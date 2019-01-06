教育部启动义务教育课程修订工作

义务教育课程修订工作是全国教育战线深入学习习近平总书记关于教育的重要论述和全国教育大会精神，促进新时代义务教育内涵发展的重要举措，具有特殊而重要的意义。

近日，义务教育课程修订启动会在京召开，对修订工作进行全面部署。教育部党组成员、副部长朱之文出席会议并讲话。

朱之文指出，义务教育课程修订工作是全国教育战线深入学习习近平总书记关于教育的重要论述和全国教育大会精神，促进新时代义务教育内涵发展的重要举措，具有特殊而重要的意义。

朱之文强调，课程教材是学校教育教学的基本依据，是解决“为谁培养人、培养什么人、怎样培养人”这一根本问题的重要载体，直接关系党的教育方针能否落实、关系教育目标能否真正实现。做好义务教育课程修订工作，必须深刻领会、全面落实全国教育大会对课程教材建设提出的新要求。要充分认识课程教材建设的极端重要性，从政治上对课程教材严格把关，着力做到“一个坚持”“五个体现”，遵循教育规律，大力加强少数民族文字教材建设。

朱之文充分肯定了义务教育课程改革取得的成绩，分析了亟待解决的问题。他强调，义务教育课程教材工作是整个课程教材建设的重中之重，要全面分析义务教育课程教材建设面临的新要求新挑战，做好修订工作，积极适应新时代义务教育改革发展的需要。一要把好方向，体现课程思想性，在课程教材环节为培养社会主义合格建设者和可靠接班人把好关。二要找准定位，着力实现课程的通适性、基础性和全面性。三要体现科学，遵循学生成长规律和教育教学规律，更好发挥课程的育人功能。四要优化结构，使不同性质、不同学段的课程形成育人合力。五要强化指导，增强课程可操作性，确保课程方案和课程标准好用管用。

会议明确了修订工作的总体要求，围绕义务教育阶段育人目标研究、课程设置等进行了专题研讨和交流。