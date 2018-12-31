教育部六项举措推进教育脱贫攻坚

教育部举行新闻发布会介绍教育脱贫攻坚工作进展，按照党中央、国务院的统一部署，教育部承担了教育行业扶贫、定点联系滇西边境片区、中央单位定点扶贫等三项任务。

近日，教育部举行新闻发布会介绍教育脱贫攻坚工作进展，按照党中央、国务院的统一部署，教育部承担了教育行业扶贫、定点联系滇西边境片区、中央单位定点扶贫等三项任务。教育部将打赢教育脱贫攻坚战列入“写好教育奋进之笔行动”，会同有关部门、地方政府和教育系统扎实推进教育脱贫攻坚工作。会上，教育部发展规划司司长刘昌亚介绍了教育部脱贫攻坚工作的进展和具体举措。

一、建立健全教育扶贫制度体系

成立以陈宝生部长为组长的教育部脱贫攻坚领导小组。以教育扶贫工程为引领，先后制定出台了《教育部等七部门关于实施教育扶贫工程的意见》《国家贫困地区儿童发展规划（2014-2020年）》《教育脱贫攻坚“十三五”规划》《职业教育东西协作行动计划（2016-2020年）》《推普脱贫攻坚行动计划（2018-2020）》《深度贫困地区教育脱贫攻坚实施方案（2018-2020年）》等政策性文件，明确了打赢教育脱贫攻坚战路线图和时间表。制定学前教育、义务教育、职业教育、普通高中教育、民族教育等各领域涉及教育扶贫的政策文件，各地教育部门也出台了本区域教育扶贫五年规划、行动计划，共同组成了与国家脱贫攻坚战略部署相衔接、与地方脱贫攻坚落实举措相协调的教育扶贫制度框架。

二、深入实施教育扶贫重大工程项目

连续实施了三期学前教育行动计划，全国学前三年毛入园率达79.6%。全面改善贫困地区农村义务教育薄弱学校基本办学条件，832个贫困县已基本完成建设任务。实施农村义务教育学生营养改善计划，覆盖所有国家级贫困县，让3700万名农村学生受益，营养健康状况得到显著改善，身体素质明显提升，营养改善计划试点地区男、女生各年龄段的平均身高、体重均有不同程度的增长。实施消除义务教育大班额计划，截至2018年10月底，义务教育大班额、超大班额数量比2017年分别减少了18.9%和48.7%，为近10年最大降幅。实施乡村教师支持计划，“国培计划”累计培训乡村教师和校园长540万余人次，实施农村教师特岗计划，全国28万名农村特岗教师活跃在中西部22个省（区）1000多个县3万多所农村学校（村小、教学点）。有28个省份通过在学免费、学费补偿和国家贷款代偿等方式，每年吸引4.1万名高校毕业生直接到农村中小学任教。集中连片特困地区乡村教师生活补助实现全覆盖，有效缓解了贫困地区教师“下不来、留不住、教不好”的问题。启动实施银龄讲学计划。2018-2020年，计划招募1万名优秀退休校长、教研员、特级教师、高级教师等到农村义务教育学校讲学，发挥优秀退休教师引领示范作用，促进城乡义务教育均衡发展。

三、着力推动精准到人的学生资助体系

学前教育对家庭经济困难儿童、孤儿和残疾儿童予以资助，义务教育实施“两免一补”政策，普通高中率先免除建档立卡等家庭经济困难学生学杂费，中等职业教育对所有农村学生、城市涉农专业学生和家庭经济困难学生免除学费，高中阶段教育设立国家助学金，高等教育实施国家奖助学金、国家助学贷款学费补偿贷款代偿、勤工助学等多种资助方式，学生资助政策实现了“三个全覆盖”，即从学前教育到研究生教育所有学段全覆盖，公办民办学校全覆盖，家庭经济困难学生全覆盖，特别是在高等教育阶段，实现了家庭经济困难学生入学前、入学时和入学后“三不愁”。

四、推动落实教育扶贫倾斜政策

持续实施定向招生专项计划，2012年起所有“211工程”高校和中央部属高校安排专门计划，面向贫困县累计招生37万人，2018年专项计划共录取农村和贫困地区学生10.38万人。持续推进订单定向医学生免费培养工作，2018年为中西部乡镇卫生院安排订单定向免费五年制本科医学生培养计划6483人。支持贫困地区少数民族优秀人才培养，2018年下达少数民族高层次骨干人才培养计划等各类内地民族班招生计划共计8万余名。实施职业教育东西协作行动，学历教育和技能培训双管齐下，帮助建档立卡贫困人口实现就业脱贫，2017年跨省招生30余万人。

五、积极探索定点扶贫路径

教育部机关承担定点帮扶河北省青龙、威县任务，经过不懈努力，两县已脱贫摘帽。组织动员44所部属高校承担44个国贫县定点扶贫任务，发挥高校优势，找准贫困地区需求与学校优势的结合点，帮助贫困地区提升人力资源开发水平，助推特色产业发展升级，加强决策咨询服务，提高教育、卫生等公共服务水平，加强乡风文明建设，破解阻碍贫困地区发展的瓶颈。2017年，教育部直属高校累计选派400余名挂职干部、专业技术人才和第一书记，开展各级各类培训300余次，主持各级规划咨询项目356项，实施科技攻关与成果转化98项，捐赠各类医疗设备及资金2700多万元，引导各类资金与产业投资逾91亿元。

六、认真履行定点联系滇西边境片区牵头职责

每年组织召开滇西脱贫攻坚部际联系会，协调解决滇西片区脱贫攻坚重大问题。2012年以来共选派六批346名挂职干部奋战在滇西扶贫一线。启动实施职业教育东西协作行动滇西实施方案，协调天津、上海、江苏、浙江四省市职业院校招收滇西建档立卡贫困学生，按每生每年9000元给予补助。批准设立滇西应用技术大学，协调直属高校对口帮扶学校，探索贫困地区新型应用技术大学发展模式。依据直属高校优质资源，面向滇西脱贫攻坚需求举办党政领导干部培训班，累计举办20期，培训2000余人次。实施滇西中学英语教师出国研修项目，选派500余名一线中学英语教师分赴英国、加拿大、新加坡学习，已实现滇西各县全覆盖。

未来将注重扶贫同扶志、扶智相结合

据悉，下一步，教育部将注重扶贫同扶志、扶智相结合，在辍学高发区“一县一策”制定工作方案，实施贫困学生台账化精准控辍，进一步推进贫困地区义务教育薄弱学校改造工作，实施好农村义务教育学生营养改善计划，健全贫困学生资助政策体系，实现应助尽助，确保贫困家庭适龄学生不因贫失学辍学。

此外，教育部还将继续推动教育新增资金、新增举措、新增项目等向“三区三州”倾斜，组织开展基层干部和青壮年农牧民普通话培训，在民族地区推广“学前学会普通话”行动，在人口集中和产业发展需要的贫困地区办好一批中职学校。教育部还将深入推进乡村教师支持计划，改善贫困地区乡村教师待遇，均衡配置城乡教师资源，持续推动中央相关教育转移支付存量资金优先保障、增量资金更多用于贫困地区教育发展和建档立卡贫困学生受教育的需要。持续推进教育系统扶贫领域作风问题专项治理工作，用作风建设的成果促进各项教育扶贫举措的落实。