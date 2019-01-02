2018中国高等教育十大关键词，快快关注

2018年，恰逢我国第一所国立大学成立120年，也是改革开放40周年。回望这样一个特殊的年份，一年来高等教育的改革发展同样波澜壮阔。

2018年，恰逢我国第一所国立大学成立120年，也是改革开放40周年。回望这样一个特殊的年份，一年来高等教育的改革发展同样波澜壮阔。从习近平总书记“5·2讲话”到全国教育大会，从推进“双一流”建设到实行部省合建，从新时代本科教育改革到布局自主创新、新时代教师队伍建设……深化高等教育改革的号角从未像今天这样急促。

梳理这一年《中国教育报》的相关报道，我们评出2018中国高等教育十大关键词，也是对所有改革者和劳动者的致敬。

关键词1

“5·2讲话”

2018年5月2日，习近平总书记在北京大学师生座谈会上发表了重要讲话。这也是党的十九大之后，习近平总书记首次专门、系统地就高等教育发表重要讲话。

“5·2讲话”强调了四个“重大论断”：高等教育是一个国家发展水平和发展潜力的重要标志；党和国家事业发展对高等教育的需要，对科学知识和优秀人才的需要，比以往任何时候都更为迫切；培养社会主义建设者和接班人是各级各类学校的共同使命；走内涵式发展道路是我国高等教育发展的必由之路。

“5·2讲话”提出了四项主要内容：明确提出教育的“一个根本任务”，就是培养社会主义建设者和接班人。明确提出“两个重要标准”，就是要把立德树人的成效作为检验学校一切工作的根本标准，把师德师风作为评价教师队伍素质的第一标准。明确提出抓好“三项基础性工作”，就是要坚持办学正确政治方向，建设高素质教师队伍，形成高水平人才培养体系。在再次强调“四有好老师”殷切期望的基础上，对青年学生明确提出“四点希望”，就是要爱国、励志、求真、力行。这个“一二三四”是一个完整的逻辑体系，进一步深刻回答了培养什么人、怎样培养人的问题。

习近平总书记的“5·2讲话”，同2016年在全国高校思政会上的讲话、2017年在中国政法大学考察时的讲话，以及总书记关于教育工作的一系列重要论述，是一脉相承的有机整体。对高等教育工作的要求更加明确具体，既有宏观阐述，又有中观要求；既有思想政治规范，又有全面业务要求；既有思想理念，又有标准方法。

先进思想引领伟大事业，面对国家发展、民族复兴的迫切需求，面对时代变革、未来发展带来的巨大挑战，面对知识获取和传授方式的革命性变化，我们必须以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，准确把握高等教育基本规律和发展实际，全面落实高等学校人才培养的根本任务和根本标准，高扬起人才培养的主旋律，全面提升人才培养能力，造就堪当民族复兴大任的时代新人。

关键词2

全国教育大会

2018年9月10日，适逢第34个教师节，全国教育大会在北京顺利召开，为全面深化高等教育改革提供了根本遵循。

这次大会，习近平总书记把教育提到了“国之大计、党之大计”的高度，用“九个坚持”全面总结了党的十八大以来教育改革发展的一系列新理念新思想新观点。会议强调坚持中国特色社会主义教育发展道路。高等教育要始终把正确解答“培养什么人、怎样培养人、为谁培养人”这一根本问题融入教育教学全过程，切实做好思想政治工作，在引导学生坚定理想信念、厚植爱国主义情怀、加强品德修养、增长知识见识、培养奋斗精神、增强综合素质等“六个方面”下功夫。

新时代培养的人才应德智体美劳全面发展，缺一不可。自全国教育大会召开以来，弘扬劳动精神、重视劳动教育的多种举措，已经在全国各地、多所学校开展。如电子科技大学光电学院开设了种植课程；武汉生物工程学院设立“勤劳奖学金”，奖励在热爱劳动、自强自立方面表现突出的学生。

