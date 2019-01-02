20项重点政策推进教育改革发展

教育部也会同相关部门密集出台了一批新政，不断推进教育改革向纵深发展，推动重点领域和关键环节工作取得新突破。

2018年9月，党中央召开全国教育大会，这是在习近平新时代中国特色社会主义思想指引下召开的第一次教育大会，谋划了我国教育改革发展的宏伟蓝图，开启了教育现代化建设的新征程，是我国教育发展史上新的里程碑。习近平总书记的重要讲话，站在新时代党和国家事业发展全局的高度，深刻总结了党的十八大以来我国教育事业改革发展取得的显著成就，深入分析了教育工作面临的新形势新任务，科学回答了关系我国教育现代化的重大问题，对当前和今后一个时期教育工作作出了重大部署，为加快推进教育现代化、建设教育强国、办好人民满意的教育指明了前进方向、提供了根本遵循。

2018年，中共中央、国务院先后印发《关于全面深化新时代教师队伍建设改革的意见》《关于学前教育深化改革规范发展的若干意见》，专门就教师队伍建设、学前教育发展做出顶层设计和系统部署，为教育优先发展破解难题、谋篇布局。

教育部也会同相关部门密集出台了一批新政，不断推进教育改革向纵深发展，推动重点领域和关键环节工作取得新突破。以下是我们梳理的20项重点政策。

1. 我国高等教育领域首个教学质量国家标准发布

1月，教育部发布了《普通高等学校本科专业类教学质量国家标准》，这是向全国、全世界发布的第一个高等教育教学质量国家标准，与全世界重视人才培养质量的发展潮流相一致，对建设中国特色、世界水平的高等教育质量标准体系具有重要的标志性意义。《国标》涵盖了普通高校本科专业目录中全部92个本科专业类，明确了各专业类的内涵、学科基础、人才培养方向等，教育部将推动《国标》的应用，让标准发挥以标促改、以标促建、以标促强的作用。

2. 全面深化新时代教师队伍建设改革

1月，中共中央、国务院印发了《关于全面深化新时代教师队伍建设改革的意见》。这是以习近平同志为核心的党中央高瞻远瞩、审时度势，立足新时代作出的重大战略决策，是新中国成立以来党中央出台的第一个专门面向教师队伍建设的里程碑式政策文件。《意见》将教育和教师工作提到前所未有的政治高度，明确了教师队伍建设的战略意义、指导思想、基本原则和目标任务，对于建设教育强国、决胜全面建成小康社会、夺取中国特色社会主义伟大胜利、实现中华民族伟大复兴的中国梦，具有十分重要的意义。

3. 加快推进深度贫困地区教育脱贫攻坚

1月，教育部、国务院扶贫办印发了《深度贫困地区教育脱贫攻坚实施方案（2018-2020年）》。这是贯彻落实习近平总书记扶贫开发战略思想的重要举措，将聚焦深度贫困地区教育扶贫，用3年时间打好深度贫困地区教育脱贫攻坚战。《方案》提出，要坚持精准扶贫、精准脱贫基本方略，以“三区三州”为重点，以补齐教育短板为突破口，以解决瓶颈制约为方向，推动教育新增资金、新增项目、新增举措向“三区三州”倾斜。力争到2020年，“三区三州”等深度贫困地区教育总体发展水平显著提升，实现建档立卡贫困人口教育基本公共服务全覆盖。

4. 实施教师教育振兴行动计划

2月，教育部等五部门印发《教师教育振兴行动计划（2018-2022年）》。这是当前和今后一段时期加强教师队伍建设、提升教育质量水平的战略性举措，是贯彻落实党中央、国务院全面深化新时代教师队伍建设改革重大决策部署的关键一招。《计划》针对当前教师教育发展不平衡不充分的问题，从师德教育、培养规格层次、教师资源供给、教师教育模式、师范院校作用五个维度，提出五项重点任务，将主要措施明确为十大行动，力求振兴教师教育，从源头上加强教师队伍建设。

