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六部门：计划用三年时间组织100万青年参加就业见习

2019-01-09 08:07 来源：中国新闻网
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　　据人社部网站消息，日前，人力资源社会保障部、财政部、商务部、国务院国资委、共青团中央、全国工商联印发《关于实施三年百万青年见习计划的通知》(以下简称《通知》)，于2019年1月1日起，实施三年百万青年见习计划，用三年时间组织100万青年参加就业见习，帮助加强岗位实践锻炼、提升就业能力。

　　《通知》指出，对象为离校2年内未就业高校毕业生和16-24岁失业青年，对其中建档立卡贫困家庭、城乡低保家庭、零就业家庭青年，以及缺乏工作经历的青年，优先提供见习机会。通过实施见习计划，建立健全支持青年就业见习的政策制度和工作体系，确定一批用人单位作为青年就业见习基地，提升见习服务保障能力，力争使有见习意愿的失业青年都能获得见习机会，增强就业竞争力，形成有利于促进青年就业的长效机制。

　　《通知》要求，各地要根据优势产业发展和青年见习需求，确定一批企事业单位、社会组织作为青年就业见习单位，大力开发见习岗位。多渠道助力见习供需双方对接，向见习对象精准推送见习信息，组织见习岗位推荐、双向选择洽谈活动，依托公共就业服务信息化平台拓展见习服务网上绿色通道，提升见习匹配效率。要加强见习全程指导管理，指导见习单位与见习人员签订见习协议，为见习人员出具见习证明材料，依法维护见习人员合法权益，确保见习活动规范有序。加大跟踪扶持，见习期满鼓励见习单位留用见习人员，按规定落实就业见习补贴政策，对未被留用的人员持续提供就业创业服务，促进尽快实现就业创业。

　　《通知》强调，各地要加强组织领导，将三年百万青年见习计划纳入当地就业工作整体安排，结合实际制定具体实施方案，层层分解落实本地见习目标任务，加大政策资金保障和宣传动员，加强部门协同，合力抓好计划实施。

编辑： 唐巧燕

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