2019艺考文化课成绩提高录取分数线

2019年，艺术类本科专业高考文化课录取控制分数线依据录取批次合并进展的不同，将分别不低于当地高考二本线的70%或者75%，而今年要求的比例是不低于当地二本线的65%。

教育部发布2019年普通高等学校部分特殊类型招生基本要求，将提高艺术类本科专业文化课成绩录取要求。2019年，艺术类本科专业高考文化课录取控制分数线依据录取批次合并进展的不同，将分别不低于当地高考二本线的70%或者75%，而今年要求的比例是不低于当地二本线的65%。同时，对于专业特别拔尖者，高校高水平艺术团降文化课录取的比例减少，后年起将彻底关闭这一“绿色通道”。

艺术类专业：

美术和设计一般不组织校考

高校艺术类专业考试分为省级统考和校考。各省级招生考试机构应为本省份考生组织美术学类和设计学类省级统考，积极创造条件增设音乐类、舞蹈类、戏剧影视文学类及表演专业、播音与主持艺术专业、书法学专业省级统考。联合组织省级统考的省份，可协商合作命题或委托一省命题、分省组织测试、分省采集考试信息、联合阅卷（评价）或委托一省阅卷（评价）。

除经教育部批准的部分独立设置的本科艺术院校外，2019年高校美术学类和设计学类专业一般不组织校考，2020年起使用省级统考成绩，不再组织校考。艺术类专业点设立不足四年的高校，凡省统考涉及的专业，一律不得组织校考，应直接使用省级统考成绩。

艺考文化课成绩：

要提高录取分数线

教育部提出，省级招生考试机构要逐步提高艺术类各专业高考文化课成绩录取控制分数线。

适度提高艺术学理论类、戏剧与影视学类（不含表演）等有关本科专业高考文化课录取控制分数线，高校的相关专业不得低于普通类专业所在批次控制分数线，设计学类专业参照执行。 而2018年的规定是，艺术类本科专业高考文化课录取控制分数线不得低于当地普通本科第二批次录取控制分数线的65%。

2019年的几大变化：

艺术类本科专业高考文化课录取控制分数线，在未合并普通本科第二、三批次的省份，原则上不得低于本科第二批次录取控制分数线的70%；

在合并原普通本科第二、三批次的省份，原则上不得低于合并后第二批次录取控制分数线的75%；

在仅保留一个普通本科批次的省份，原则上不得低于合并后本科批次录取控制分数线的75%；

舞蹈学类、表演专业可适当降低要求；确需过渡的省份，应在三年内调整到位。

艺术类高职（专科）专业录取控制分数线要求与今年一样，还是不得低于本省份普通高职（专科）录取控制分数线的70%。

高水平艺术团招生：

专业拔尖也不能降分录取

在高校高水平艺术团招生上，教育部要求，试点高校适当提高本校艺术团录取考生高考文化课成绩最低要求，一般不低于本校在生源省份本科第一批次最终模拟投档线下20分。对于极少数艺术团测试成绩特别突出的考生，高校可适度降低文化课成绩录取要求，但不得低于生源省份本科第一批次录取控制分数线，高校录取此类考生人数不得超过学校当年艺术团招生计划的10％，而2018年该比例为15%。

2020年起，取消对“极少数艺术团测试成绩特别突出的考生”进一步降低文化课成绩录取要求的优惠办法。

此外，教育部鼓励和支持有条件的高校组建高水平足球、冰雪运动队。专业测试采取全国统考、高校联考和高校校考等多种组织方式，2019年，跆拳道、击剑、棒球、射击、手球、垒球、橄榄球、冰雪、赛艇、攀岩等10个项目实施全国统考。

2020年保送生：

“省级优秀学生”保送资格取消

2019年，省级优秀学生、中学生学科奥林匹克竞赛国家集训队成员、部分外国语中学推荐优秀学生、公安英烈子女、退役运动员等5类人员仍具备高校保送资格。高校均可以从上述5类人员中招收保送生，其中公安英烈子女按有关规定只能保送至公安类院校。

按照教育部有关规定，2017年秋季及以后进入高中阶段一年级的学生，获得“省级优秀学生”称号的，不再具有保送资格条件，这意味着2020年高考，““省级优秀学生”保送资格取消。

高校要安排外国语言文学类专业招收外国语中学推荐保送生，并向国家“一带一路”建设发展所需非通用语种专业倾斜。

严禁高校以保送生招生形式将外国语中学推荐保送的学生录取或调整到非外语类专业。鼓励运动员发挥专长，申请保送至高校体育学类本科专业。

来源：据人民网、北京日报综合