习近平总书记对教育的这些嘱托

2018年，习近平总书记对教育工作高度重视，多次发表重要讲话、作出重要指示。殷殷嘱托，催人奋进，切切期盼，温暖人心。

2018年，习近平总书记对教育工作高度重视，多次发表重要讲话、作出重要指示。殷殷嘱托，催人奋进，切切期盼，温暖人心。岁末回望，跟教育小编一起重温习近平总书记指引教育事业发展的嘱托！

出席全国教育大会并发表重要讲话

全国教育大会10日在北京召开。中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平出席会议并发表重要讲话。他强调，在党的坚强领导下，全面贯彻党的教育方针，坚持马克思主义指导地位，坚持中国特色社会主义教育发展道路，坚持社会主义办学方向，立足基本国情，遵循教育规律，坚持改革创新，以凝聚人心、完善人格、开发人力、培育人才、造福人民为工作目标，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人，加快推进教育现代化、建设教育强国、办好人民满意的教育。

——摘自新华社北京9月10日电《习近平：坚持中国特色社会主义教育发展道路 培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人》

向全国广大教师和教育工作者致以节日的热烈祝贺和诚挚问候

9月10日是我国第三十四个教师节，习近平代表党中央，向全国广大教师和教育工作者致以节日的热烈祝贺和诚挚问候。他强调，长期以来，广大教师贯彻党的教育方针，教书育人，呕心沥血，默默奉献，为国家发展和民族振兴作出了重大贡献。教师是人类灵魂的工程师，是人类文明的传承者，承载着传播知识、传播思想、传播真理，塑造灵魂、塑造生命、塑造新人的时代重任。全党全社会要弘扬尊师重教的社会风尚，努力提高教师政治地位、社会地位、职业地位，让广大教师享有应有的社会声望，在教书育人岗位上为党和人民事业作出新的更大的贡献。

——摘自新华社北京9月10日电《习近平：坚持中国特色社会主义教育发展道路 培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人》

回信勉励中国劳动关系学院劳模本科班学员

在“五一”国际劳动节来临之际，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平给中国劳动关系学院劳模本科班学员回信，向他们并向全国所有劳动模范、向全国广大劳动者致以节日的问候。

习近平强调，劳动最光荣、劳动最崇高、劳动最伟大、劳动最美丽。全社会都应该尊敬劳动模范、弘扬劳模精神，让诚实劳动、勤勉工作蔚然成风。

——摘自新华社北京4月30日电《习近平回信勉励中国劳动关系学院劳模本科班学员》

考察北京大学

在五四青年节和北京大学建校120周年校庆日即将来临之际，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平来到北京大学考察。习近平代表党中央，向北京大学全体师生员工和海内外校友、向全国各族青年、向全国青年工作者致以节日的问候。

他强调，坚持好、发展好中国特色社会主义，把我国建设成为社会主义现代化强国，是一项长期任务，需要一代又一代人接续奋斗。广大青年要成为实现中华民族伟大复兴的生力军，肩负起国家和民族的希望。高校要牢牢抓住培养社会主义建设者和接班人这个根本任务，坚持办学正确政治方向，建设高素质教师队伍，形成高水平人才培养体系，努力建设中国特色世界一流大学。

——摘自新华社北京5月2日电《习近平在北京大学考察时强调 抓住培养社会主义建设者和接班人根本任务 努力建设中国特色世界一流大学》

勉励中国政法大学民商经济法学院1502班团员青年

在“五四”青年节来临之际，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平委托工作人员，向中国政法大学民商经济法学院1502班团员青年致以节日的问候，对同学们立志“不忘初心，用一生来践行跟党走的理想追求”予以充分肯定，勉励他们坚定信仰、砥砺品德，珍惜时光、勤奋学习，努力成长为有理想、有本领、有担当的社会主义建设者和接班人，为法治中国建设、为实现中华民族伟大复兴中国梦贡献智慧和力量。

