明年广州中考重磅变化！

作为试点市之一，广州将从2021年开始实施高中阶段学校考试招生制度改革，改革实施前的2019年至2020年为过渡期。

作为试点市之一，广州将从2021年开始实施高中阶段学校考试招生制度改革，改革实施前的2019年至2020年为过渡期。

12月29日，《广州市教育局关于进一步深化高中阶段学校考试招生制度改革的实施意见》等4份文件正式印发。过渡期政策与现行中考政策相比，总体保持稳定，2021年起实施新的考试制度、新的学生综合素质评价办法和新的招生录取机制。

一、 中考政策文件基本情况

广州市现行中考政策3份文件有效期将分别于2018年12月和2019年4月届满。根据省教育厅要求，作为试点市之一，广州市须从2021年开始实施高中阶段学校考试招生制度改革，改革实施前的2019年至2020年为过渡期。我市在现行中考政策3份文件的基础上进行修订，形成了过渡期政策3份文件，实施对象是2019年和2020年的初中毕业生；根据国家和省的要求，拟定了改革政策文件，实施对象是2021年至2023年的初中毕业生。经市人民政府常务会议审议、公开征求意见以及市法制办审查同意，现予以印发。

二、 八年级九年级学生看过来（关于过渡期政策)

过渡期政策与现行中考政策相比，总体保持稳定。

有关情况的说明

（一）学业考试不得使用计算器

为进一步引导学生提高数学运算能力，加强与高中教学相衔接，促进学生综合素质提高，2019年起，初中学业考试不得使用计算器。因应此变化，学校教学和中考数学命题将相应调整。

（二）指标到校分配比例从30%提高到50%

按上级部门要求，我市公办的示范性普通高中（含国家级示范高中和市示范高中）从2019年起，将不低于50%的招生计划分配到初中学校。指标到校分配将进一步扩大优质教育资源的覆盖范围，进一步促进义务教育优质均衡发展。

（三）经批准的示范性普通高中可试行自主招生

按照上级部门要求，从2019年开始，示范性普通高中经批准可试行自主招生。试行自主招生，可进一步扩大高中阶段学校招生自主权，激发学校办学活力，满足不同潜质学生的发展需要，为学生提供多样化的成长通道。我市要求，对学校自主招生全过程各环节进行严格监管，切实做到招生方案公开、实施过程公开、录取结果公开，提高自主招生的公信力。

（四）特色课程班的开设与招生脱钩

根据上级部门要求，我市在试行自主招生促进学校多样化特色化发展的同时，将特色办学纳入学校日常教育教学范畴，建立常规选拔和培养机制，因此取消特色课程班的招生政策，切实鼓励学生全面而有个性地发展。

（五）随迁子女升学

随迁子女报考公办普通高中资格条件，从“四个三”放宽到“两个有”：即具有我市三年初中完整学籍；父母一方或其他监护人持有在广州市办理且在有效期内的《广东省居住证》。

三、七年级学生看过来（关于中考改革政策）

在上级统一部署下推进中考改革，实行新的学业水平考试制度、新的学生综合素质评价办法和新的招生录取机制。

（一）关于学业水平考试

（二）关于综合素质评价

（三）关于招生录取机制

有关情况的说明

（一）录取计分科目采用 “4+4”模式

1.按省的要求13个科目“全科开考”。根据《广东省教育厅关于进一步推进高中阶段学校考试招生制度改革的实施意见》中“除语文、数学、外语、体育与健康4个科目外，至少将道德与法治、历史、物理、化学4门作为高中阶段学校招生录取科目，鼓励将6门作为高中阶段学校招生录取科目”的要求，我市采用最少的“4+4”模式作为录取计分科目。与现行中考政策相比，增加了历史科目。其他科目为录取参考科目。