5. 促进职业学校校企合作

2月，教育部等6部门联合印发了《职业学校校企合作促进办法》，与2017年底国办印发的《关于深化产教融合的若干意见》共同形成了把产教融合、校企合作引向深入的政策“组合拳”。《办法》突出促进、规范和保障三个关键词，通过明确职业学校校企合作的目标原则、实施主体、合作形式、促进措施和监督检查等，建立起校企合作的基本制度框架，对回应战线和社会多年的呼声，深化产教融合、校企合作，奋力办好新时代职业教育，具有重要意义。

6. 高等学校人工智能创新行动计划开启

4月，教育部印发《高等学校人工智能创新行动计划》。

这是贯彻落实党中央国务院关于人工智能发展举措部署，引导高校主动深化改革、加大探索力度，通过创新型人才的培养为我国人工智能发展提供科技和人才支撑，推动我国占据人工智能科技制高点的重要举措。《行动计划》从“优化高校人工智能科技创新体系”“完善人工智能领域人才培养体系”“推动高校人工智能领域科技成果转化与示范应用”三个方面提出18条重点任务和3个细化专栏，为支持高校提升人工智能领域科技创新、人才培养和服务国家需求等能力提供了有力指导。

7. 推动高等学校开展学位授权自主审核工作

4月，国务院学位委员会印发《关于高等学校开展学位授权自主审核工作的意见》，同时下发《国务院学位委员会关于印发学位授权自主审核单位名单的通知》，北京大学、清华大学等20所高校获准开展学位授权自主审核。高校开展学位授权自主审核工作是贯彻落实党的十九大关于“加快一流大学和一流学科建设，实现高等教育内涵式发展”部署和国务院“放管服”要求的重要举措，将进一步深化学位授权制度改革，促进实现研究生教育内涵式发展。

8. 全面加强乡村小规模学校和乡镇寄宿制学校建设

4月，国务院办公厅印发了《关于全面加强乡村小规模学校和乡镇寄宿制学校建设的指导意见》。两类学校是我国教育体系的“神经末梢”，是农村义务教育的重要组成部分。办好两类学校，是实施科教兴国战略、加快教育现代化的重要任务，是实施乡村振兴战略、推进城乡基本公共服务均等化的基本要求，是打赢教育脱贫攻坚战、全面建成小康社会的有力举措。《意见》针对两类学校发展滞后问题，提出了统筹布局规划、改善办学条件、强化师资建设、强化经费保障、提高办学水平五个方面解决措施，目标是到2020年，基本补齐两类学校短板，进一步振兴乡村教育，基本实现县域内城乡义务教育一体化发展，为乡村学生提供公平而有质量的教育。

9. 健全完善高校党建工作体系

5月，教育部党组印发了《关于高校党组织“对标争先”建设计划的实施意见》和《关于高校教师党支部书记“双带头人”培育工程的实施意见》。这是深化落实全国高校思政会精神，加强和改进党对高校的全面领导的重要举措。《“对标争先”实施意见》将新时代党的建设总要求融入高校党组织建设各项工作，提出实施“十百千万”工程，计划以两年为一个周期，面向全国高校培育创建10所党建工作示范高校、100个党建工作标杆院系、1000个党建工作样板支部。《“双带头人”实施意见》是加强高校教师思想政治工作、建设高素质教师队伍的实举措，明确了“双带头人”教师党支部书记的选任标准、选任方式、重点任务、培养教育、示范引领等5方面任务要求。

10. 我国首份国家义务教育质量监测报告发布

7月，教育部基础教育质量监测中心发布《中国义务教育质量监测报告》。此报告基于教育部基础教育质量监测中心自2015年起开展的国家义务教育质量监测第一周期六个学科的监测数据，是我国首份国家义务教育质量监测报告。报告集中展示了10条结论，包括学生人生价值取向积极，对中华优秀传统文化了解情况良好，具有良好的行为规范；学业表现良好，综合应用能力相对薄弱；体质健康状况总体较好，肥胖、近视和睡眠不足问题较为突出等。同时，报告对如何进一步提升义务教育质量提出建议，为改进学校教育教学、完善教育政策提供了依据和参考。