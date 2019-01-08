打开寒假的正确方式：读一本好书

广东“寒假读一本好书”书单出炉，阅读、放假两不误。

再过几天，孩子们就要进入寒假了，假期里起床、吃早饭没有了妈妈的催促声，没有了严格的作息和学习压力，那么，打开寒假的正确方式是什么呢？显然，是在宝贵的寒假里读一本好书。

日前，广东教育学会发布第四届广东省中小学生“寒假读一本好书”活动的推荐书目。记者获悉，推荐书目由专家审议，类型涵盖诗歌、童话故事、绘本、儿童文学、少儿科普等多种少儿读物。图书内容健康向上，讲品质、讲格调、讲责任，文学审美价值高，可读性强。在此书单出炉之际，记者为你详细解读书单。

注重诗词

记者了解到，活动要求每个学生在推荐书目中自主选择1本好书，在老师和家长的指导下阅读，并写一篇读后感或制作一份阅读手抄报。值得注意的是，本次推荐书目中有两本诗歌集，这两本诗歌集分别是现代儿童诗集《每个孩子都是一朵花》和古代节气诗《跟着节气读唐诗》。

随着《中国诗词大会》的热播，古诗词在语文教材中的比例提高，社会涌现一股学习诗词的热潮。很多家长都喜欢让孩子读古诗、背古诗，为孩子埋下深厚的诗歌积淀。诗歌的真善美渗透到孩子的心里去，会慢慢成就一个人的内涵与气质，让人更谦逊、更从容，最后达到“腹有诗书气自华”的境界。

在校时由于学习任务重，孩子们读书普遍很少，假期是弥补这一缺陷的有效时间，养成阅读的习惯不仅可以帮助孩子学习语文，更是一个终身受益的好习惯。假期，家长可以带着孩子逛逛书店，挑几本孩子喜欢的书。根据这个书单，我们为大家推荐一些书。

书目推荐

《 曹文轩名作名篇走进课堂——牛背上的阳光》

内容简介：

本书精选了著名儿童文学作家曹文轩的名作名篇，加上著名儿童文学作家安武林对作品的点读、名校老师的走进课堂，再配上古朴的插画，为这本书增添了独到之处。曹文轩作品中的人物鲜活灵动，叙事简洁流畅，文字纯净唯美，意境高雅清远，情感真挚深沉，充盈着感人肺腑、震撼人心的真情真性。

推荐理由：

本书收录了曹文轩老师的《牛背上的阳光》《枫树下的小男孩》等名作名篇，如《牛背上的阳光》主要讲述了一个未长成的十五岁少年，他由年迈的盲人奶奶抚养长大。他一向名列前茅却在中考中失利，他主动要求退学，奶奶无可奈何。奶奶老了，家里需要一头牛来帮助奶奶干活。“海牛”是传说中海边一种拥有无尽力气的牛，在奶奶的殷殷期盼下，他独自去海边买一头“海牛”回家。一路上他与风雨，更与这头桀骜不驯的牛搏斗，终于用意志与勇气战胜了一切，顺利回到家，实现了从男孩到男子汉的蜕变。

《每个孩子都是一朵花 》

内容简介：

《每个孩子都是一朵花》是一本现代儿童诗集。诗文活泼俏皮、短小精炼。每首诗歌与生活息息相关，画面感十足，孩子容易理解，是一本地地道道的诗歌启蒙书。

诗集共分五个章节，涉及故乡、自然以及爱等主题。春雨、秋阳、雪人、蒲公英、老胡同，诗人将那些四季流转的物象和浓浓的友情、亲情故事都化作真诚、质朴的文字付诸笔端，使自然的精神与儿童的纯真融为一体，让孩子感受生命的温度，铸就美好的品格。

推荐理由：

安武林是中国寓言文学研究会副会长。荣获过全国优秀儿童文学奖、文化部蒲公英儿童文学奖等。

《每个孩子都是一朵花》是安武林老师最新的原创诗歌，全书总共有50篇。作品清新、透明，情意盎然。可以让孩子们在诗情画意中感知儿童诗歌的形象美、意蕴美和韵律美，更深刻地体悟作者在诗歌中体现的真善美。同时，本书精美插画和优美的装帧也能让孩子们在阅读中产生一种美的享受。

《小屁孩日记》

内容简介：

主人公格雷是个不怎么起眼的初中小屁孩，他有那么一点小聪明，天生爱玩，希望通过自己满脑子的鬼点子吸引大家的眼球，因此屡屡闯祸，笑料百出。这本书告诉孩子们：第一次不可怕，我们都有第一次经历一些事的时候，成长一定会帮助我们渡过所有的难关！

今年年底，格雷一家来到了老爸老妈当年新婚度蜜月的热带海岛，计划好好享受温馨的家庭欢聚时光。但事与愿违，“度假天堂”远没有想象中完美，猛烈的阳光、肠胃的不适，可怕的热带生物为全家期待已久的旅行蒙上了阴影。格雷能否挽回这一次灾难般的海岛之旅？还是迫不及待地想逃离这个危机四伏的度假村？

推荐理由：

本书在真实、好玩、富于想象力和幽默等方面如此完美突出，故而受到广泛的喜爱。只要你翻动书页，无论少年、成年、老年，都会沉浸在轻松欢快的氛围中，或会心一笑，或开怀大笑。负责任的家长，如果你要了解孩子，本书是一扇明澈之窗，借此能更深入地窥到你所陌生的下一代的内心世界。

《跟着节气读唐诗》

内容简介：

二十四节气与七十二首唐诗相结合，将古诗的色彩美、画面美、意境美在不同的节气中体现得淋漓尽致，做到“诗中有画”“画中有诗”“诗中有情”。通过学习“节气诗”，帮助学生在唐诗鉴赏过程中更好地感悟以二十四节气为代表的中国传统文化，增强文化自信，同时感受劳动人民的智慧。

推荐理由：

本书内容包含诗人简介、词语解释、诗意解读，不再局限于诗文当中，而是从历史的角度了解诗人和其创作的环境，更全面地了解诗文含义。扫码听音，每首诗都配有朗诵诗歌的音频，通过手机扫描二维码就可以反复听诗歌朗读，听多了也就会背了，不用再死记硬背，让背诵轻装上阵。