南方网 要闻 讲习所 广东 中国 国际 经济 社会 直播 更多
快报 融媒 网评 理论 专题 公告 英文 法治 大湾区 双创 汽车 财经 房产 IT 旅游 教育 科技 体育 健康 视觉 文化 乡村
EN
南方网> 教育>教育头条

校园书店渐次回归 让书香温暖校园

2019-01-06 09:08 来源：人民日报海外版
字号减小 字号增大

　　一个寻常的午后，北京外国语大学外研书店内，工作人员在整理书籍，咖啡区店员冲调着咖啡，读者翻阅着手中的书页。这家校园书店，是师生阅读休憩的乐园。

　　曾经，校园书店与其他实体书店一样，出现经营困难，“为何校园容不下实体书店”“校园书店，该何去何从”等新闻，一度频频出现在公众视野。

　　2015年，教育部发文决定对各地高校校园书店数量、规模、书店性质、经营状况开展摸底调查。

　　校园书店现在怎么样了？

　　校园书店渐次回归

　　2018年11月，“建立上海市高校校园暨周边地区书店阅读空间平台”交流会在华东师范大学内的大夏书店召开。上海市书刊发行行业协会副会长汪耀华告诉我们，在政府和众多做书人的支持下，陇上书店（华东理工大学）、同济书店（同济大学）、钟书阁对外经贸店（上海对外经贸大学）等5家上海高校校园书店，2018年渐次开业，新增营业面积1240多平方米。

　　2016年6月，中宣部等11部门联合印发《关于支持实体书店发展的指导意见》，其中要求“引导和推动高校加强校园书店建设，鼓励发行企业参与高校书店建设，各高校应至少有一所达到一定建设标准的校园书店”。各地纷纷出台支持校园书店发展的意见。钟书阁上海对外经贸大学店应运而生。“学校给我们提供了便利，没有房租，免付水电费，还有好几所大学在和我们沟通寻求合作呢。”店长陶舒婷说。

　　探索复合经营业态

　　张雅是中国人民大学文学院的学生，本科毕业后留校读研。“在我印象中，校园里的明德书店以前只是一个为学生提供教科书的‘小仓库’。如今，书店面貌焕然一新，也更舒适。我一有空就来这里，看看书，喝喝咖啡，一晃一下午。”

　　走进600平方米的书店，只见书店主体的阅读区内，书籍分类清晰；入口处左边是琳琅满目的帆布包、钢笔、棒球帽等人大纪念品，右边设小巧的咖啡吧台，靠墙处摆放着几套桌椅供读者休憩交流，空气中弥漫着咖啡香气。

　　2016年4月，明德书店从世纪馆搬至静园。书店负责人介绍，搬迁后书店定位为文化活动空间，经营方式的改变，使重新开业的明德书店营业额同比增长50%左右。

　　除积极挖掘空间资源，转型书店还纷纷设计特色阅读活动，增加书店人气。

　　明信片设计大赛、朗读者活动、作家见面会、新书发布会、学术研讨会，多样的文化活动吸引徐州工程学院师生来到温馨的校园书店。博库书城徐州工程学院店由三方合作共建，徐州工程学院提供经营空间，中国建筑工业出版社和博库书城徐州有限公司提供资金和产品资源，书店由博库书城负责运营。博库书城徐州有限公司副总经理王磊表示，“2017年4月开业以来，我们书店采用图书+文创+咖啡茶饮+文化活动的多业态混合经营模式，活动丰富，经营情况良好。” 未来发展需要更多创新

　　校园书店发展回暖，但如何让校园书店活下去、留得住、火起来，依旧是亟待解决的难题。

　　外研书店以外语研究出版社为依托，致力于打造外语教育类书店品牌，即便如此，在发展中也遇到了瓶颈，如寒暑假校园周边人流量骤减。书店副总经理付帅说，他们策划“走出去”，到外研出版社举办的中小学生技能大赛、大学生辩论赛和歆语工程师资培训等全国性活动现场开办“流动的外研书店”，已服务了全国数以十万计的参赛选手和老师。

　　书是书店的灵魂，提高选品质量非常必要。鲁东大学校园书店利用大数据对在校师生阅读习惯进行分析，确定了以文史哲为主的人文书店定位，从商务印书馆、中华书局、三联书店及上海出版集团等权威出版社出版物中优中选优，确定了8000多种图书上架，获“新时代杯”2017年度校园书店荣誉。

　　从“诚实书店”到建立线上文化分享互动平台，再到线下开展文化沙龙、办书店杂志，校园联动盘活实体书店……专家指出，当今时代发展迅速，校园书店应更多携手“互联网+”新技术、创新经营模式，用一间书店温暖一座校园。

编辑： 唐巧燕

相关新闻

返回南方网首页 教育头条

广东新闻

 更多

南方融媒体专区

 更多
南方日报电子报
南方杂志电子报

总第295期
南方+客户端
微信
 QQ空间 微博 0
回到首页 回到顶部

网站简介- 网站地图- 广告服务- 诚聘英才- 联系我们- 法律声明- 友情链接

本网站由南方新闻网版权所有，未经授权禁止复制或建立镜像　广东南方网络信息科技有限公司负责制作维护

违法和不良信息举报电话：87373397 18122015068

ICP备案号：粤B-20050235