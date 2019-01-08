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考研爷爷：62岁后五次高考 78岁后第六次考研

2019-01-08 08:30 来源：广州日报 张丹
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　　2003年，62岁的邹伟敏走进高考考场，开始一段与众不同的“考试人生”。之后六年里他参加了五次高考，成为一名专科生，随后又如愿专升本成为一名本科生。不久前，他带着自己的“梦想”参加了第六次硕士研究生考试，带着“希望”继续前行在自己的人生道路上。

　　谈及自己这段不同寻常的经历，邹伟敏很是豁达，“好像人生应该经历的事，我都没有经历，如娶妻生子等，但我经历的人生也是很多人没有经历过的。”谈到自己的年龄，邹伟敏说，既然社会没有抛弃他、埋没他，无论年纪多大，他都不应该自己先淘汰自己。这位励志的“考研爷爷”近日接受了本报全媒体记者专访。

　　不久前，78岁的邹伟敏走进2019年全国硕士研究生招生考试的嘉兴学院考点，参加了他的第六次研究生考试。今年，他报考了苏州大学机械工程专业。“我估计今年的成绩会比去年好一些，就是不知道能不能考上了，如果没有考上也没关系，明年重新来过就好了。”

　　与考场上其他年轻的身影相比，邹伟敏年迈的身影在其中尤为显眼，引来了不少同学的注视。

　　“还能追梦就是幸福”

　　“我考的这个专业，严格来说还是跨专业、跨地区、跨学校的，所以要考取也不是那么容易。”邹伟敏说，2017年他考了210分，到了2018年这一次，他有信心三门公共课就能到200分以上。

　　他介绍说，他报考苏州大学机械工程专业，主要是因为这个专业的上线分数相对较低，2016年的录取分数在270分左右，到了2017年，由于数学比较难，所以录取分数线就到了260分。“今年的数学没有去年难，我估计录取分数线在270分左右，还是有希望的。”

　　他告诉记者，专业课是理论力学,对于他来讲也并不算陌生。早在2003年，他考入上海医疗器械高等专科学校的进修生时，在学校里也学习了机械和电气，“当时理论力学是有学过的，所以我对物理学还是有些兴趣的。”

　　谈到自己的生活情况，邹伟敏的声音明显低沉下来，他告诉记者，他每个月能够拿到800元左右的低保，“吃饭自己煮一煮也够了，保障有最低生活，我这个人对物质生活要求并不高。”

　　他回忆说，之前在嘉兴学院读书的时候，自己会到食堂点一个1元的菜，然后加0.5元的饭，吃一顿饭1.5元就够了。“可能别人看起来是有些寒酸的，别人说，你怎么吃饭这么省啊？”对此他解释说，他实际上在备考的时候，会刻意不吃得太多太好，怕引起肠胃的负担，“那样脑子就不好用了。”而在平时，他说，虽说生活会清苦一些，但是也足够自己生活了。

　　1941年11月，邹伟敏出生于浙江海宁市硖石镇。“我父母就是在百货店里做生意的，知识有一点，但谈不上是知识分子。”邹伟敏回忆说，父母对于自己的教育还是非常重视的，他一直从小学上到了高中。

　　到了1960年，邹伟敏还曾考上了杭州师范学院物理系。但是后来因为家庭经济困难辍学了。

　　“那时其实是最好的学习时光，我现在再学习，状态和那时相比肯定要大打折扣的。”邹伟敏说，毕竟那时自己才20岁，加上自己努力学习，情况肯定会好得多。“但是也没有办法，还好我现在还在追梦，这就是我的幸福了。”

　　婚姻不愿随便“迁就”

　　“辍学后，我也干过许多的工作，当过售货员、仓库管理员，还做过代课老师。”邹伟敏说，实际上这些工作都是临时性的，他举例说，比如做代课老师，都是其他老师休病假、产假的时候，“课堂没有老师是不行的，所以我当时就去代课了”，但是等到他们休完假回来了，邹伟敏这份临时工作就没有了。“这些都是历史造成的，现在也说不清楚。但是总得往前看。”

