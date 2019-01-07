学生凭病历即可请假休学？这6类证明正式取消！

延缓入学就医证明、学生休学证明、普通高中跨省转学证明、刑满后需恢复学业证明、学生基础信息修改证明、学生请假就医证明这6类证明正式取消。

广东省教育厅发布《广东省教育厅规范性文件设定的证明事项取消目录（共6项）》（以下简称“目录”），宣布延缓入学就医证明、学生休学证明、普通高中跨省转学证明、刑满后需恢复学业证明、学生基础信息修改证明、学生请假就医证明这6类证明正式取消。

因身体状况需要延缓入学的儿童、少年

此前，义务教育阶段适龄儿童、少年因身体状况需要延缓入学的需提交县级以上医院出具证明。《目录》规定，以上证明取消后，学生若因身体状况需要延缓入学的，拟以医生诊断书或学生病历等材料作为批准依据。

因病、参军、出国或其他特殊原因休学的学生

此前，学生因病、参军、出国或其他特殊原因需要办理休学手续的，需医疗机构等相关单位提供证明材料。《目录》规定，以上证明取消后，学生若因身体状况需要休学的，拟以医生诊断书或学生病历等材料作为依据；若因参军需要休学的，拟以入伍通知书、士兵证、军官证、军人学员证、退伍证、转业证等作为依据；若因出国需要休学的，拟采用与出入境部门内部查验方式进行确认；学生若因违法犯罪需服刑的，拟以法院判决书等材料为依据。

由外省转入广东的普通高中学生

此前，由外省转入广东的普通高中学生，须具有广东户籍，必须持有转出地省级教育主管部门或已由该省教育主管部门授权代理的市级教育行政部门出具的转学证明、广东户口簿及其他有效证明材料，经市级以上教育行政部门审核同意。《目录》规定，以上证明取消后，办理高中跨省转学，涉及到学生身份、户籍信息确认的，拟通过与公安部门内部查验等方式确认。

刑满后需恢复学业的未成年学生

此前，刑满后需恢复学业的未成年学生，需提交有关证明材料。《目录》规定，以上证明取消后，未成年学生服刑期满后需恢复学业的，提供监狱（看守所）出具的刑满释放书等材料即可。

义务教育阶段，提出修改学生基础信息的家长

此前，义务教育阶段，学生家长提出修改学生基础信息的，需凭《居民户口簿》或其他有效证明文件向学校提出申请。《目录》规定，以上证明取消后，学生个人基本信息修改的，拟通过与公安部门内部核查及网络核验等方式进行审批。

请病假、事假的学生

此前，学生请病假、事假须有学生家长或医生证明。《目录》规定，以上证明取消后，因身体状况需要休假的，拟以医生诊断书或学生病历或家长告知承诺书等材料作为批准依据。