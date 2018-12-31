2018年全国十大教育新闻揭晓

2018年全国十大教育新闻揭晓由中国教育报和中国教育电视台联合举办的“2018年全国十大教育新闻”评选今天揭晓，“党中央召开全国教育大会。习近平强调培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人”等10件新闻入选2018年全国十大教育新闻。

2018年，全国教育系统深入学习贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，全面深化教育综合改革。这一年，党中央召开新时代首次全国教育大会，习近平总书记发表重要讲话强调，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人，加快推进教育现代化、建设教育强国、办好人民满意的教育。这一年，党中央国务院印发了全面深化新时代教师队伍建设改革意见和学前教育深化改革规范发展若干意见。这一年，四部门联合开展校外培训机构专项治理，国家全面加强乡村小规模学校和乡镇寄宿制学校建设，首个高等教育教学质量国家标准发布，学位授权制度改革取得新突破。

2018年全国十大教育新闻分别是：

一、党中央召开全国教育大会习近平强调培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人

9月10日至11日，党中央在北京召开全国教育大会。中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平出席会议并发表重要讲话。他强调，在党的坚强领导下，全面贯彻党的教育方针，坚持马克思主义指导地位，坚持中国特色社会主义教育发展道路，坚持社会主义办学方向，立足基本国情，遵循教育规律，坚持改革创新，以凝聚人心、完善人格、开发人力、培育人才、造福人民为工作目标，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人，加快推进教育现代化、建设教育强国、办好人民满意的教育。

二、习近平考察北京大学 强调建设中国特色世界一流大学

5月2日，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平在北京大学考察时强调，广大青年要成为实现中华民族伟大复兴的生力军，肩负起国家和民族的希望。高校要牢牢抓住培养社会主义建设者和接班人这个根本任务，坚持办学正确政治方向，建设高素质教师队伍，形成高水平人才培养体系，努力建设中国特色世界一流大学。

三、习近平作出重要指示 强调共同呵护好孩子的眼睛

8月，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平作出重要指示，我国学生近视呈现高发、低龄化趋势，严重影响孩子们的身心健康，这是一个关系国家和民族未来的大问题，必须高度重视，不能任其发展。全社会都要行动起来，共同呵护好孩子的眼睛，让他们拥有一个光明的未来。

四、党中央国务院印发全面深化新时代教师队伍建设改革意见努力造就高素质专业化创新型教师队伍

1月31日，中共中央、国务院印发《关于全面深化新时代教师队伍建设改革的意见》，对新时代教师队伍建设作出顶层设计。2月，教育部等五部门联合发布《教师教育振兴行动计划（2018—2022年）》，实施十大行动建强做优教师教育。11月，教育部连续发出《新时代高校教师职业行为十项准则》等6份文件，明确新时代教师职业规范，深化师德师风建设。

五、中共中央国务院发布学前教育深化改革规范发展若干意见提出到2035年全面普及学前三年教育

11月15日,《中共中央国务院关于学前教育深化改革规范发展的若干意见》发布。《意见》提出，到2020年，全国学前三年毛入园率达到85%，普惠性幼儿园覆盖率（公办园和普惠性民办园在园幼儿占比）达到80%；到2035年，全面普及学前三年教育，建成覆盖城乡、布局合理的学前教育公共服务体系。

六、我国首个高等教育教学质量国家标准发布 高水平本科教育建设提速

1月30日，教育部发布《普通高等学校本科专业类教学质量国家标准》，这是我国发布的第一个高等教育教学质量国家标准，涵盖普通高校本科专业目录中全部92个本科专业类、587个专业，涉及全国高校5.6万多个专业点。6月21日，改革开放40年来第一次全国高等学校本科教育大会召开。10月，教育部印发《关于加快建设高水平本科教育全面提高人才培养能力的意见》，提出40条实施意见，加快推进高水平本科教育建设。

七、四部门联合开展校外培训机构专项治理 切实减轻中小学生课外负担

2月底，教育部办公厅、民政部办公厅、人力资源和社会保障部办公厅、国家工商总局办公厅印发通知，联合开展校外培训机构专项治理行动，切实减轻中小学生课外负担。8月22日，国务院办公厅发布《关于规范校外培训机构发展的意见》。12月15日，教育部在官网公布了校外培训治理整改工作情况，存在问题的校外培训机构已整改近94%。

八、20所高校获准学位授权自主审核 学位授权制度改革取得新突破

4月19日,国务院学位委员会印发《关于高等学校开展学位授权自主审核工作的意见》，坚持“服务需求、提高质量”主线，进一步深化学位授权制度改革，促进实现研究生教育内涵式发展。北京大学、清华大学、中国人民大学、北京航空航天大学等20所高校获准开展学位授权自主审核。这标志着我国学位授权制度改革取得新突破。

九、国家全面加强乡村小规模学校和乡镇寄宿制学校建设为乡村学生提供公平而有质量的教育

4月，国务院办公厅印发《关于全面加强乡村小规模学校和乡镇寄宿制学校建设的指导意见》提出，到2020年，基本补齐两类学校短板，进一步振兴乡村教育，基本实现县域内城乡义务教育一体化发展，为乡村学生提供公平而有质量的教育。

十、小学教师李芳以身挡车救学生献出宝贵生命 被追授“全国优秀教师”荣誉称号

6月11日，河南省信阳市浉河区董家河镇绿之风希望小学教师李芳在护送学生放学回家途中，与一辆无牌照且毫无刹车迹象的摩托三轮车遭遇。面对突如其来的危机，李芳一边大声呼喊学生避让，一边冲上前去用自己的身体挡住学生，并奋力将学生推开。4名学生获救,李芳因公殉职。6月22日，教育部印发通知，追授李芳“全国优秀教师”荣誉称号，要求全国教育系统深入开展向李芳同志学习活动。