　　邹伟敏至今始终独身一人，没有娶妻生子。“当时没有条件，而自己也不愿意委曲求全。”他解释说，自己还是个有“坏脾气”的人，对于婚姻大事也不是愿意随便就迁就一下的。

　　虽然他自己对生活的要求并不是特别高，但同样地，也不会因为条件的限制，就降低自己对婚姻的要求。“我也不是随随便便的人。”他说，如果因为“迁就”结了婚，这样的婚姻也会不大幸福。

　　所以，至今邹伟敏仍然独自生活在海宁市一个弄堂的拆迁房里。约30平方米大小的套间，外面是书桌和灶台，房间内除了一壶色拉油、一个保温瓶、一摞堆得高高的书外，只有一些破旧的杂物。

　　冬天的夜晚很冷，邹伟敏穿着厚厚的毛衣、戴着绒线的帽子，在唯一的一盏台灯前，不断地哈气取暖，手中还握着一支用于计算的钢笔。由于房间很冷，他的脸冻得有些发红，脸上的老人斑似乎都泛着红色。

　　“我还是很喜欢物理，所以就会让自己多读一些物理方面的书。”邹伟敏说，如今他已经开始接触博士生才需要学习的专业书，想让自己能多学点就多学点。

　　高考五次终上大学

　　在国家取消高考年龄限制后的2003年，当时62岁的邹伟敏参加了人生的第二次高考，从此踏上了为期6年的5次漫漫高考路，直到2008年，他才重新跨入大学校门，成为一名专科生。

　　2003年，邹伟敏以317分的高考总分上线，被上海医疗器械高等专科学校录取为进修生。

　　“当时我也不知道自己能不能考上，因为年纪大了，很多知识都忘掉了许多。”邹伟敏回忆说，其实当时也是抱着试试看的心态，“摸着石头过河”，至于到底能不能考上，“顺其自然”就好了。

　　2004年和2005年，他分别考了381分和350分，仍然没有达到上海医械高专的正式录取线，而2006年高考他又因错过报名时间未能参加。

　　在2006年拿到上海医疗器械专科学校的进修生结业证书后，邹伟敏仍在继续他的高考之路：2007年，屡屡失败的他心有不甘地报考了文科，虽然考了408分的成绩却未能如愿。

　　到了2008年，他终于以399分的成绩被嘉兴南洋职业技术学院管理系报关与国际货运专业录取。

　　“其实我还是更喜欢理科，用别人的话讲，就是逻辑思维要稍微强一些。”邹伟敏说，当时他考取大专之后，打算在学校内再调剂到理科专业去学习。

　　一路走来，与年轻人相比，当时已经到了花甲之年的邹伟敏需要付出更多的体力和时间。

　　“为了早日能够上大学，我每天早上7点起床，晚上点着蜡烛读书。我在那几年的高考复习中一直为自己加油打气，每天都对自己说‘我能行的’，这种自信是一天一天积累下来的。而我在正式成为一名大专生后心中还是遗憾，没有大学本科的学历证书，于是我又给自己设定了更高的目标：专升本。”

　　听着英语磁带入睡

　　“现在来看，考学的这条路走起来坎坎坷坷、坑坑洼洼，但还是走下来了。”邹伟敏感慨道。

　　阻挡他“专升本”的第一个“拦路虎”就是英语三级考试。“我当时打算硬着头皮攻克这道难关。”他告诉记者，他当时把部分历年英语三级考试听力试题录在一个破旧的录音机上，一遍又一遍地听。

　　于是，他也记不清有多少个晚上，自己是伴着听力磁带入睡的。“终于在经历4次考试后，以65分的成绩获得了在别人看来很容易、对我来说却很难的英语三级证书。”

　　2012年，邹伟敏以71岁高龄通过专升本，被嘉兴学院生物与化学工程学院的环境工程专业录取。

　　同一年里，他还“顺便”通过了报关员资格考试。“当年考取这个报关员还是不容易的。”他回忆说，当时这个报关员资格考试主要针对外贸企业的报关员，而在前一年的第一次尝试，他以6分之差未获通过。

