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2019年，这些教育新变化将影响你我

2019-01-05 08:29 来源：南方日报
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新的一年，许多新的民生福利将给我们带来满满获得感。哪些教育新变化将影响你我？一起来看。

子女教育等列为个税专项附加扣除项

包括子女教育、继续教育、大病医疗、住房贷款利息、住房租金、赡养老人等6项个人所得税专项附加扣除政策于2019年1月1日起实施。纳税人可以按规定填报专项附加扣除信息，进一步享受个税改革红利了。

具体怎样申报？

纳税人的填报方式有4种：

按照各地税务局公告的渠道下载手机APP“个人所得税”并填写；

登录各省区市电子税务局网站填写；

填写电子信息表；

填写纸质信息表。

电子和纸质信息表都可以在各省区市税务局网站下载。其中，选择在扣缴单位办理专项附加扣除的，可以直接将纸质或者电子表提交给扣缴单位财务或者人力资源部门，也可以通过手机APP或互联网WEB网页填写后选择推送给扣缴单位。

小区必须建设配套幼儿园

不少小区入住多年，承诺中的配套幼儿园却迟迟不见踪影。

《中共中央 国务院关于学前教育深化改革规范发展的若干意见》规定，2019年6月底前，各省（区、市）要制定小区配套幼儿园建设管理办法。

配套幼儿园由当地政府统筹安排，办成公办园或委托办成普惠性民办园，不得办成营利性幼儿园。对存在配套幼儿园缓建、缩建、停建、不建和建而不交等问题的，在整改到位之前，不得办理竣工验收。

而在广东，2016年印发的《广东省加强住宅小区配套幼儿园建设和管理工作的指导意见》就提出，“住宅小区开发总量达4500人或以上人口区域内需预留一所6个班或以上规模的幼儿园建设用地”。

“部编本”将覆盖义务教育阶段所有年级

2017年9月起，全国义务教育阶段公立中小学初始年级的语文、历史、道德与法治3个科目启用教育部统编教材。到2019年，“部编本”将覆盖义务教育阶段所有年级。

落实社会主义核心价值观、加强中华传统文化教育和革命传统教育，是贯穿三科教材编写的原则。在新的统编语文教材里倾听民族心灵的声音；历史新教材以史实为基奠，为每一位学生建立起国家认知；道德与法治新教材着重培养学生树立法治意识、公民意识。

 

编辑： 唐巧燕

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