2.按照文理兼顾的原则，对录取计分科目的分值进行了调整。语文、数学、英语三科分值调整至各120分；体育与健康分值提高到70分。录取计分科目总分仍保持810分。

（二）在综合素质评价方面体现了促进学生全面发展，破除“唯分数”论

实施综合素质评价是全面贯彻习近平总书记在全国教育大会上提出的坚决克服唯分数、唯升学的顽瘴痼疾精神的具体举措，是落实立德树人根本任务的客观要求。根据省的要求，我市将综合素质评价作为高中阶段学校招生录取的依据或参考。

（三）随迁子女升学政策的稳步调整体现了促进教育公平

稳步调整优化随迁子女升学政策，是我市打造共建共治共享的社会治理格局，当好“四个走在全国前列”排头兵，进一步促进来穗人员融入广州、促进教育公平的必然要求。近年来我市存在部分公办普通高中招生计划有计划剩余的情况，公办高中通过补录录取随迁子女的人数持续稳定上升。为做好这一工作，市委市政府决策在前，自2016年起实行中小学校建设三年提升计划，2017年起推进集团化办学，持续扩增普通高中学位，可充分满足户籍生和非户籍生升读普通高中的需求。

（四）在录取批次方面优化了结构

录取批次由原来7个减少简化到4个，将中高职贯通培养五年一贯制、中高职贯通培养三二分段试点招生计划等安排在第一批次；减少普通高中的招生批次，体现了促进普职协同发展和基础教育优质均衡发展，使录取批次更加科学合理。

四、广州中考改革政策文件的特点

“一个导向+四个有利于”：体现减轻学生过重课业负担的导向；有利于促进学生全面而有个性的发展；有利于促进义务教育优质均衡发展；有利于促进普通高中多元优质办学；有利于促进教育公平。

（一）体现减轻学生过重课业负担的导向

一是继续实行“两考合一”，初中学业水平考试既是初中毕业考试也是高中阶段学校招生考试，减少了学生考试次数。二是在“全科开考”的要求下，按省的要求采用最少的“4+4”模式，其他科目则作为录取参考科目。三是兼顾文理，对录取计分科目的分值进行了调整，降低了语数英三科分值，重视平时表现和动手操作能力的培养。四是强调考试命题要严格基于课程标准，强调渗透立德树人、核心素养培养和研究性学习的命题理念，增强与学生生活、社会实际的联系，突出能力考察。

（二）有利于促进学生全面而有个性地发展

一是录取参考科目成绩采用等级呈现，克服唯分数顽瘴痼疾。二是物理、化学、生物、体育与健康均注重对学生实操能力和平时表现的考核。三是将学生综合素质评价作为名额分配、自主招生的重要参考。这些改革举措将引导学生发展兴趣特长、培养创新思维，促进学生全面而有个性地发展，避免人才选拔标准“一刀切”。

（三）有利于促进义务教育优质均衡发展

一是扩大名额分配学校范围，并延续过渡期确定的分配比例，让更多的初中学生有较多机会升读优质高中；二是要求成立教育集团的示范高中将部分名额分配计划分配给集团内的薄弱初中和农村初中，将部分自主招生计划用于招收集团内的初中学校学生。这些举措将有利于促进初中学校的均衡发展，对缓解“择校热”起到促进作用。

（四）有利于促进普通高中多元优质办学

一是减少招生批次，引导普通高中学校缩小办学差距。二是开展自主招生，各普通高中学校根据学校办学特色，招收具有学科特长或创新潜质的优秀初中毕业生，促进普通高中特色多样化发展。三是在教育集团内积极进行名额分配和自主招生政策探索实践，充分发挥教育集团“补短板、促均衡”的优势和作用。

（五）有利于促进教育公平

一是根据我市经济社会发展需要以及近几年招生录取数据统计分析，进一步放宽随迁子女报考公办普通高中条件，提高公办高中录取比例，在满足户籍学生升读普通高中需求的同时，为更多的随迁子女提供更多的入学机会。二是扩大名额分配学校范围并提高分配比例，可让更多的薄弱初中和农村初中学生有较多机会升读优质高中。

为顺利推进高中阶段学校考试招生制度改革，我市正研究推进相关配套工作。