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教育部：严禁有害APP进入中小学校园

2019-01-03 10:39 来源：新华网
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　　记者2日从教育部获悉，为营造良好的“互联网+教育”育人环境，保障中小学生健康成长，教育部办公厅近日印发《关于严禁有害APP进入中小学校园的通知》，要求开展全面排查，建立学习类APP进校园备案审查制度，坚决防止有害APP进入中小学校园。

　　通知指出，近期，一些含有色情暴力、网络游戏、商业广告及违背教育教学规律等内容的APP进入部分中小学校园，影响学生身心健康和正常学习。

　　为此，通知要求，学校首先要把好选用关，对APP的内容、链接、应用功能、信息安全等进行严格审查，并报上级教育主管部门备案审查同意。要确保进入校园的学习类APP内容在思想性、科学性和适宜性等方面符合党的教育方针和立德树人要求，体现素质教育导向。要以“有效服务教育教学、不增加教师工作和学生课业负担”为原则，合理选用APP，严格控制数量，防止影响正常教育教学。进入校园的学习类APP不得向学生收费或由学生支付相关费用。要保障学生信息和数据安全，防止泄露学生隐私。

　　通知指出，各地教育行政部门和中小学校要建立健全日常监管制度，明确监管责任和办法，切实保障进入校园的APP安全健康、科学适宜。今后凡未经备案审查的学习类APP一律禁止在校园内使用，不得在课外统一组织或要求、推荐学生使用未经备案审查的学习类APP。要定期检查、掌握APP内容变动和更新情况，发现有害信息要及时处置。学校和教师不得利用APP发布学生成绩、排名等信息。对违规使用、疏于管理并造成不良影响的教育行政部门、学校和教师要严肃问责。

 

编辑： 唐巧燕

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