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命题形式力图创新 高校期末考试频现“花式考题”

2019-01-09 08:07 来源：齐鲁晚报 郭立伟
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　　近日，高校纷纷进入期末考试周，网上也不断涌现出学生贴出来的自家考试“神题目”。记者分析，这些“花式”考题，大多集中于人文社科领域，一方面是考察学生的到课率，另外则是贴近学生日常生活。专家建议，高校应该鼓励命题形式的创新，重要的是要做到对学生答案的公平研判。

　　“认老师”“给‘金陵十二钗’找对象”成考题

　　近日，四川文化传媒职业学院思修期末考试中的一道“态度题”在考生中“炸开了锅”，一道“认老师”的“态度题”惊现思修期末试卷末尾。据媒体报道，试题中7位老师的证件照一字排列，要求考生不仅认出来自己思修老师是哪位，还必须正确填写名字。

　　无独有偶，近日黄河科技学院大二的古代文学课期末考试的试题，让学生表示很“烧脑”，“结合本人姓名，论证《西游记》是自己所写”，以及“主持一个饭局请《聊斋志异》中人物吃饭”，还有“给‘金陵十二钗’某一钗找对象，并简要说明原因”等等。

　　记者分析发现，碰到此类考题，考生在“大呼救命”的同时，更多的是“会心一笑”。“突然发现老师特别好玩，本来对课程印象不深，这样一来，老师连同这个学科，我觉得我会记很多年……”也有学生表示，形式虽然有了花样，但考的还是专业的知识，比如，给“金陵十二钗”找对象的题目，“考生只有对《红楼梦》中的人物性格特点把握得非常精准，才能做好题目……”

　　近年来，山东高校的期末考试题目也出现了很多“花式考题”，比如，此前山东交通学院的毛概试题，请考生围绕《王者荣耀》的传播相关话题材料作答，“你打《王者荣耀》用啥英雄和皮肤……”

　　2013年山东大学某专业期末考题，要求学生选出认为上课最积极的3位同学和翘课最多的3名同学。曲阜师范大学期末考试写作基础试题，要求学生通过描写现场一位监考老师的外貌、动作，体现出他的个性特征。“你能想象到一屋子学生将监考老师看羞了的情况吗？现在想想也分外有趣……”在某社交网站的相关话题下，一些学生回忆当时考试的场景。

　　高校考试命题应鼓励一定的创新性

　　记者分析，这些期末考试“神题”的创新形式，主要分为两种，一种是直接考察到课率的，比如，让从老师一排照片中选出任课老师，或者填上任课老师的名字等。

　　“这考察的是学生上课的态度问题。大多数老师，在意的是学生的上课态度，如果学生的态度到位了，老师们都会非常乐意给学生一个中肯的学习成绩。因为有些学生上了一学期的课，甚至不关心老师姓啥名甚。”山东师范大学马克思主义学院教授任者春介绍。

　　另外一种，则是老师希望能够尽量融入到学生的话语体系，比如，给作品主人公找对象，或者将二次元人物代入考试题等，“这是老师愿意主动贴近学生内心的一种表现，应该鼓励，某种程度上说这与老师创新上课形式是有一定共通之处的。很多学生会通过考试，升华对这门科目的认识。”

　　记者在采访中发现，很多人文社科类的考试题注重背诵记忆，甚至直接开卷考试，并不能完全考察学生的素养。“而对一些‘神题’,即使你带着手机进考场，都不知道怎么抄，确实能够考察出学生的水平。”学生表示。

　　任者春认为，在这种“花式”考题仅仅处于“星星之火”并未普及的状态下，高校应该鼓励老师创新命题形式，它符合学生最新的思想状态，体现出时代感和美的维度。在不超过专业范畴的情况下，高校老师具有作业和考试的命题自主权。

　　也有专家建议，随着这种命题形式越来越受欢迎，在提倡创新的同时，命题老师需要注意考试的内容应该符合专业的基本要求，注意这种“花式”题型的权重，注意考核内容的平衡。“题型创新多元的同时，重要的是对学生的答案如何评判，能真实检验出学生对学业的掌握程度，判卷标准公平公正。”

　　“花式考题”多集中于人文社科领域

　　“说实话，看着这些有趣的题目，我们老师自己都觉得挺眼馋。”省内某本科院校的数学任课教师宋老师告诉记者。宋老师是山东省高校的“网红教师”，因为上课形式丰富多彩、风格风趣幽默，广受学生欢迎。但是，在考试命题上，宋老师坦言“不敢有太多花样”。

　　“高校的考试命题，一般都要经过层层考核，比如院长、教务处、督学等等，涉及到几千个学生，一旦操作失误，就容易产生教学事故。”所以，“花式考题”的出现，多集中于人文社科领域，能够贴近学生的思想实际和心灵感受。“在出题方面，相对于‘火了’,我想大多数老师还是‘求稳’。”宋老师介绍。

　　任者春分析，这种考题的出现，与不同学校培养人才的风格也有关。比如，师范类学校的培养模式具有“示范性”，完全可以大胆尝试各种创新形式，而一些理工类院校，强调严肃性，可以规避。

　　另外，针对理工科试卷如何创新命题形式，专家建议，可以在应用题的情景描述中，加入一些人文要素，与时代结合，增强理工类学生的人文素养。

编辑： 唐巧燕

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