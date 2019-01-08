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努力奔跑，我们都是追梦人

2019-01-08 08:30 来源：南方网
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梦是遥远的，因为它需要长时间的坚持和努力，梦又是伟大的，因为它是成就一切的源动力。伟大梦想不是等得来、喊得来的，而是拼出来、干出来的。仰望星空，脚踏实地。怀揣梦想的人，心灵永远燃烧着灯火。

一个流动的中国，充满了繁荣发展的活力。我们都在努力奔跑，我们都是追梦人。

一个人的梦，照进个人幸福；

一群人的梦，点亮伟大时代！

我们仰望星空，敢于有梦；

我们不懈追求，勇于追梦；

我们执着前行，勤于圆梦！

梦想，是一种力量，

它让我们出发，也让我们抵达，

它是让人永不停息追逐的动力。

有梦想的人，心中装着山川湖海。

《理想，决定了处世态度》

（节选）

周国平 / 文

理想有何用？人有灵魂生活和肉身生活。灵魂生活也是人生最真实的组成部分。理想便是灵魂生活的寄托。

所以，就处世来说，如果世道重实利而轻理想，理想主义会显得不合时宜；就做人来说，只要一个人看重灵魂生活，理想主义对他便永远不会过时。当然，对于没有灵魂的东西，理想毫无用处。作为价值尺度，理想一点儿也不虚无缥缈，一个人有没有理想，有怎样的理想，非常具体地体现在他的生活方式和处世态度中。

我们永远只能生活在现在，要伟大就现在伟大，要超脱就现在超脱，要快乐就现在快乐。总之，如果你心目中有了一种生活的理想，那么，你应该现在就来实现它。倘若你只是想象将来有一天能够伟大、超脱或快乐，而现在却总是委琐、钻营、苦恼，则我敢断定你永远不会有伟大、超脱、快乐的一天。作为一种生活态度，理想是现在进行时的，而不是将来时的。

对于不同的人，世界呈现不同的面貌。在精神贫乏者眼里，世界也是贫乏的。世界的丰富的美是依每个人心灵丰富的程度而开放的。

对于音盲来说，贝多芬等于不存在；对于画盲来说，毕加索等于不存在；对于只读流行小报的人来说，从荷马到海明威的整个文学宝库等于不存在；对于终年在名利场上奔忙的人来说，大自然的美等于不存在。

想一想，一生中有多少时候，我们把自己放逐在世界的丰富的美之外了？

《我的梦想》

（节选）

史铁生 / 文

奥运会上，约翰逊战胜刘易斯的那个中午我难过极了，心里别别扭扭地一直到晚上，夜里也没睡好觉。眼前老翻腾着中午的场面：所有的人都向约翰逊欢呼，所有的旗帜与鲜花都向约翰逊挥舞，浪潮般的记者们簇拥着约翰逊走出比赛场，而刘易斯被冷落在一旁。刘易斯当时那目光茫然若失，就像个可怜的孩子，让我一阵阵的心疼。

在百米决赛后的第二天，刘易斯在跳远决赛中跳出了八米七二，他是好样的。看来他懂，他知道奥林匹斯山上的神火为何而燃烧，那不是为了一个人把另一个人战败，而是为了有机会向诸神炫耀人类的不屈，命定的局限尽可永在，不屈的挑战却不可须臾或缺。我不敢说刘易斯就是这样，但我希望刘易斯是这样，我一往情深地喜爱并崇拜这样一个刘易斯。

这样，我的白日梦就需要重新设计一番了。至少我不再愿意用我领悟到的这一切，仅仅去换一个健美的躯体，去换一米九以上的身高和九秒七九乃至九秒六九的速度，原因很简单，我不想在来世的某一个中午成为最不幸的人；即使人可以跑出九秒五九，也仍然意味着局限。我希望既有一个健美的躯体又有一个了悟人生意义的灵魂，我希望二者兼得。我的白日梦到底该怎样设计呢?千万不要说，倘若二者不可兼得你要哪一个?不要这样说，因为人活着必要有一个最美的梦想。

《所有的动力都来自内心的沸腾》

毕淑敏 / 文

你举目四望，很容易就能发现：很多人的生理和生物上的需求得到了满足，但他们仍然不满意，奔突不止，躁动不宁，缺少一种能使他变得生机勃勃的动力，缺乏稳定祥和。像这样缺乏主动性的生活，无论表面上多么风光，都是不值得羡慕的。

那种使自己变得生机勃勃的动力是什么呢？谁来回答你呢？谁来帮你寻找呢？谁为你一锤定音？没有别人，只有你自己。只有当理想的光芒照耀着我们，而且它和广大人群的福祉相连，我们才会有大的安宁和勇气。

你可曾体会种子的疼痛？那种挣开包裹自己的硬壳，顶出板结的土壤的苦难，对一粒柔弱的芽来说，可说是顶天立地的壮举。一个人觉醒时的力量，应该大于一颗种子啊！

有些人把梦想变成现实，有些人把现实变成了梦想。关键是，你的梦想是什么？你为你的梦想做了什么？有梦想就不会寂寞，当你寂寞的时候，只要招招手，你的梦想就飞到了身边。剩下的事，就是琢磨怎样把梦想变成行动了。

2019

梦想依旧催促我们踏上征途

哪怕路阻且长

无惧山高路远

只要出发 终能抵达

愿2018所有的遗憾

都是2019惊喜的铺垫

翻山越岭 飞跃河海

我们迎接日出

我们向阳而行

2019

在新年的阳光里

向着梦想奔跑

（来源：微言教育）

编辑： 唐巧燕

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