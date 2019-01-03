暨大与应急管理部培训中心携手 共谋应急管理事业发展

1月3日，暨南大学与应急管理部培训中心举行战略合作签约仪式，双方围绕应急管理事业改革发展，在应急管理教育培训、应急管理高端论坛、应急领域国际合作与交流、应急领域培训基地建设等方面深化合作。

南方网讯（记者/唐巧燕 通讯员/苏运生）1月3日，暨南大学与应急管理部培训中心举行战略合作签约仪式，双方围绕应急管理事业改革发展，在应急管理教育培训、应急管理高端论坛、应急领域国际合作与交流、应急领域培训基地建设等方面深化合作。

签约仪式现场

应急管理部培训中心主任张驎、暨南大学校长宋献中分别代表双方签署战略合作协议。本次合作也将开启科技应急与培训创新共融互动的新篇章，对于加快我国应急管理事业改革发展步伐、提升突发事件社会协同应对能力，对于全方位深化合作，都具有重要的意义。

会上，校长宋献中教授重点介绍了暨南大学应急管理学科建设与发展的情况，他表示，应急管理教育、研究与培训是暨南大学金字招牌的一个重要组成部分。2009年4月23日，暨南大学在广东省人民政府的大力支持下，在全国成立了第一个应急管理学院，在国内率先招收应急管理方向本科生和硕士研究生，并建立了完整的本科－硕士－博士人才培养体系和多学科交叉渗透的应急管理实践人才培训体系。

记者了解到，暨南大学应急管理学院自成立以来，在科学研究、人才培养、社会服务等各方面都取得了显著成绩。近年来，学院先后承办了四百余期省内外应急管理人才培训班和高级研讨班，累计培训四万人次，产生了良好的社会效应。如今，暨南大学应急管理学院已基本建设成为国内知名的应急管理创新型人才培养中心、高水平科学研究中心、学术交流中心、党委政府应急决策的智囊中心和应急管理实践人才培训基地。

应急管理部培训中心主任张驎对本次合作给予了热烈祝贺，他希望通过双方的战略合作，为高校应急教育、安全培训等工作作出应有的贡献。

应急管理部网络教育培训处处长张瑞华、应急管理部培训处处长谭景华、中国科学院博士郑了、中国中小企业安全和应急专刊执行主编陈婷煜、北京合信公司总经理吴海瑞、应急产业发展委员会主要负责人助理陈胡青、暨南大学社科处副处长杨杰、暨南大学应急管理学院院长蔡立辉、暨南大学应急管理学院党委书记谢恬、暨南大学应急管理学院培训中心执行主任刘小军及师生代表出席了签约仪式。