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阅读重不重要？看他们的故事

2019-01-06 09:08 来源：钱江晚报
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　　《西游记》是中国四大名著之一，很多小学生都喜欢看。前两天，在杭师附小一年一度的“童书节”上，钱报记者读到一个小学二年级学生写的一首诗，就是在看了《西游记》后写下来的：

　　八戒很容易睡着；

　　唐僧很容易迷路。

　　孙悟空很容易上天庭搬救兵，

　　沙和尚很容易去找八戒，

　　丢下唐僧不管。

　　这首诗的题目是《西游师徒》，很多字小作者还不会写，是口述后让妈妈记录下来的。

　　杭城资深的语文特级教师杨明明就对这首小诗赞不绝口：“非常有童真童趣，一看就知道是孩子写出来的。可以肯定的是，这个孩子读过西游记，他能够发现西游记之美，而且一定是在非常放松、不是受外界逼迫下读完的。”

　　写诗的这个孩子名叫陈屽元（化名），是杭师附小二年级学生。听他妈妈讲，陈屽元从小学一年级就开始写诗了，目前已经创作了十多首。

　　陈屽元说，他写诗的灵感有些源于生活，有些源于他看的书。妈妈补充说，“孩子并没有专门地写诗，这些诗句都是他在生活闲聊中冒出来的。比如一次出去玩，我问他觉得柳叶像什么，他就会突然说出一段很有韵味的话：柳树长又长，柳叶长又长。柳树长到天，柳叶长到地。”

　　小小年纪就有这样的能力，主要是因为他热爱阅读。妈妈告诉钱报记者，陈屽元从小就喜欢看书，刚刚认字时，就要妈妈指着书上的字给他读，一读就是半小时。一本厚厚的少儿百科，就是这样指着读了三遍。现在识字多了，看书就更加痴迷，暑假里经常一天看8小时的书，这一年的阅读量超过300万字，远远超过了大多数成年人。

　　在杭师附小的“童书节”上，记者还发现了另一位明星——五年级的学生胡航景。据说，他读过的书已经接近1万本。

　　胡航景家里的藏书有5000多册，除了家里的书，他还喜欢到图书馆看书。家里的书，每看过一本，他就盖上一个自己的印章。《三体》、《未来简史》这样的书籍，他都喜欢读。

　　“我妈妈经常陪我一起看书，很多书我们都会买两套，她一套我一套，看完之后我们会一起讨论看书的心得，有时候还会来一场辩论会。”胡航景说。

　　胡航景的妈妈说，家里布置得像一个小型图书馆，读书氛围也很浓厚。每次只要拿起书，胡航景就会特别投入，无论谁和他说话都听不见了。而且，他不仅喜欢阅读，还会尽自己的力量推广阅读。比如这两年的六一儿童节，他由大人陪着，到山区学校给同龄小朋友送读过的书。

　　特级教师杨明明说，家庭阅读氛围对孩子阅读兴趣的培养非常重要。

　　“我不喜欢给孩子列书单，因为这对孩子的阅读并不会有很大帮助。如果老师给孩子推荐了一套阅读书目，而父母只是把书交给孩子，没有陪伴的话，孩子是很难喜欢上看书的，即使看了也很难有深刻的体会。”她说。

编辑： 唐巧燕

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