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省级职业技术教育示范基地明年迎首批学生

2019-01-01 09:25 来源：南方日报
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    近日，记者从省教育厅了解到，省级职业技术教育示范基地（清远）（下称“省级职教基地”）首期工程顺利封顶。这意味着，耗时6年多时间又历经选址、征地、报批、建设的省级职教基地，将在2019年9月迎接首批学生开学入驻。

    早在2011年6月，省政府同意在清远市规划建设省级职教基地，构建由低到高的技术技能人才成长培养体系。2014年3月25日，省级职教基地控制性详细规划获清远市正式批复。

    根据规划，省级职教基地规划区位于清远市清城区东城，规划用地面积33.22平方公里。首期工程投资39.6亿元，进驻5所省属公办高职院校，分别是广东交通职业技术学院、广东科贸职业学院、广东建设职业技术学院、广东工程职业技术学院、广东财贸职业学院（筹）。同时，每所学校按照建设用地800亩、在校生1.2万人规模启动建设。

    目前，5所学校的64栋建筑主体已基本完成结构封顶，完成建安造价约12.64亿元，占建安投资的53%。同时，计划在明年3月底分批交付，9月迎接首批学生开学入驻。

    省教育厅有关负责人表示，以面向珠三角、服务全省产业转型升级为目标的省级职教基地启用，将对满足考生升学需求、提升职业教育办学水平和高等教育毛入学率，以及服务广东创新驱动发展和粤港澳大湾区建设具有重要作用。

编辑： 唐巧燕

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