孩子期末复习的正确打开方式，收下这份助力宝典

期末考试快到了，孩子准备好了吗？

期末考试快到了，孩子准备好了吗？不少家长说看着孩子复习时出现一些问题，除了跟着干着急却也束手无策。今天我们一起来看看孩子在期末复习阶段容易出现哪些问题？家长怎么帮助孩子复习才最有效率呢？

孩子在期末复习阶段最容易出现的七大问题

复习没有计划，缺乏针对性

很多孩子对重大考试的复习并没多少认识，用一些孩子的话说就是多看看书、多做做题就行了，所以别人看书他也看，别人做题他也做，老师让做什么就做什么……看着也是复习了，但效果却差距很远。

这就是“凡事预则立，不预则废”，想学好，但是没有明确的计划和准备，那是不行的。

对策：

1.帮助孩子先对自己有个清楚的认识。平常学习好的，那复习的重点就是查缺补漏，争取考得更好；平常学习一般的，复习的重点就是提高整体实力。

2.帮助孩子制定复习计划。了解考试考点，基础知识怎么复习，重点、难点怎么复习，作业怎么写、题怎么做，时间怎么分配，都要提前考虑，以免手忙脚乱，越学越心慌。避免“题海式”复习。

3.根据在校情况帮助孩子完善复习计划。根据孩子的实际情况做计划，另外最好能和老师保持沟通，随时发现新问题，改善计划。并且要打印张贴，监督孩子严格执行。

忽视作业，不重视课本和课堂

有些孩子觉得快要期末了，老师日常留的课堂作业就不重要了。这时老师布置的作业经常是“以作代考”，一边复习一边认认真真写作业，这样才能达到事半功倍的效果。

也有的一些孩子不重视课本，对课本中基本概念、基础知识掌握不到位，所以要从源头抓起。牢记概念，题目做错了及时回到课本中，看一看是不是概念公式记错了。要认真跟着学校老师的进度走，把课堂和课本当做主要的复习材料。

对策：

1. 督促孩子按时保质保量完成作业。作业和复习要两头抓，分清主次。

2. 带孩子时常温习课本概念，抽查孩子对于课本内容的记忆程度。不要让过分让孩子依赖课外辅导，对于知识的梳理自己做的才是记忆最稳固的。

不重视错题，在同样的问题上“栽跟头”

细心的家长会发现，孩子容易在同样的问题上犯错误，有的题目期中考试才做错，类似的题目在期末考试还是会丢分。

试卷中真正很难的题目，也就占10%~15%左右，不会做影响不大，因为很多同学也不会。但是，以前考过的那些题，有心的同学基本不会出错，如果你家孩子仍然出错的话，差距就这样拉开了。

对策：

1.督促孩子把平时大小测验中的错题整理到本子上，按题型分类制作成错题集。不要认为平时的小考出的错不重要，期末考试往往是小题型的总和。

2.期末复习的过程中，敦促孩子一定要拿出一定的时间重新去温习错题集。首先把做错的题，再重新完完整整地做一遍。做完之后对照答案，看看自己还存在哪些问题和漏洞。如果再次做错，那就要仔细分析自己为什么会做错，是因为粗心大意，还是因为学艺不精，一点思路都没有，又或者是题目非常难。了解了自己犯错的类型，再对症下药，请教同学或老师，及时进行修改和纠正。

遇到不懂的问题不爱向老师提问

小学中不爱提问的孩子很多，有的是怕老师，有的是不好意思，有的是怕同学嘲笑自己显摆……总之就是不愿开口，有问题默不作声自己解决。

这个问题在期末复习的时候会很严重，时间紧迫，如果拼命钻牛角尖，就算最后做出来了，那固定时间的复习效率也会很差；如果自己不会又不问，问题搁置，那考试中遇到肯定会失分。所以多问、爱问，才会让复习效率更进一步。

对策：

1.鼓励孩子遇到问题大胆问老师，如果不想一次又一次地问，也可以把遇到的问题、难题先整理起来，找个时间集中问老师，鼓励孩子说说自己的思路，再听听老师的解答，这样记忆会更深刻。

2.期末复习期间，孩子的心情、生活都会受复习考试的影响，所以不只是学习上的问题，其他问题也可以找老师聊聊，很可能老师的一两句话，就能减轻孩子的紧张情绪。

复习期间光学习不"演习"，心理素质差

很多孩子也按计划努力复习了，但越临近考试越紧张，最后导致考试的时候发挥失常，遗憾不已。

其实考试，并不仅仅是对知识掌握的考验，更是对心理素质和考试策略的考验，没有一个好的心理素质，关键时刻就会掉链子，想考好很难。这就是只学习、不“演习”所造成的。

对策：

1. 在复习的过程中，要经常进行演习考试，可以拿一个知识点的习题进行，也可以拿一次作业、一个单元、一个专题进行考试演习，限定具体时间，家长监督检查，或者让孩子检查。这样子的话，每一次都是锻炼，对孩子的考试心理、做题技巧会有很大提升。

2. 复习中预先摸清题型设置，看好题目难度从易到难找到适合孩子合理的解题方式。有时候按顺序答题并不能百分之百让孩子发挥实力，遇到难题鼓励孩子不要气馁。

复习时间安排不够科学合理

有些家长以为期末考试前孩子一直不停地复习，孩子的复习效果就会好。

合理的复习时间安排也是非常重要的。一直在高强度的复习之下，孩子的精神压力大，有可能会导致精神的不集中，长时间看书，对书本产生厌烦心理，反而事倍功半。更有的孩子还会出现失眠这样的状况，更加影响发挥。

对策：

1. 让孩子经常换换脑。一段时间的复习之后，可以让孩子停下来到户外运动运动，这样又能锻炼身体还能够让大脑放松。还可以给孩子准备一些补充营养的水果，劳逸结合下大脑才能更好地运转。

2. 正常的作息是关键。不要因为马上要考试了，就让孩子没日没夜地复习，正常的作息更能让孩子的头脑时刻保持清醒。早睡早起，不让大脑考试时间犯困，形成与考试时间一致的作息，让大脑规律的运转，这样才能更好地完成考试。

以上方法只能让家长更好地引导孩子进行期末考试，家长也不能完全上手，毕竟复习考试是孩子自己的事情。家长作为陪伴者和辅助者做到以下这些，对孩子的期末考试帮助更大！和小编一起来看看！