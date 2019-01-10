高校自主招生名额将压缩

新规从招生政策、招生程序、加强监管等方面对高校自主招生提出从严要求，各高校自招录取人数将压缩，录取的优惠分值将减少，体育测试成绩将成为重要参考。

距离2019年高校自主招生报名还有两个多月，近日，教育部公布的一则新规将使今年自招竞争更加激烈。新规从招生政策、招生程序、加强监管等方面对高校自主招生提出从严要求，各高校自招录取人数将压缩，录取的优惠分值将减少，体育测试成绩将成为重要参考。

初审

不得简单以论文专利为依据

教育部在《关于做好2019年高校自主招生工作的通知》中指出，在招生专业上，高校要根据学科特色，从选拔具有相关学科特长、创新潜质学生的角度出发，科学确定自主招生专业，原则上以基础学科和特色学科专业为主。

教育部规定，高校要进一步完善自主招生简章，科学合理确定报名条件，强化对学生的学科特长和创新潜质要求，不得简单以论文、专利、中介机构举办的竞赛(活动)等作为报考条件和初审通过依据；对拟认可的赛事证书，要以权威性高、公信力强的学科竞赛为主，并组织相关专家对赛事的科学性、规范性进行认真评估。

审核材料上，高校要成立专门自主招生审核专家组，明确审核规则和标准，采用多名专家“背靠背”分别独立审核、复核等方式，确保审核工作质量；要加大对学生申请材料的核查力度，通过专家鉴定、联系主办方核实等方式对考生提交的有关证明材料进行全覆盖核查。考生申请材料中有关获奖证书等应在高校规定的报名时间之前取得，不得事后补报。

测试

体测结果成重要参考

高校要结合相关学科、专业特色及培养要求，确定相应的考核内容和形式，强化对学生道德品质、身心健康、艺术修养、劳动实践的考查，重点考查学生的学科特长、创新潜质，促进学生全面发展，增强综合素质。

严禁委托个人或中介组织开展自主招生高校考核等有关工作。高校考核的笔试应安排在国家教育考试标准化考点进行，面试采取专家、考生“双随机”抽签的方式，过程全程录音录像。

大学还要在校考中增设体育科目测试，测试项目由高校根据中学教学实际自主确定，测试结果作为录取的重要参考。据记者了解，此前，为了引导考生加强身体素质，清华大学、北京大学等校已在自招复试中安排体测项目。

录取

进一步降低优惠分值

在录取标准上，高校要根据学校办学定位和专业培养要求，在现有基础上进一步降低给予自主招生考生的优惠分值。在高考综合改革试点省份也要相应提高要求，确保生源质量。

教育部还明确提出，要严格控制招生规模。高校要在上一年录取人数基础上适度压缩招生名额，合理确定参加高校考核和具备入选资格的考生人数，提高人才选拔质量，宁缺毋滥。

通知还提到，要完善教育部、省级招生考试机构、高校和中学四级多次信息公开制度，在报名申请阶段，所有申请自主招生的考生名单、考生提交的成绩以及反映其综合素质的相关材料均须经中学审核并在学校网站和班级详尽公示，公示结果须由中学校长签字确认。

在考核招生阶段，高校要及时准确公布参加考核的考生名单、入选资格考生名单、录取考生名单及相关信息。