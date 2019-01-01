单亲妈妈擦鞋16年将儿子送进211高校

先是在儿子就读的高中、面对几百人进行演讲，讲述自己如何打零工、擦皮鞋将儿子送进211高校。随后又获得媒体的关注，经报道后还获得阿里巴巴正能量的奖励。

先是在儿子就读的高中、面对几百人进行演讲，讲述自己如何打零工、擦皮鞋将儿子送进211高校。随后又获得媒体的关注，经报道后还获得阿里巴巴正能量的奖励。老家在重庆南川的李仕芬，说她没想到自己作为一个平凡的母亲，会在50岁这一年得到这么多的关注。

对于未来的生活，李仕芬表示自己还将继续擦皮鞋，她想用劳动证明自己的价值，也想尽自己的微薄之力去帮助别人。

定居湖南多年，50岁的李仕芬语速很快，听上去像是湖南口音，却有浓重的重庆“味道”。2018年这一年，她跟家乡重庆的联系无比紧密，先是在数百人面前发表演讲，再是事迹被不计其数的人知道。

“我只是一个平凡的母亲，做了母亲该做的、能做的，没想到会得到如此多的关注，尤其《重庆晨报》的报道，对我的鼓励不小，因此而变得有些不平凡。”李仕芬表示，在力所能及范围内，她将帮助更多的人。

擦鞋16年，将儿子送进211高校

只要时间允许、条件允许，李仕芬会带着儿子周杰来重庆走亲戚，她是南川人，父亲尚在人世，也有兄弟姐妹。何况，她在重庆一边工作一边带孩子，有很多不错的回忆。

2003年，李仕芬带着儿子到了重庆梁平。一个偶然的机会，她听人说擦皮鞋收入不错，而且相对自由，这很适合她当时的状况。

靠着擦鞋的收入，她将儿子抚养长大，儿子也很争气，考取了重点高中，随后进入211高校就读。她几乎凭着一己之力，支撑起儿子的求学路，儿子的母校感动于她的事迹，邀请她回校演讲。

重庆晨报2018年11月7日9版以《单亲妈妈擦鞋16年把儿子送进211高校》为题对李仕芬进行了报道，感动了很多人，阿里巴巴“天天正能量”项目也对其进行了奖励。

感谢关心，愿意尽力去帮助他人

“谢谢，我没想到我的故事会产生这么大的影响，还获得了奖励。”获奖后，李仕芬接受了重庆晨报记者的采访，她表示，感谢众多社会人士和社会组织对她的关心和帮助，如果有需要，她可以将奖金捐给其他有需要的人。

事实上，李仕芬本就是一个乐于助人的人，生活中，只要力所能及，她都会伸出援助之手。

就在记者将获奖消息告诉她的前几天，她还在朋友分享的一个“轻松筹”里资助了一位儿子患重症肌无力的母亲。

对此，她说：“我的习惯，总是想帮助比我更困难的人，尽力而为。”

继续擦皮鞋，用劳动证明自己的价值

现如今，儿子为李仕芬在湖南衡阳购置了一套房产，她也搬进去了。

辛苦操劳大半辈子，李仕芬原本可以找一份安稳舒适的工作，享受儿子为她创造的条件。但是，她并没有闲下来，还是提着擦鞋箱，挣钱贴补家用。

李仕芬说，她原本打算找一份正式的工作，不过找来找去，还是原来的行业最合适。作为一个平凡人，她不想坐吃山空，希望用劳动证明自己的价值。

李仕芬也表达了对《重庆晨报》报道的感谢，她说，经常会有人在网上把报道链接转给她，问她是不是“上报纸了”，更重要的是，这是对一个平凡人的肯定，让她在接下来的生活中，都充满了信心。