此次大会对全面加强和改进学校美育工作提出了明确要求。早在8月30日，习近平总书记给中央美术学院8位老教授回信，并就做好美育工作提出殷切期望。该校把学习全国教育大会会议精神与学习贯彻习近平总书记给老教授回信精神结合起来，在教育教学中融入美育，在艺术创作中突出美育，在服务社会中彰显美育，在文化传承中发展美育。

全国教育大会标志着中国教育进入了现代化建设新阶段，开启了加快教育现代化的新征程。高等教育要牢牢抓住这次教育大会的历史新机遇，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想统领教育工作，强化责任担当，着力攻坚克难，为实现中华民族伟大复兴的中国梦提供“高校担当”。

关键词3

思政课大练兵

今年4月，一场思政课教师全员大练兵热潮在陕西高校紧锣密鼓展开。各高校纷纷成立活动领导小组，思政课教师互相听课、跨专业跨学院听课，开展“备内容、备学生、备教法”的教学研讨、集体备课活动和全员展示观摩。

2018年高校课程思政教育改革试点工作不断推进，在探索高校课程思政教育教学体系建设方面积累了许多宝贵经验，涌现出一批典型教师、典型课程和典型案例。

这一年，上海各高校的思政教育形式，如雨后春笋般纷纷勃发，呈现出“集团作战”的特征。“红”课难求。一些高校设立的思政选修课，开放选课之时，一两百个名额在短短数秒内就被一抢而空。

大学思政讲座常缺乏吸引力、说服力和感染力。学生往往“理解”却未必“接受”，难以达到应有的教育效果。中国药科大学创新思政教育形式，利用音乐教育方式让思政教育流入每个学生心间，通过艺术创新，让理工科学生感受到浓郁的人文氛围，努力培养既能站实验台、也能上音乐台，既能研制济世良药造福于民、也能通晓高雅艺术陶冶心灵的高素质综合型人才。

高校思政课堂主阵地既包括思政课堂也包括专业课堂。在武汉大学，专业课上出了浓浓的“思政味”。除此之外，辅导员的队伍建设也是本报关注的重点，作为奋战在思想政治工作的一线工作者，辅导员是大学生思政工作的主力军。本报推出曲建武、徐川、李卫东等最具代表性的高校辅导员，通过他们的典型故事、案例，记录辅导员工作中的真情实感和点滴思考，探讨思政教育工作的心得经验。

2018年，高校思政工作气象、思政课气象为之一新，思政课的生态发生了变化。高校思政课有了全新“打开方式”，让众多“低头族”抬起了头，逐渐从学生冷漠变成学生喜爱的一门课。今年高校思政课，正在经历一场华丽蜕变,成为当之无愧、名副其实的“高校第一课”。

关键词4

推进“双一流”

2018年，河南省投入“双一流”建设专项资金7.7亿元，把“双一流”建设列为省委、省政府十大民生实事，逐月督促进展情况。

跨入2018年，国内高校的“双一流”建设如火如荼。“双一流”的蓝图绘就，我们怎样奋力新作为？

政策制度“保驾护航”。2018年，各地纷纷谋篇布局，争先为“双一流”建设提供建设方案。4月，上海发布了《关于本市统筹推进一流大学和一流学科建设实施意见》；5月，教育部与湖北省签订共建“双一流”建设高校协议……

8月28日，国家层面的高校“双一流”建设行动指南，在千呼万唤中正式出炉。教育部、财政部、国家发改委联合发布《关于高等学校加快“双一流”建设的指导意见》，对当前高校落实“双一流”建设总体方案和实施办法提出具体指导。

“双一流”建设需要多样化的高等教育发展生态。4月，备受瞩目的西湖大学正式获教育部批准设立，填补了我国在创建世界一流新型研究型高校方面的空白。

“双一流”建设不仅要“仰望星空”，还要“低头拉车”。瞄准地方需求、融入行业发展成为不少高校发力的重点。北京工业大学紧贴“北京需求”建设一流学科，提出重点建设“现代城市建设与环境工程”一流学科群。