　　于是，不服输的邹伟敏参加了2012年的报关员考试，但没有预料到的是从那年开始，报关员考试都要用电脑进行机考，“我对于电脑可是一窍不通。” 在专心复习报关知识备考的同时，邹伟敏还虚心向自己“孙子辈”的同学请教，学习电脑应用技术。

　　终于，他在古稀之年创下了自己“考试人生”中的又一项纪录：以125分的成绩通过了全国报关员资格考试。

　　而在那一年，全国报关员资格考试的合格者中，杭州考区嘉兴考点考试合格的仅有61人，通过率约8.5%。

　　“有遗憾，也有希望”

　　“虽然这个报关员资格证到现在还都没有用过，但是，我想如果我到企业去搞些外贸方面的工作，自己还是能够生存的。”邹伟敏说，自己还在继续深造的过程中，而考研就是通往学术研究高峰的一条“光明大道”。所以，他还是要继续考研，之后还打算考博。

　　在忙碌准备考试之余，邹伟敏还是会到处走走散步，或者去到周围的矮山爬爬山，“我现在有一点静脉曲张，双脚踝因此肿胀发紫，鞋子被撑得很紧”，但如果长期坐在那里，邹伟敏的静脉就会“堵住”，反而问题会更严重。

　　“人家是脑梗、心梗，我是腿梗，一不留神就走不动了。”说完，邹伟敏还自嘲地笑了起来。

　　今年邹伟敏已经78岁，仍然在求学的道路上不断努力前行。“我现在是，有遗憾，也有希望。”他说，人生总会有低谷和高峰，不可能会是平平淡淡的。

　　“我会照着这条路走下去，多奋斗一点、多前进一点，达到自己人生的高度。”他解释说，每个人的人生高度是不同的，不能把自己的人生去与别人的人生进行比较，对于他来说，只要能够达到自己认可的人生高度就够了，那样他这辈子也就没有遗憾了。

　　“我经历的人生，可能会与别人的不同，有的人娶妻生子、有的人过着特别精彩或者平淡的生活，这些我都没有经历过，是很遗憾的。但是我经历的人生，也是很多人没有经历过的、接触到的，这是我自己的‘发光点’，也是‘兴奋点’。”邹伟敏说，现在回看自己的过往人生，似乎也没有大的遗憾了。

　　记者手记：追寻人生的“高度”

　　邹伟敏已经78岁，在世人的眼中，他只是一个再普通不过的老人，甚至看起来有些凄苦——没有亲人，没有娶妻生子，没有在他这个年纪应该享受到的天伦之乐；甚至连生活都只能靠当地的低保。

　　然而，在邹伟敏眼中，这种生活并没有成为追寻自己人生“高度”的阻碍，而是坦然看待别人眼中的自己。“如果停止读书，心里会感到空虚。人总要有志向，有追求，活到老学到老。”

　　正如他所说的，有的人会活得平平淡淡，有的人也会经历大起大落，但那些都是别人的人生。而他自己的人生，他更愿意自己去把握和追寻，“我经历的人生，也不是别人经历的”。

　　他将自己经历的不一样的人生，当作是“发光点”“兴奋点”，不断地去追寻。

　　“你知道《世说新语》里的周处吗？我就像周处一样。‘古人贵朝闻夕死’，哪怕是早晨明白了圣贤之道，晚上就死去也甘心。而我所追寻的，也是这样一种无悔的经历。”

　　其实，很难说有许多人能够真正找寻到自己想要去完成的“人生”，能够真正认识到自己人生的“高度”在哪里，也许在匆匆忙忙、庸庸碌碌之中，不经意间就过完了这一生。

　　而邹伟敏则活得更加“明白”，也更加坦然，他只按照自己的想法去追寻梦想，然后“顺其自然”就足够了。“每个人的人生高度不一样，我追寻的是自己的人生高度。”

编辑： 唐巧燕

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