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期末课本新的学生 学习成绩更好？

2019-01-04 08:19 来源：重庆晨报 黄晔
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　　临近期末，教材学习已接近尾声，复习备考转眼就到。

　　有老师说，期末课本成色决定成绩好坏？引发无数人的热议。近日，记者来到南岸区川益小学，对四年级的老师和同学进行了随机采访。

　　学生：9成小学生赞成此观点

　　下午，语文老师要进行一次阅读检测，同学们正在教室里手捧语文书大声朗读。一位手臂三条杠的女同学说，语文、数学教材是我们使用率最高的书，开学发新书时，老师就强调要爱护好自己的课本和作业本，因此很多同学都包了书皮。但期末了，大家手中的课本还是有些不一样。有的同学课本成色很新，内页的笔记也整齐，但有的同学书页已经卷边，内页还有些破损。

　　一位女生翻开自己的书本说，我们女生的书都要比男生的整洁一些。有男生下课时慌慌张张就把书塞进书包，书本作业本乱七八糟揉在一起，皱皱巴巴的。这样的男生一般学习都不上心，成绩也不太好。

　　一位男同学总结说，爱不爱书跟成绩好坏有着必然的联系。一般而言，爱惜课本、作业本的同学成绩会比不爱惜的同学好一些。你想嘛，书本都污损了，书上的字、词看不清，看不齐，期末怎么复习嘛？

　　现场调查有9成小学生赞成期末课本成色新旧决定成绩好坏的说法。

　　一位穿黑色羽绒服的女同学表示那也不尽然，他们班上有个成绩不太好的同学，课本新崭崭的，那是因为他平时使用率低，也有一位期末课本依然如新的同学成绩很好，我观察到，这位同学平时把书收拾得很好，轻拿轻放，在上面做笔记也一丝不苟，书上有一点脏就用橡皮擦掉。

　　老师：学习成绩好的大多习惯好

　　川益小学四年级一班班主任万高燕从教13年。她表示，在小学有一个普遍的现象，学习习惯好，课本、作业本整洁的孩子，学习效果自然要好一些。小学阶段一般没有笔记本，语文、数学教材是同学们使用频率最高的书。一般而言，期末了书本成色较新，里面的批注清晰整洁的孩子，期末复习更有优势，更容易回想起老师讲课强调的知识点。而书本皱巴巴的，里面污损有乱涂乱画痕迹的孩子，复习会吃力一些。

　　“在小学阶段学习习惯的养成很重要，普遍女生比男生整理的习惯要好些，所以女孩的学习效果比男孩更突出。”万高燕老师说。

　　天台岗小学市级语文骨干教师卢柳娟也赞同万老师的看法，她说：“我们班上的情况基本也是这样，但也有个别孩子课本看起来很乱但学习能力很强的，可能这个学生的自控能力较弱。”

　　大足城南中学语文老师李联川说，从二十多年的教学经历来看，课本、作业本爱护得好的学生，学习能力的确相对要强一些，但不一定成绩就好。学习能力是学习的方法与技巧，一般包括六个方面：学习专注力、学习成就感、自信心、思维灵活度、独立性和反思力。一般来说，课本、作业本爱护得好的学生，学习专注力和独立性要强一些，学习能力相对较强。

　　因此，学习能力不能和学习成绩划等号。但是，课本、作业本爱护得好的学生，往往学习更有计划，更专注，注意力更集中，自制力更强，而这些是影响成绩的重要因素。

　　要注意学龄段差异。小学甚至初中，学习专注力和独立性强一些的学生，往往成绩更好，但进入高中，光靠专注力和独立性是不够的，思维灵活度和反思力的作用增大。

　　还要要注意性别差异。课本、作业本爱护得好不好，更主要是跟生活习惯相关。相对而言，女生爱护得更好一些。

　　总体来说，课本、作业本爱护得好的学生，前期成绩往往更好，更容易增强学习成就感和自信心，进而增强学习能力，促进成绩提升，形成良性循环。

编辑： 唐巧燕

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