广大家长要理性安排学生作息，多安排孩子参加传统文化活动，减少盲目报班培训，努力让孩子们过一个平安轻松祥和的假期。

（来源：教育部、微言教育）