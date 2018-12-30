面向未来该培养孩子哪些能力？

“今天的教育实际是在培养明天的人。”而好的教育总是有理想、有追求的，好的教育有责任引领广大教师、家长，把盯着眼前分数的头抬起来，把目光投得更远一点，展望未来的时代、未来的社会、未来的人。那么，“未来人”需要具备哪三方面的能力呢？

“今天的教育实际是在培养明天的人。”而好的教育总是有理想、有追求的，好的教育有责任引领广大教师、家长，把盯着眼前分数的头抬起来，把目光投得更远一点，展望未来的时代、未来的社会、未来的人。那么，“未来人”需要具备哪三方面的能力呢？

主动适应与变革创新的能力

今天的时代发展被人称为“一日千里”“知识爆炸”。习惯了原来慢节奏的社会发展状态，一旦进入了快节奏的时代，往往不知所措，或者有落后于时代的感觉。我们可以预想，随着高科技的迅猛发展，人工智能时代的到来，技术支撑的社会各领域都会发生重大变革，可能不只是节奏在加快，存在方式也会发生巨大变化。

未来的具体生活形态是难以定论与预测的，要想在变化多端的未来时代更好地工作、生活，我们就要培养今天的学生具有积极、开放的心态，具有主动调整自己、自我学习的意识与能力，特别是培养创新精神与实践能力，这样才能使一个人在快速变化的时代不盲从、不麻木、不停息，勇于进取。

守住道德与自律自控的能力

信息时代的到来，经济社会的发展，已经把道德、思想、心理健康等问题摆在我们面前。这些问题已经是当前教育的重要问题，也是这个社会的紧迫问题，更是未来时代面临的问题。因为这些问题涉及个人与自我、个人与社会、个人与他人、自身与自然的关系，有规则意识、有道德准则、有人伦理念、有自控能力，才能处理好这些关系。

社会发展的同时，一定会有许多新的诱惑摆在每个人面前，要求我们能够具有抵御诱惑的能力。否则，我们就可能被诱惑的东西俘虏。比如经济利益的诱惑，比如刺激性电子游戏产品的诱惑等。因此，当前学校抓道德教育、抓法制教育、抓抗诱惑能力的教育是非常必要的。这些教育应该意识到家长的重要性，并和学校形成教育共同体，合力育人，让学生从小培养起好的道德与品格。

珍爱生命与享受生活的能力

现代教育必须关注人未来的生命状态。人所受教育的一切目的，是使人活得更像人，成为一个追求幸福生活、享受人类文明的人。因此，一个真正意义的现代人，必须懂得如何珍爱生命，并在有限的生命之旅拓展无限的、丰富而有意义的幸福空间。我们可以预想，未来时代，一定是物质文明更加丰富的时代，人的个人支配时间也将加大。

如何支配个人的时间，如何丰富生命的意义，如何在劳作之余享受人类积累的文明成果，则会自然而然地成为我们必须解决的问题。因此，我们就要让学生从小具有追求与享受幸福的能力。一个人在未来的生活中，可以因自己的艺术爱好、体育爱好、旅游爱好或阅读爱好使生命更加充实，更加丰富，更有乐趣，成为精神生活富足的人，是幸福的人。

（来源：微言教育）