在“双一流”建设中，地方高校如何落子？广西大学近两年来，精减调整了16个硕士点和32个本科专业，减少了6个二级学院建制。他们的目标是10年后成为一所布局合理、特色鲜明的一流综合性研究型大学。

2018年我国高等教育“双一流”建设已经进入全面落实阶段。鼓点正急，百舸争流，我们奋楫争先。

关键词5

以本为本

2018年1月，武汉大学一门由6名院士、4名教授共同讲授的本科基础课引起广泛而持续的关注。这门不点名、不签到的导论课被称为“最奢侈的基础课”。

改革与探索走向了全国，走向了战略规划。这一年，新时代全国高等学校本科教育工作会议在四川召开，全面部署高校落实立德树人根本任务。

全国本科高校在校生、毕业生中，本科生与研究生比例是8∶1，大学为社会提供的毕业生中87%是本科生。“以本为本”彰显了大学之道的时代内涵。

“新时代高教40条”的提出，“六卓越一拔尖”计划2.0的实施，一套“8个一”的“组合拳”掀起了学界关注大学教学的教学学术运动。

伴随着高等教育规模的快速扩张，高校人才培养与教学质量下滑一度成为高教领域内涵发展的难题。问题怎么破？

质量为王、标准先行。这一年，我国首个《普通高等学校本科专业类教学质量国家标准》颁布，高校“一流本科、一流专业、一流人才”建设有了政策依据和理论指导。

这一年，教育部新一届教指委成立，将抓好本科专业类教学质量国家标准落地生根，指导高校抓好教学秩序大整顿。

这一年，国务院学位办公布了2017年审核增列的博士、硕士学位授权点名单，此次审核改变了过去以分配数量指标为主的方式，更加突出质量导向，促进研究生教育内涵式发展。

提升质量不仅要谋加法，也要做减法。这一年，高校进行着“强体瘦身”。杭州电子科技大学宣布两年内“砍掉”11个本科专业，占学校现有53个专业的20%左右。与此同时，浙江鼓励高校增设急需专业、严控增设限制类专业，高等教育向着“内涵发展、特色发展”的目标迈进。

关键词6

布局自主创新

2018年，科技部中国科技信息研究所的数据显示，我国科学论文引用数首次从全球第四位跃升至第二位，发布数量则已常年位居第二。庞大数字的背后逐渐浮现起一个崭新的问题：如何实现从科研大国向科研强国的跨越式发展？关键在于牢固树立自主创新的发展理念。

这一年，高等学校基础研究珠峰计划、关键领域自主创新能力提升五年计划、人工智能创新行动计划等系列重大战略部署，覆盖到科学研究的方方面面，从扎实的基础到新锐的前沿，未来世界科技强国的蓝图已清晰可见。

基础研究为应用研究提供了理论支撑和方法论的指导，闯过基础研究的难关，才能够掌握应用研究的主动权，保证科技创新的独立自主地位。年初国务院印发的《关于全面加强基础科学研究的若干意见》，强调了基础研究在科技创新当中的基石地位。

应用研究的发展使得科技与经济之间的关系空前紧密。增强高精尖科技领域的独立创新能力，加快科技成果的转化与应用，才能把关键核心技术牢牢地掌握在自己手中，服务国家发展战略新需求。12月8日，本报报道石家庄铁道大学执行“嫦娥四号”月球背面软着陆可视化飞行控制指挥任务的事迹，关注高校直接参与人类首次登陆月球背面的壮举；18日，清华大学成立航空发动机研究院，剑指世界上公认核心技术门槛最高、整体结构最复杂的工业产品，集中反映了当前我国科技的发展水平。

