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玩纸牌学生物，这个创意获广东中小学教育创新成果一等奖

2019-01-03 15:13 来源：南方日报
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近日，由广东省教育促进会、南方日报社、广东广播电视合、广东教育学会、广东教育杂志社联合主办，广东新安职业技术学院协办的第29届广东省中小学教育创新成果奖颁奖大会在广州举行。来自部分省直单位、地方教育行政部门负责人和普通中小学、幼儿园的教师共220余人参加会议。

广东实验中学附属天河学校教师肖海霞团队的“高中生物智趣游戏牌的研制与应用”获一等奖。肖海霞介绍，这种游戏牌以高中生物必修一和必修二为知识范围，每张卡牌上都印有一个生物核心概念和相应的配图。“游戏者轮流打出一张牌，打出的牌要与前两张牌任一张有所联系。比如上一位打出蛋白质，下一位就可以打出氨基酸或者双缩脲试剂，在打出时要用一句简单句把卡牌之间的关系说出来。高中生物的知识点比较零散，学生遗忘率比较高，这样的游戏有助于学生把知识点联系起来。”

目前，肖海霞团队已经研制出7套游戏牌，其中3套已实现产品化，在网上有售。广东实验中学附属天河学校已连续3年开办这种游戏牌的选修课，吸引百余名学生报读。

广东省中小学教育创新成果奖创立于1990年，已连续举办29届，评奖范围覆盖幼儿园、普通中小学和中等职业技术学校的教育管理和学科教学，产生了一大批优秀创新成果，为研究我省中小学教育教学改革和教师专业发展作出积极贡献。

本届收到的申报项目共679项，数量为历年最高；共评出一等奖3项、二等奖46项、三等奖137项。东莞、中山、茂名市和肇庆市端州区教育局的联络员被评为优秀联络员。

编辑： 唐巧燕

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