改革先锋进校园｜胡小燕：奋斗梦圆南粤，传递基层声音

根据中宣部、教育部、共青团中央部署安排，省委宣传部、省教育厅、团省委联合开展了“改革先锋进校园”活动，1月8日下午，“改革先锋进校园”走进顺德职业技术学院，“改革先锋”、首位农民工全国人大代表胡小燕为现场近400名师生代表作了一场主题为《感恩改革开放 奋斗梦圆南粤》的精彩报告。

南方网讯 （记者/柯丹洁）根据中宣部、教育部、共青团中央部署安排，省委宣传部、省教育厅、团省委联合开展了“改革先锋进校园”活动，1月8日下午，“改革先锋进校园”走进顺德职业技术学院，“改革先锋”、首位农民工全国人大代表胡小燕为现场近400名师生代表作了一场主题为《感恩改革开放 奋斗梦圆南粤》的精彩报告。

顺德职业技术学院供图

外来工的“代言人”：时代与幸运

顺德职业技术学院供图

20年间，从四川广安到珠三角，从普通工人到基层管理者，从外来打工妹“成长”为首位农民工全国人大代表。谈及这些年能成为外来工的“代言人”的原因，胡小燕在报告会上说：“我是幸运之星，时代的幸运儿！”

回首20年打工路，5年的全国人大代表履职经历，胡小燕充满感激地说道：“我非常感恩这个时代，感恩这个社会，感恩因为改革开放这种包容，才有我们这个来自五湖四海打工人的一个群体，才让我们这些农民工能够在这里立足，在这里生根发芽，更见证了国家发展、民族强大、社会进步的非凡历程。”

南粤的“逐梦者”：拼搏与奋进

顺德职业技术学院供图

胡小燕在报告会上回忆：1999年，因家里欠下2万多元的外债，胡小燕踏上绿皮车，一路颠簸38小时南下广东佛山打工。从那时起，南粤逐梦的胡小燕身上便深深地打上了改革开放的烙印。因不会讲普通话，不会骑自行车，找到第一份工作足足花了３个多月的时间。为了在城市里苦苦寻觅自己的位置、追寻属于自己的梦想，胡小燕刻苦钻研，将一天的时间分为３段，8小时勤恳工作，8小时休息，另外8小时用于“偷师学艺”。她坚信，只有拥有一技之长才能找到好的工作。

2002年，胡小燕进入新明珠建陶工业有限公司。在这里，她完成了身份的“四级跳”，从一名普通分级员迅速成长为跟班质检，再到质量总检，成品车间副主任、销售主管。升职的背后，运气是一部分，责任和用心更是所有人所敬重的。胡小燕曾经因为工作和路费，在痛苦的权衡之后，放弃回家陪伴女儿动手术，艰难地选择留下来工作。报告会上，胡小燕带着对家庭的歉意地讲述着她的经历。

正是她拥有拼搏奋进的精神，胡小燕于2006年当选为区“十佳外来工”，2007年当选为佛山“十佳外来工”，2008年当选为“全国农民工人大代表”。

农民工权益的“发声者”：敢想与敢做

社保转移、医保对接、积分入户制度实施、外来务工人员可参加公务员考试、农民工子女异地高考、符合条件的农民工可享受保障房……当人大代表期间，胡小燕用一颗农民工的赤子之心提了20个涉及农民工权益的建议。这许多建议从一开始外界看来的“不可思议”，在广东党委政府的支持下开始变成现实。

2010年6月，广东省政府出台了《关于开展农民工积分制入户城镇工作的指导意见（试行）》；9月14日，省委组织部、省人力资源和社会保障厅发出《广东省2010年从优秀外来务工人员中考试录用基层公务员公告》；2011年，广东开始实施住房保障新政策，符合条件的农民工也可以享受保障房。这些政策的落实与胡小燕的敢想敢做精神，与广东党委政府的高度重视息息相关。

为了帮助胡小燕收集农民工声音，广东省总工会还专门为她设立了一个“海燕信箱”，处理农民工来信。同时，积极推广“小燕成长”职工学历提升计划，建立多个公共场所“爱心妈妈小屋”，尽心尽职为广大农民工服务。同时，她倡议为打工者免费创办“暑期乐园”，让外来工孩子、低保户孩子、本地孩子三个不同群里融合起来。

苦心人天不负，付出努力终有回报。胡小燕勉励师生说：“做任何事，只要自己脚踏实地，怀着端正的态度，一步一脚印的努力，就一定会得到收获，机会只留给有准备的人。只要心怀梦想，就能梦想成真。”

在一个半小时的讲述中，胡小燕用质朴的语言、生动的事例讲述了她从打工妹到农民工全国人大代表的故事，并回答了高校同学的提问。顺德职业技术学院大二学生郭心然听完胡小燕的报告表示感触颇深，收获颇大，她告诉记者：“作为一名当代的大学生，我们要乘着改革开放的东风，增强危机意识，夯实自己的理论基础，做好准备，迎接今后的挑战。”