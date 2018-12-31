深化学前教育改革 实现幼有所育期盼

到2020年，全国学前三年毛入园率达到85%，普惠性幼儿园覆盖率达到80%；到2035年，全面普及学前三年教育，建成覆盖城乡、布局合理的学前教育公共服务体系。

到2020年，全国学前三年毛入园率达到85%，普惠性幼儿园覆盖率达到80%；到2035年，全面普及学前三年教育，建成覆盖城乡、布局合理的学前教育公共服务体系。前不久，中共中央、国务院印发了《关于学前教育深化改革规范发展的若干意见》，对学前教育作出重大决策部署。“普及、普惠、安全、优质，这是我们对新时代学前教育的基本要求。”教育部基础教育司司长吕玉刚表示。

随着连续三期学前教育行动计划的实施，我国学前教育取得显著成绩。2017年全国幼儿园25.5万所，在园幼儿4600万人，学前三年毛入园率达79.6%，比2012年提高了15.1个百分点。然而从总体上看，学前教育仍是整个教育体系的短板，下一步将推动增加普惠性资源、提高保教质量、健全监管机制等。

将小区配套园建成公办园，或委托办成普惠性民办园

专用游戏室、科学探究室、美工创意坊一应俱全，户外玩沙区、机械玩耍区、种植饲养区欢声笑语……在山东济南，布局合理、舒适安全、富有童趣的景城幼儿园，是一所小区配套建设的公办幼儿园。将小区配套园建成公办园或者委托办成普惠性的民办园，如今成为山东扩大普惠性学前教育资源供给的重要渠道。

“小区配套幼儿园的建设，需要发展改革、自然资源、住房城乡建设、教育等部门的联动管理。”山东省教育厅一级巡视员张志勇介绍，山东省一方面设置“制度卡口”，做到同步规划设计、同步建设施工、同步竣工验收、同步交付使用，确保幼儿园的公益普惠性质；另一方面对未规划幼儿园、规划幼儿园不足、建设不到位、移交不到位、使用不到位等问题进行分类治理，目前已取得阶段性成果。“以日照市为例，目前已有7所通过无偿移交、2所通过回租办成了公办园，29所通过政府购买服务、补助办成了普惠性民办园。”张志勇说。

“目前的配套园，有一批是没有建或是建了没有交的，还有一部分是没办成公办园或普惠性民办园的。如果能把这部分问题解决了，那么普惠性幼儿园覆盖率达到80%的目标还是较为容易实现的。”吕玉刚说。

确保公办园所聘用教师工资及时足额发放、同工同酬

走进山东淄博傅山幼儿园，有种耳目一新的感觉：一楼是淡绿色的，孩子们在花草中感受自然；二楼是淡黄色的，孩子们在游戏中绽放天性；三楼是淡蓝色的，孩子们在科学发现室中不断探索。“每个孩子都是一块璞玉，教育的使命是发现和挖掘每个孩子的天赋潜能，让他们成为独一无二的自己。”傅山幼儿园园长解菊说。

学前教育是终身学习的开端，对人的身心健康、习惯养成、品德培养、创新能力和创造力的形成具有不可替代的重要影响。而提高教育质量，关键在于教师。

加强教师队伍建设，首先要核定人员编制，严格依标配备教职工。张志勇介绍：“今年年内，山东全省公办幼儿园将全面完成核编工作，通过挖掘现有编制资源，预计新核增编制6000余名；在编制总量无法满足的地区，我们正在探索实行人员控制、总量备案的管理方式。”

谈到幼教教师待遇，吕玉刚表示，要健全待遇保障机制，统筹公办园教师工资收入政策、经费支出渠道，确保公办园所聘用教师工资及时足额发放、同工同酬；要将公办园中保育员、安保、厨师等人员的服务纳入政府购买服务范围，纳入地方财政预算；民办园要参照当地公办园教师工资收入水平，合理确定相应教师的工资收入。

学前教育是公益事业，坚决遏制民办园过度逐利行为

在坚持鼓励支持社会力量办园的同时，“针对部分民办园的过度逐利行为，也要坚决予以遏制。”吕玉刚说：“规范发展民办园，主要是在办园方向、办园行为上进行规范。学前教育是重要的公益事业，绝不能把它作为逐利的工具。”

对此，《意见》明确规定，社会资本不得通过兼并收购、受托经营、加盟连锁、利用可变利益资本、协议控制等方式来控制国有资产或者集体资产举办的幼儿园和非营利性的幼儿园；同时规定，民办园一律不准单独或者作为一部分资产打包上市，上市公司不得通过股票市场融资投资营利性幼儿园，不得通过发行股份或者支付现金等方式购买营利性幼儿园资产。

“种种监管措施和机制，实际上是在鼓励和引导有教育情怀的人士脚踏实地办教育，用有温度的资金办有良知的教育。”南京师范大学教授虞永平认为，对社会资本在学前教育领域过度逐利的行为做出的限制性规定和规范性要求，对于回归学前教育的公益普惠属性、促进民办学前教育规范发展、维护社会公平具有现实意义。