找回失踪24年大女儿 “奇迹父亲”盼来一家团聚

一边开出租车，一边散发寻女卡片，他的故事感动了成千上万的市民，也感动了新闻媒体。在不间断的新闻报道中，失踪24年的女儿康英循着线索，终于回到了父亲王明清身边。

一边开出租车，一边散发寻女卡片，他的故事感动了成千上万的市民，也感动了新闻媒体。在不间断的新闻报道中，失踪24年的女儿康英循着线索，终于回到了父亲王明清身边。

用小女儿的照片 找回失踪24年的大女儿

其实，王明清的寻女卡片上，那张稚嫩的幼童照片，并不是大女儿康英，而是他的小女儿。

“女儿1994年失踪时，根本没有照片，但她们是亲姐妹，长得真的很像。”他说。

开网约车以来，每遇到一位乘客，王明清都会重复女儿失踪的经历，恳求乘客帮他发一条寻人朋友圈。

三年来，上万张寻人卡片被发了出去，2018年4月1日，愚人节当天，他找到了失踪24年的女儿。

如今，虽然父女已经相认，但吉林和四川相隔千里，康英仍生活在千里之外。王明清说，找到女儿，是生活最大的改变，除此以外，相差无几。

早上5点，他会照常出车，中午12点，他会回家吃饭，再跑到晚上8点，收车。

12月26日，王明清从网约车后备箱中，翻出了一个小盒子，里面仍有上百张寻女卡片，虽然女儿已经找到，但他并不舍得丢掉它们。

他说，开网约车的时候，总是幻想着，未来有一天，女儿会无意间坐上他开的车，与他相认。

幻想的场景未曾出现，但24年寻女的坚持，终得到了老天的眷顾。

通过网上不间断的新闻报道，女儿康英循着线索，找到了父亲王明清，DNA对比成功。

苦寻女儿二十四年，他的故事也登上了BBC、法新社等国际媒体的首页，霸屏媒体。

被拐还是走失？ 父亲心疼女儿吃了太多苦

然而，在兴奋过后，到了今天，女儿走失的幕后真相，也让王明清无法释怀。

女儿走失后所生活的地方，仅与老家相距20公里；女儿被养父一家取的本名，叫做康清英，很显然，名字中包含着父亲王明清的“清”和母亲刘登英的“英”。

这是巧合吗？王明清觉得，并不是。

“其实，女儿不是失踪，而是被拐，其中有他养父的参与。”对于女儿养父一家，他本是怀着感恩的心，感恩对方把女儿抚养长大。

但得知女儿被拐真相后，王明清不由得心生芥蒂，“把我女儿拐走，二十四年，人一辈子有几个二十四年？”

女儿找到了，但她生活在距成都千里之外的吉林。“天寒地冻，我心疼她，我会内疚，让她从小受了那么多苦。”王明清说。

把户口迁回四川 她要和家人“生活”在一起

不过，血浓于水，父女之间，并没有因为时间和空间产生隔阂。

寻女成功后，王明清去吉林女儿家看过，“虽然条件比不上四川，但只要女儿过得幸福，我不会强迫她回四川，她有自己的家。”

今年7月，康英再一次回到四川，作为已婚女性，她做出了一个大胆的决定。

她把户口从吉林夫家迁出，迁回了四川安岳老家，和父母、弟弟妹妹重新回到了一个户口本上。

有一句俗语，叫“生而不养、断指可报”，但对于王明清和康英来讲，这句俗语并不成立，父女感情如初。

寻女二十四年，王明清是当之无愧的“奇迹父亲”。