科学研究的脚步要走得又快又好，既需要信任与支持，也需要监督与约束。《关于进一步加强科研诚信建设的若干意见》显示出我国打击学术不端行为的决心，严重违背科研诚信要求的责任者将被“一票否决”。在规划基础研究自主发展机制的同时，我国的科研触角也勇于伸向更广阔的未知领域。当下的谋篇布局，是为掌握“未来之学”的先机。

关键词7

部省合建

2018年2月，教育部召开支持和提升中西部高等教育发展座谈会，强调在尚无教育部直属高校的省份，按“一省一校”原则，重点支持14所高校进行部省合建。

2004年，郑州大学成为中国第一所省部共建高校；这一次，该校再次入选部省合建。从省部共建到部省合建，省和部的顺序之变意味着什么？

8月，教育部召开的部省合建中西部14所高校工作推进会给出了答案，工作突出六个“先起来”。

先干起来，不要等。14所部省合建高校应主动作为，加强与教育部各司局、当地政府沟通协调，获取业务指导和政策支持。

先实起来，学科建设紧密结合当地经济社会发展，服务当地高等教育事业发展。河北大学就“燕赵文化学科群”和“生命科学与绿色发展学科群”对接河北省主导特色产业，人才培养对标地方产业发展。

先特起来，瞄准“双一流”要求，让主流学科、专业的地方特色鲜明起来。11月，《江西省人民政府关于支持部省合建南昌大学的实施意见》公布，将着力打造南昌大学材料科学与工程、食品科学与工程两大一流学科群，助推江西新材料和食品两大产业高质量创新发展。

先管起来，教育部各司局与地方按照协议加强管理，把部省合建的行为方式和行为规则建立起来。如今，教育部通知文件的抬头在原来基础上，还加上了“部省合建各高等学校”。

先帮起来，对口合作高校启动帮扶。兰州大学与内蒙古大学按照“三步走”来推进支援合作，各个相关部门深入对接，完善合作机制。

先想起来，在规划工作、安排计划时优先考虑14所部省合建高校。日前教育部办公厅公布2018年度省部共建协同创新中心认定名单，14所部省合建高校有9所入选。

关键词8

新时代教师队伍建设

2018年1月底，中共中央、国务院印发了《关于全面深化新时代教师队伍建设改革的意见》。这是新中国成立以来党中央出台的第一个专门面向教师队伍建设的里程碑式政策文件，将教师工作提到了前所未有的政治高度。

中国拥有着世界最大规模的教师队伍。新时期如何建设好、调动好这支队伍？

全面加强师德师风建设，《新时代高校教师职业行为十项准则》出台。提振师道尊严，“潜心问道”“诲人不倦”写入了《准则》；维护职业形象，“十不得”划定了教师职业规范的基本底线。

获得2018年“全国教书育人楷模”称号的南开大学教授周其林，其身份还是中国科学院院士、长江学者、长江特聘教授、南开大学化学学院院长……在所有荣誉和头衔里，周其林最为珍视的，还是教师。他把“与学生一起探索未知”看作是最幸福的事，身体力行践行着“师德师风”这个评价教师队伍素质的第一标准。

不断提升教师专业素质能力，“千人计划”“万人计划”“长江学者奖励计划”等重大人才项目正在引领高素质创新型教师团队建设，打通教师队伍建设改革的“最先一公里”。

2018年9月，实施20年的“长江学者奖励计划”迎来升级版。值得关注的是，《“长江学者奖励计划”管理办法》将建立退出机制，进一步强化师德师风和学术道德规范要求，多维度督促长江学者履职尽责，发挥聪明才智，激荡教师队伍“一池春水”。

深化教师管理综合改革，切实理顺体制机制。10月，教育部等多部门，联手治理“唯论文、唯职称、唯学历、唯奖项”的评价体系问题。建立科学、完整的教师队伍评价体系，需要从学历本位向能力本位转变；评价标准要从单一向多样转型，评价主体应更加多元，用不同的尺子量不同的人才；探索建立动态评价机制，从根本上解决教育评价“指挥棒”问题，推动高校教师队伍建设踏上新征程、开创新局面。

