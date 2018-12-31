感悟经典、诠释传统，《国学少儿剧》即将开播

《国学少儿剧》栏目将于2019年1月6日正式在广东广播电视台现代教育频道开播，每周日10：50--11:00播出，每期一剧，全年52期。

12月30日上午，国学老师、国学小演员、践行国学企业代表、各地市艺术培训机构代表近300多人齐聚一堂，同行国学礼共诵国学经典，共祝《国学少儿剧》栏目开播。明伦书院晴中老师与东莞理工学院城市学院郭丹红老师分别开讲了什么是国学？为什么要学国学?如何学国学?广州大澳化妆品有限公司马首总经理与惠州市文星传统文化学校林炳红校长分别分享了国学进企业与国学进校园的心得,国学少儿剧栏目总导演刘九海介绍了栏目详细内容。

活动现场颁发了第一季小演员金奖。

为弘扬传统文化，加深才艺情感与孩子们的心灵沟通，尊重少儿，引导青少年，让德育剧深入人心，《国学少儿剧》栏目应运而生，《国学少儿剧》栏目以学国学、行国学、悟国学、弘国学；以国学典故、成语故事为素材进行改编成全新的古装少儿剧，以情景再现的形式，让孩子们身临其境理解孝道文化和礼仪知识，旨在让孩子们在表演的同时感受到中国传统文化的魅力，提高自身的素质和修养。

《国学少儿剧》栏目总导演刘九海在发布会重点提到，该栏目力求在传统二十四孝的基础上，以现代的艺术视角去演绎，让孩子们加强国学“孝、德、智、美”的实践，了解国学，爱上国学，从而培养良好的艺术天分、审美趣味和文化修养。通过大众喜闻乐见的表演手法，了解经典，感受中华优秀传统文化的博大精深，有助于激发孩子学习国学的热情，树立牢固的核心价值观、正确的人生观，让孩子们感悟文化、诠释传统、展现自我，争取办成在全国具有国学教育意义及影响力的少儿专业节目。

合影留念

据悉，《国学少儿剧》栏目将于2019年1月6日正式在广东广播电视台现代教育频道开播，每周日10：50--11:00播出，每期一剧，全年52期。