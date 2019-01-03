半小时学费235元 冰上运动万元起步 你让孩子学吗?

近几年，国人对冰雪运动的关注不断提升。在冰雪运动中，花样滑冰这项被誉为“冰上芭蕾”的运动，兼具艺术感和技巧性，十分让人着迷。如今，在国内也有越来越多的孩子们走上了冰场，开始了他们的“冰雪奇缘”。

近几年，国人对冰雪运动的关注不断提升。在冰雪运动中，花样滑冰这项被誉为“冰上芭蕾”的运动，兼具艺术感和技巧性，十分让人着迷。如今，在国内也有越来越多的孩子们走上了冰场，开始了他们的“冰雪奇缘”。不过，花样滑冰也是公认的难学、辛苦又烧钱的项目。在这一点上，感受最深的是带着孩子学习花滑、冰球等冰上运动的家长们。不少家长吐槽，“这项运动除了贵之外没有其他任何毛病”。

近日，天府早报记者走访成都市滑冰场了解到，目前花滑每节课价格均在200元以上，课时半个小时左右，一般一年时间才能学习完花滑的基本内容，费用一万元左右，加上购买花滑的基本装备，这项冰上运动人均起步价超过两万元。

冰上运动

半小时学费235元 几乎每天有学生来上课

“几乎每天都有学生来上课，年龄在4岁到13岁之间。成年人来学花滑的比较多，学冰球的大部分都是儿童。”

禀冬已至，孩子们原来的户外兴趣班也已经“降温”。不过，在冬天室内的滑冰场里，许多来上课外辅导班的孩子的兴趣，却和门外寒冷的天气相反，热情不减。据了解，随着近两年中国杯花样滑冰锦标赛、冰上雅姿等比赛或表演的落户，让越来越多市民了解到了花滑。近两年，成都的各大城区商场内也开了多家滑冰场。这些滑冰场收费如何?市民接受度如何?

近日，天府早报记者走访成都市多家滑冰场了解到，目前成都市内的花滑私教价格每节均在200元以上，上课时间仅仅只有半个小时。如果想要学会花滑的基本课程内容，需要一周参加两次培训，一年时间能够学完花滑基本内容。

在成都市中心的某大型商场内，正值中午，前来上课的学生寥寥无几。“现在正在期末，加上中午没有什么人来练习，周末的时候或者周二、周四的晚上都有学生前来上课。”据该滑冰场的工作人员介绍，目前该滑冰场有花滑、冰球等冰上运动的培训课，学生大部分集中周末前来上课。“平时都是散客前来滑冰玩，50元滑半天。”

随着花样滑冰被大家熟知，到成都滑冰场前来学习的市民也是有增不减。“刚开业的时候搞促销活动，来报名的人不多，现在没有活动了，每周都有人前来咨询报名。”据工作人员介绍，从去年开始，前来咨询报名的人数明显增多，每位私教带的学生都在8人左右。“几乎每天都有学生来上课，年龄在4岁到13岁之间。”该工作人员表示，成年人来学花滑的比较多，学冰球的大部分都是儿童。

对于目前一节私教课235元的收费，该工作人员表示，对比北上广而言已经算是便宜的了，可以多购买节数来享受优惠，例如50节课就只需要8000块钱。“买的课程越多，相对的价格越低。”工作人员透露，并不建议初学的学生购买50 节课程，因为不能够确定是否能坚持下去，可以先从单期 尝试 购买。

家长叹息

花滑学习动辄上万元 半年花费近三万

“未来孩子不一定要从事冰上运动的职业，但是能有一项技能也是好的，孩子想要学，作为家长只能咬牙支持”

别看现在学习花滑的孩子越来越多，但是家长们都是忍痛烧钱让孩子学习。“动辄一两万，学了半年就已经花了将近三万。”给孩子报了花滑俱乐部的家长黄琪表示，儿子从今年上半年开始学习花滑，刚开始买装备就花了一万元左右，课程半年下来也要一万多。“这是一个比较烧钱的运动，虽然运动量大，但是家境一般的真学不起。”黄琪说，儿子花滑的同学家境都是条件比较好的，小朋友长个比较快，经常是一年买一套衣服和装备。

“一节课半小时就要235元，从基本滑冰的考试到花式滑冰考试最少要一年左右的时间。”黄琪说，首先要让孩子学会如何在冰上起立和原地踏步，然后才是原地画葫芦等等，等到孩子会双脚可以花型旋转了又要将近半年多的时间。如今，黄琪的儿子仅仅学了半年时间，只会简单的交叉脚滑冰。除了上课之外，黄琪还经常要带着孩子去冰上进行练习。虽然儿子刚开始滑冰摔得身上青一块紫一块，冰刀鞋也磨得脚腕破皮。但经过半年多的学习，如今黄琪的儿子已经可以在冰上转向舞步。说起这半年的开销，黄琪表示自己家已经算是花费比较低的了，条件好的最起码已经五万以上。“有的学的时间长，花费10万的也有，确实有点高昂了。”

如今黄琪的儿子已经开始简单的花滑训练，看到班上的同学有的还在学习冰球，孩子也想报名参加。“冰球的装备更加贵一些，我们还在考虑中，小朋友身体长得快，便宜的衣服1万左右，一年都要换一套，这样算下来一年花费要在五万左右。”黄琪表示，为了让孩子学冰上运动，已经给他停止了足球课、美术课等。“他喜欢冰上运动，但这个太贵，只能停止其他的兴趣班，来专注学这个。”黄琪说，未来孩子不一定要从事冰上运动的职业，但是能有一项技能也是好的，孩子想要学，作为家长只能咬牙支持。

来了“新宠”

冰壶运动受欢迎 半小时学费300元

据了解，目前成都的冰上运动除了冰球、花滑之外，还有冰壶运动近两年来也受到成都市民喜爱。这个是在冰上进行的一种投掷性竞赛项目，除了能给玩家带来极大的乐趣和观赏性之外，最受关注的还是因为它拥有悠久的历史。在成都双流某大型商场内，就设有休闲冰壶竞技。据了解，这项运动由于目前成都可学习场地并不多，所以价格相对较高。半个小时的课程学费在300元，但是都是由全国冠军作为教练。

由于目前冰壶属于小众运动，所以前来学习的人数不及冰球和花滑的人数多。不过据工作人员介绍，今年来咨询冰壶的人数也渐渐多了起来。“冰壶是用手来投壶，将冰壶投入大本营就行，冰球是用球杆打冰球。”据滑冰场的工作人员介绍，冰壶的装备没有冰球的装备贵，冰壶甚至不用穿冰刀，但是冰球必须穿冰刀。

目前冰壶除了课程费用比冰球价格高之外，其他方面的费用并不及冰球昂贵。“因此一些家长觉得冰壶是团队合作运动，对身体素质要求不是很高，也没有剧烈的身体接触，比较适合幼儿学习。”该工作人员说，因此冰壶更适合冰上初学者的学习，冰球适合有一定基础的冰上运动者学习。