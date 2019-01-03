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川师推出考驾照补贴 在校本科生可申报

2019-01-03 08:17 来源：成都商报 宦小淮
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　　原本打算工作后攒点钱再去学习驾驶技能的小汤，改变了主意，在大四这一年将报考计划提上日程。原来，去年12月，学校推出了一个“补贴政策”——学校教育基金会推出专门的项目，资助在校在读全日制学生首次参加驾驶证考试报名，每人资助500元，计划资助人数达到1000人。

　　这也让一些已经毕业的学长不禁感慨，“毕业不逢时”。而在社交平台上，学校的这一政策也引来其他学校学生的羡慕，“别人家的学校”又多了一项福利。

　　“补贴政策”在校本科生可申报

　　大成都范围的驾校都可以

　　去年12月25日，四川师范大学的官方网站发出一条公告：学校为了鼓励学生掌握新技能，参与各类技能学习，学校基金会与企业合作，将企业出资的50万元设立为教育基金会的一个专门项目，资助在校在读全日制普通本科学生参加驾驶技能学习，获得驾驶执照。

　　“这也是为了同学们更好融入社会，把课余时间利用起来。”四川师范大学教育基金会负责该项目的王玮介绍说，这一政策主要针对在校的本科生，而且要在2018年12月14日之后报名的学生。

　　申请补贴的流程也比较简单，申请者只需要在学校官方网站下载填报申请表，然后提交大成都市范围内正规驾校开具的报名费发票原件及复印件、身份证复印件、驾校报名登记表、学生证复印件等资料即可。

　　补贴1000人

　　已经有100多人报名参加

　　据王玮介绍，补贴政策计划资助1000人，公告发出后陆续有学生来申报补助，截至目前，线上和线下的人数加起来已经有110多人。王玮说，目前看来，补贴还是鼓励了一些学生学习驾驶技能。

　　已经大四的小汤本来打算先找一份工作，然后攒钱再去考驾照，看到学校推出了这么一个政策，他还是改变了主意。“看到辅导员在微信群里发了这么一个信息，然后就和室友商量先去学。”

　　同样读大四的小杨和室友也报了名学驾照。“现在学下来要3400多元，能够补贴500元，相当于考试的费用了。”小杨表示，申报的流程比较简单，填一张表格、递交一些证件就搞定了。

　　补贴政策引发网友热议

　　基金后续将扩大补贴范围

　　这一补贴政策在网络上引发了一些热议，不少本校毕业的学生纷纷表示，“自己又错过了”。“还是很羡慕这些学弟学妹，我们以前就没碰上这些好事情。”一位网友表示，自己才刚刚毕业，对学校陆续推出的一些“福利”非常支持，“这种补贴还是与时俱进的”。

　　对于该校的这一做法，其他高校的学生难免投来羡慕眼光，“又是别人的学校！”不少网友也表示，这样的补贴“多多益善”。

　　对此，王玮表示，这只是前期的一个项目，如果运行良好，学校基金会还会想办法扩大补贴的范围，运用到更多学生能力培训的项目中去。“我们还会对补贴的项目进行研讨。”

编辑： 唐巧燕

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