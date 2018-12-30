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冬季防一氧化碳中毒，这份安全攻略送给师生

2018-12-30 06:50 来源：南方网
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　　近日，一则暖心的新闻刷爆朋友圈，一位年轻的女教师凭借自己的机敏与责任心，成功挽救了一氧化碳中毒而命垂一线的学生一家。然而，这则暖心故事背后透露出的安全问题却不容忽视！怎样避免一氧化碳中毒、天然气泄漏等安全隐患？

　　出现这些症状你可能中毒了

　　轻度中毒：头痛、头晕心慌、恶心、呕吐等症状；

　　中度中毒：除上述症状外，还包括面部潮红，口唇呈红色，出汗多，心率快，躁动不安并渐渐进入昏迷状态；

　　重度中毒：迅速进入昏迷状态，反射消失，体温增高，甚至造成死亡。

　　常见煤气中毒的原因

　　1．在密闭居室中使用煤炉取暖、做饭；

　　2．城市居民使用管道煤气，如果管道漏气，或开关不严，均可使煤气大量溢出，造成中毒；

　　3．使用燃气热水器，通风不良，洗浴时间过长；

　　4．冬季在开着空调的车里睡觉，也可能引起中毒；

　　5．室内用炭火锅涮肉、烧烤用餐，而门窗紧闭通风不良，容易造成一氧化碳停留时间过长，引起中毒；

　　6．自制土暖气取暖，虽与煤炉分室而居，容易发生泄漏、倒风引起煤气中毒。

　　煤气中毒了怎么办？

　　1．救助者应匍匐进入室内，迅速打开门窗通风，将患者转移到通风保暖处平卧；

　　2．对于昏迷不醒的患者可将其头部偏向一侧，以防呕吐物吸入肺内导致窒息；

　　3．呼叫救护车，将中毒者送往医院救治。

　　如何预防一氧化碳中毒？

　　1．应注意通风，每天开窗换气不少于两次；

　　2．对取暖用的煤炉要装好烟囱，并保持烟囱结构严密和通风良好，防止漏烟，倒烟，睡觉前一定要检查燃气阀门是否关闭或泄漏；

　　3．使用管道煤气时，要防止管道老化，跑气、漏气，导致煤气溢出；

　　4．使用燃气热水器时，禁止将燃气热水器安装在洗浴房间内，应将其安装在洗浴房间外靠近窗户的地方或室外；

　　5．不要在门窗紧闭、开着空调的汽车内睡觉；行车途中，定时开窗通风；

　　6．安装可燃气体探测器。

　　来源：中国消防微信公众号

编辑： 柯丹洁

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