2019教育改革再扬帆

新年到来之际，各地纷纷出台新举措，连民心、惠民生，写好教育改革“奋进之笔”。

发布公费师范生教育实施细则、加强乡村小规模和乡镇寄宿制学校建设、中考新政给随迁子女发“红包”、将劳动教育纳入中小学教学目标……新年到来之际，各地纷纷出台新举措，连民心、惠民生，写好教育改革“奋进之笔”。

天津市发布公费师范生教育实施细则，对天津市公费师范生的选拔录取、激励措施、条件保障等提出明确要求。天津根据经济发展水平和财力状况，对公费师范生生活费补助标准予以动态调整。优秀的天津市公费师范生可享受其他非义务性奖学金；鼓励设立天津市公费师范生专项奖学金；支持天津师范大学遴选优秀公费师范生参加国内交流学习、教学技能比赛等活动。天津将构建天津师范大学与本市中小学校共同培养天津市公费师范生的机制，推进天津师范大学统筹各类资源，建设教师教育基地，打造天津市公费师范生教育教学技能实训平台，探索优秀教师培养新模式，聚集优质资源用于天津市公费师范生培养，全面提高天津市公费师范生培养质量。实行“双导师”制度，安排中小学名师、高校高水平教师为天津市公费师范生授课。强化实践教学环节，落实天津市公费师范生在校期间教育实践时间累计不少于一个学期的制度。

河南省政府办公厅出台《关于加快推进乡村小规模学校和乡镇寄宿制学校建设的意见》。按照规定，县级政府要把办好乡村小规模学校和乡镇寄宿制学校列入重要议事日程，每半年至少研究一次加强两类学校建设工作；落实对乡村小规模学校按100人拨付公用经费和对乡镇寄宿制学校按寄宿生年生均200元标准增加公用经费补助政策。河南提出，对小规模学校，要保障信息化、音体美设施设备和教学仪器、图书配备，设置必要的功能教室，改善生活卫生条件；对寄宿制学校，要在保障基本教育教学条件的基础上，保障床铺、食堂、饮用水、厕所等基本生活条件和开展共青团、少先队活动及文体活动所必需的场地与设施条件。

《广州市教育局关于2019年至2020年广州市高中阶段学校考试招生的工作意见》等4份文件日前印发。广州市教育局将2019年至2020年作为此次中考改革实施前的过渡期。过渡期政策与现行中考政策相比，作出5项调整。其中，从2019年开始，来穗人员随迁子女报考公办普通高中的条件由“四个三”调整为“两个有”，即有广州市3年初中完整学籍、父母一方或其他监护人持有在广州市办理且在有效期内的《广东省居住证》。广州市将从2021年开始实施高中阶段学校考试招生制度改革，推行新的考试制度、学生综合素质评价办法和招生录取机制。其中，来穗人员随迁子女报考公办普通高中的条件与过渡期政策保持一致，公办普通高中招收符合条件的随迁子女的比例区间，将由全市统一为8%的比例，调整为8%至15%或8%至18％的区间。

记者日前从兰州市教育局获悉，劳动教育将从2019年起纳入中小学教学目标，作为中小学学生综合素质评价重要内容，以及升学、评优的重要依据。兰州市将加强课程体系建设，明确不同年级学生劳动教育的基本内容，义务教育阶段三至九年级开好劳动与技术教育课，高中阶段要开好通用技术课，学校还可结合实际研发和利用劳动教育校本课程。学校日常活动中要渗透劳动教育，组织开展劳动教育主题班团队会、校园卫生保洁、绿化美化、手工劳技展演、家务劳动、校外实践等活动。此外，建立学生劳动评价制度，将劳动教育作为中小学学生综合素质评价重要内容，加强日常评价和过程评价，结果记入档案，并作为升学、评优的重要依据。

福建省教育厅近日下发通知，要求各高校认真落实就业统计工作领导责任制和工作责任制，挤出就业率虚高的“水分”，引入第三方评价机构统计就业率，并对就业质量作出详细分析和反馈，为高校改进就业和教学工作提供科学依据。