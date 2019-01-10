佛山未来4年预计新增学位14.3万个！确保财政投入只增不减

未来4年佛山预计新改扩建学校超120所，新增学位14.3万个，实行教育用地储备制度和教育用地联审联批制度优先解决教育用地，并给予市级财政补助，不断推进义务教育从基本均衡向优质均衡发展。

近日，佛山市教育局召开《佛山市推进义务教育优质均衡发展行动方案》（以下简称《行动方案》）新闻发布会并对文件进行详细解读。

《行动方案》提出，未来4年佛山预计新改扩建学校超120所，新增学位14.3万个，实行教育用地储备制度和教育用地联审联批制度优先解决教育用地，并给予市级财政补助，不断推进义务教育从基本均衡向优质均衡发展。

行动计划再延伸

新增新改扩建学校预计超120所

义务教育是基础教育的重要组成部分，也是广大家长最为关心、最为直接的教育民生事业。在实施义务教育阶段学校基础设施五年提升行动计划的基础上，佛山提出2020年后要继续实施计划的两年再延伸，并给予市级财政补助。

为什么要继续延伸两年？佛山市教育局基础教育科科长邓锐昌表示，佛山市从2016年开始实施五年提升行动计划以来学位供给压力得到有效缓解，但随着户籍制度改革和城镇化发展进程进一步加快，义务教育整体仍然存在学位需求总量不足和区域分布不合理问题。

“结合我市近期实施的新市民入户、入学政策调整，虽然设了一年过渡期，但是2019年政策压力没变，户籍人口压力将持续增大，因此我们必须提前谋划学位供给，建立健全学位供给保障机制，在做好顶层设计的基础上持续抓好落实。”邓锐昌说。

据介绍，自2016年以来佛山已完成或基本完成新改扩建学校93所，新增学位约8.5万个。经中期评估，到2020年预计佛山全市完成新改扩建学校187所，新增学位近19万个。其中，2019年预计新改扩建学校30所，新增学位3.1万个；2020年超60所，新增学位7万个。

2021—2022年，佛山初步预计全市将再实施义务教育阶段学校新改扩建项目32个，新增学位约4.2万个，新增市级财政补助资金近1亿元。这也就意味着，未来4年佛山预计新改扩建学校超120所，新增学位14.3万个。

“同时，我们也要求各区整合已制定的义务教育阶段学校基础设施五年提升行动计划年度建设目标，科学测算入学需求，编制2018—2022年义务教育建设专项规划，纳入控制性详细规划，保障学校规划与人口增长、城镇建设同步发展。”邓锐昌说。

优先保障教育用地

公办校目标覆盖率85％或以上

目前，佛山市义务教育学校共557所，义务教育在校生约80万人中，非户籍人口就占55%以上。在邓锐昌看来，佛山义务教育阶段学位要突出解决的是总量不足和结构性问题，即学位供给够不够和学校布局合不合理的问题。

为让学位和区位协调同步，《行动方案》针对学校建设用地问题提出新建住宅区、老城区以及盘活学校周边长期闲置或待开发土地等一系列解决学校建设用地具体办法，实行教育用地储备制度和教育用地联审联批制度，确保学校建设规划落实。

此外，《行动方案》还结合佛山市实际明确了优先保障教育用地的措施。包括：规定对单独配建中小学的城镇新建住宅区建设项目，要实行教育用地联审联批制度，新建配套学校建设方案应征得同级教育行政部门同意；规划新建住宅区现有中小学学位无法满足入学需求的，由教育部门研究制定入学统筹方案，仍无法解决入学需求的，应当暂缓土地出让或者划拨。

为加快推进学校建设，确保规划建设学校如期建成交付使用，《行动方案》指出要优化学校建设项目选址、征地、报建、立项等程序，开辟绿色通道，实行联审或“一站式”审批。

与此同时，佛山还将加大市级财政专项扶持，对各区2021—2022年完成的新改扩建公办学校继续按新增建筑面积每平方米200元给予补助。

“通过不断推进义务教育现代化学校建设，我们的目标是在全省率先创建国家义务教育优质均衡发展区。到2020年，实现全市公办义务教育现代化学校覆盖率达到85％或以上，形成一批有影响力和较高美誉度的现代化学校。”邓锐昌表示。

鼓励多元体制办学

从基本均衡向优质均衡发展

近年来，由于义务教育起始年级招生压力较大，各区挖掘学位潜力的同时也面临需要突破班额招生的压力。为确保消除大班额问题不反弹，佛山做出了严格要求。据统计，过去两年佛山都超额完成省下达的消除大班额任务，并彻底消除了超大班额（66人以上班）现象。

“为促进小学与初高中的教育衔接与一体化人才培养，在办学体制方面我们也提出了未来发展导向。”邓锐昌表示，佛山鼓励和支持各区逐步实现义务教育区一级办学，提升办学层次，不断推进多元办学体制改革，实行六年一贯制、九年一贯制、十二年一贯制等多种办学模式，并鼓励和支持探索建立港澳籍人员子女学校。

2013年，佛山全市五区首批全部通过全国义务教育基本均衡县省级督导评估；2014年，五区又全部通过国家义务教育发展基本均衡县督导评估，在省内率先实现“全国义务教育发展基本均衡县”全覆盖。

从基本均衡发展转移到优质均衡发展，这是佛山未来义务教育的工作重心。从促进优质资源共建共享层面，佛山还将推进学区化和集团化办学，以优质品牌学校为龙头组建办学集团，带动区域内相对薄弱学校和新建学校共同发展。

“下一阶段，我们将以办高品质义务教育为目标，以全省率先创建国家义务教育优质均衡发展区为抓手，进一步补齐义务教育发展短板，缩小城乡和校际间学校差距，整体提升义务教育优质均衡发展水平，努力让每个孩子都能享有公平而有质量的教育。”邓锐昌说。

■数读

2个“只增不减”

落实政府投入责任，完善财政投入机制，确保财政一般公共预算教育支出逐年只增不减，确保按在校学生人数平均的一般公共预算教育支出逐年只增不减。

1亿元

初步预计全市2021—2022年再实施义务教育阶段学校新改扩建项目32个，新增学位约4.2万个，新增市级财政补助资金近1亿元。

200元/平方米

加大市级财政专项扶持，对各区2021-2022年完成的新改扩建公办学校继续按新增建筑面积每平方米200元给予补助。

至少1名

实现义务教育公办中小学优质师资均衡分布，确保每所学校平均每百名学生拥有至少 1名区级及以上骨干教师。

不低于10％

城镇学校和优质学校教师每学年到乡村学校交流轮岗的比例不低于符合交流条件教师总数的10％，其中骨干教师不低于交流轮岗教师总数的20％。

85％或以上

到2020年，全市公办义务教育现代化学校覆盖率达到85％或以上，形成一批有影响力和较高美誉度的现代化学校。