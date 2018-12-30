2018小谷围（岛）金融论坛在华工举办

12月29日，由华南理工大学和中国建设银行广东省分行联合主办的2018小谷围（岛）金融论坛在华南理工大学召开。

南方网讯（记者\柯丹洁）12月29日，由华南理工大学和中国建设银行广东省分行联合主办的2018小谷围（岛）金融论坛在华南理工大学召开。与会专家围绕“金融改革创新与实体经济发展”主题发表主旨演讲，就如何进一步推进金融改革，推动科技、金融、产业融合发展，服务实体经济，展开重要研讨。

论坛现场

“实体经济是金融的根基，金融是实体经济的血脉，为实体经济服务是金融立业之本。”华南理工大学党委副书记陶韶菁研究员介绍，华南理工大学经济与贸易学院自2004年设立,现在已经拥有金融工程研究中心、广东省供应链金融工程技术研究中心等3个省级科研机构，被誉为企业家的摇篮、工程师的摇篮。

广东省地方金融监督管理局副局长倪全宏博士发表致辞,小谷围（岛）金融论坛是华南理工大学倾力打造的金融盛会，论坛汇集国内外知名经济金融专家，是金融学界、金融业界和政府金融监管部门交流的高端平台，已经成为广东金融一张亮丽名片。

金融科技解决了大数据生产和信息传达问题，各科技巨头都在人工智能领域进行了布局，但人工智能的应用仍处于较弱的水平。中央财经大学金融学院院长李建军在研讨会上说：“当今，金融科技的发展已扩展到金融学科的范围，有的高校已推出金融科技专业、加密技术等科技课程，与金融科技相关的研究机构也层出不穷，金融科技类创新创业大赛也日益增加。”

据悉，小谷围（岛）金融论坛自2005年首创以来，秉承“促进学术交流、推动理论研究、服务事件发展”的宗旨，已历时13年，成功举办7届，成为金融各界围绕重大金融理论和实践问题进行广泛交流的高端平台。