——摘自新华社北京5月3日电《习近平勉励中国政法大学民商经济法学院1502班团员青年 用一生来践行跟党走的理想追求》

回信勉励陕西照金北梁红军小学学生

在“六一”国际儿童节来临之际，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平5月30日给陕西照金北梁红军小学的学生回信，祝他们和全国各族少年儿童节日快乐。

习近平在回信中说，你们的来信我收到了，看了以后感到很高兴。你们在信中说，村里的老人常给你们讲照金的革命历史，这片红色的土地让你们骄傲和自豪。希望你们多了解中国革命、建设、改革的历史知识，多向英雄模范人物学习，热爱党、热爱祖国、热爱人民，用实际行动把红色基因一代代传下去。

——摘自新华社北京5月31日电《习近平回信勉励陕西照金北梁红军小学学生》

对防控儿童青少年近视作出重要指示

中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平近日作出重要指示指出，我国学生近视呈现高发、低龄化趋势，严重影响孩子们的身心健康，这是一个关系国家和民族未来的大问题，必须高度重视，不能任其发展。

习近平指示有关方面，要结合深化教育改革，拿出有效的综合防治方案，并督促各地区、各有关部门抓好落实。习近平强调，全社会都要行动起来，共同呵护好孩子的眼睛，让他们拥有一个光明的未来。

——摘自新华社北京8月28日电《习近平：共同呵护好孩子的眼睛 让他们拥有一个光明的未来》

给参加“一带一路”青年创意与遗产论坛的青年代表回信

国家主席习近平8月28日给参加“一带一路”青年创意与遗产论坛的青年代表回信，强调青年是国家的未来，勉励他们为构建人类命运共同体作出自己的努力。

习近平强调，共建“一带一路”为中非合作注入了强劲动力。今年9月，2018年中非合作论坛北京峰会即将召开。我将同非方领导人共商新形势下中非友好合作发展大计。青年是国家的未来，中非青年是中非友好的未来。希望你们加强文化交流、心灵沟通，继续关注并积极参与共建“一带一路”，支持中非团结合作，同26亿中非人民一道，为传承中非传统友谊作出贡献，为携手打造更加紧密的中非命运共同体、构建人类命运共同体作出自己的努力。

——摘自新华社北京8月29日电《习近平给参加“一带一路”青年创意与遗产论坛的青年代表回信》

给中央美术学院老教授回信

中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平30日给中央美术学院8位老教授回信，向他们致以诚挚的问候，并就做好美育工作，弘扬中华美育精神提出殷切期望。

习近平在回信中指出，长期以来，你们辛勤耕耘，致力教书育人，专心艺术创作，为党和人民作出了重要贡献。耄耋之年，你们初心不改，依然心系祖国接班人培养，特别是周令钊等同志年近百岁仍然对美育工作、美术事业发展不懈追求，殷殷之情令我十分感动。我谨向你们表示诚挚的问候。

习近平强调，美术教育是美育的重要组成部分，对塑造美好心灵具有重要作用。你们提出加强美育工作，很有必要。做好美育工作，要坚持立德树人，扎根时代生活，遵循美育特点，弘扬中华美育精神，让祖国青年一代身心都健康成长。

——摘自新华社北京8月30日电《习近平：做好美育工作弘扬中华美育精神》

致信祝贺西藏民族大学建校60周年

中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平15日致信祝贺西藏民族大学建校60周年，向全校广大师生员工和校友致以热烈的祝贺。

习近平强调，站在新的历史起点上，希望你们全面贯彻落实新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，紧紧围绕培养什么样的人、怎么培养人、为谁培养人这一根本问题，培育和弘扬社会主义核心价值观，提高教育教学水平，贯彻党的民族政策和宗教政策，加强民族团结进步教育，传承中华优秀传统文化，自觉维护民族团结，全面推进学校各项工作，努力培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人，为推动西藏经济社会发展，为实现“两个一百年”奋斗目标、实现中华民族伟大复兴的中国梦作出新的更大贡献。

——摘自新华社北京10月15日电《习近平致信祝贺西藏民族大学建校60周年》

（来源：微言教育）