关键词9

新X科

2018年两会期间，教育部部长陈宝生指出：“我们正在推行新工科，这个口号现在已经叫响了，下一步怎么推进，要把一些难点问题解决好。教材建设、教师素质、体系融合、基地建设，把这些问题解决好，中国工科教育前景很广阔。我们要努力提高工科教育的质量，打造好培养‘大国工匠’的摇篮。”

此后不久，教育部办公厅印发《关于公布首批“新工科”研究与实践项目的通知》。本次公布的新工科项目共包括两类，其中新工科综合改革类项目共有202个，新工科专业改革类项目共有410个。

2017年2月以来，教育部积极推进新工科建设，并连续下发通知，来探索领跑全球工程教育的中国模式、中国经验。要加快制造强国、创新型国家建设，“来一场中国制造的品质革命”，在这一过程中新工科的建设意义尤为凸显。

创新决胜未来，改革关乎国运。为主动拥抱新科技革命和产业变革的机遇与挑战，下好“先手棋”，2018年新工科正式扩容为“四新”：新工科、新医科、新农科、新文科。

2018年年初，上海交大揭牌成立人工智能学院。作为新工科建设的实践者，上海交通大学校长、中国工程院院士林忠钦接受中国教育报采访时表示，当前产业技术提升快，产业应用技术发展快，教材落后于技术，学校培养的知识落后于产业发展，因此，有必要通过新工科教育构建工科创新人才培养平台，加强校企紧密联系。

“新工科建设在某种意义上来说就是高等教育的改革开放，”教育部高教司有关负责人说，“随着第四次工业革命推进，产业变革速度非常快，大学尤为需要在一些与产业紧密结合的专业课程上加强与企业合作。”

关键词10

高校精准扶贫

2018年是中国开展扶贫减贫工作的40周年。40年来，中国一直是世界减贫事业的积极倡导者和有力推动者。

得益于特有的各方资源，我国高校积极响应党中央的号召，已然成为助力扶贫脱贫社会力量中的重要一支，为贫困地区经济社会跨越式发展作出了重要贡献。

教育部第三届直属高校精准扶贫精准脱贫十大典型项目的评选，至今已开展3届。项目遴选至第3年，高校扶贫依托自身学科优势、专业背景、区域资源的特色愈发清晰，因地制宜制定扶贫方案，不仅授人以鱼，而且授人以渔，从“输血式扶贫”转身为“造血式扶贫”。

高校扶贫，不仅仅是教育扶贫，更是服务国家、服务社会、服务人民的重要阵地和扎根中国大地办大学的重要途径，是精心长远谋划的考虑，让地区具备自我发展能力。今年入选的十大典型项目包含产业扶贫、智力扶贫、教育扶贫、科技扶贫、党建扶贫，高校扶贫的举措越来越多元，越来越贴近地方的实际需求。

教育扶贫，扶贫同样反哺于教育，在参与扶贫项目的同时，高校的学生们将自身所学的专业知识用于解决现实生活中的实际问题，锻炼了应用能力，更助推了创新创业项目的发展。浙江大学积极组织引导大学生80余人次参与景东乌骨鸡产业扶贫一线工作，指导博士生完成了乌骨鸡产业扶贫开发社会实践，从实践中凝练研究课题。

不久前召开的2018年直属高校定点扶贫工作推进会强调，要准确把握直属高校定点扶贫的形势任务，切实增强责任感、使命感、紧迫感，既充分肯定取得的成绩，也认真查摆存在的问题不足。2018—2020年，中央财政将新增安排70亿元，这些经费将更多地向困难地区和薄弱环节倾斜，主要着力支持教育脱贫攻坚、增强地方高校综合能力等方面。