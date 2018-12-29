原创音乐剧《时光倒流香港地》首赴广州公演

12月28日至29日，由恒生银行支持、香港话剧团主办的粤语话剧精品“恒生青少年舞台”原创音乐剧《时光倒流香港地》在广东艺术剧院举行广州首场公益演出。

南方网讯 12月28日至29日，由恒生银行支持、香港话剧团主办的粤语话剧精品“恒生青少年舞台”原创音乐剧《时光倒流香港地》在广东艺术剧院举行广州首场公益演出。

广东省人民政府港澳事务办公室副主任彭秋云（右三）、广州市文化广电新闻出版局副巡视员朱红兵（右一）、香港特别行政区政府驻粤经济贸易办事处副主任何沛欣（左三）、广东省人民政府港澳事务办公室社会处处长何勉之（左二）、中国人民银行广州分行金融消费权益保护处副处长兼广东省金融消费权益保护联合会副秘书长冼宇航（左一），以及恒生银行副董事长兼行政总裁郑慧敏（中），与香港话剧团理事会代主席/第一副主席萧楚基（右二）于28日前来支持“恒生青少年舞台”原创音乐剧《时光倒流香港地》。

粤港澳大湾区是香港青少年认识国家的重要窗口，随着大湾区的加速建设，有利推动文化产业的发展，为青少年提供更多新机遇。“恒生青少年舞台”就是一个为青少年搭建的好平台，通过穗港两地公开遴选招募约60名香港中小学生及约10名广州中小学生组成担任演员，通过戏剧让他们发掘自己的长处，探索自己的兴趣，鼓励青少年抓紧机遇，增强竞争力，促进大湾区的文化交流。

《时光倒流香港地》广州演出为广州中小学生及市民提供免费观赏。介绍，为了让剧情更为丰富，今年特别加插了富有香港及广州地方特色的元素，音乐剧新曲目《五湖四海香港人》就讲述香港人和广东人同气连枝的关系，广州观众也有所共鸣。

近70名来自香港和广州学生演出“恒生青少年舞台”原创音乐剧《时光倒流香港地》，在舞台上载歌载舞，展现最佳状态。

何沛欣表示：“香港东西文化荟萃，是一个活力十足的艺术文化都会，香港特区政府一直致力推动香港艺术和文化发展。我衷心感谢香港话剧团，以及恒生银行的全力支持，将这场精彩音乐剧带来广州，为广州朋友带来一餐丰富的视听文化盛宴。”

郑慧敏表示：“衷心感谢香港话剧团推行这个项目，以及 香港特别行政区政府驻粤经济贸易办事处和乐之津对广州演出的大力支持，更要感谢台前幕后制作团队的努力。希望观众通过音乐剧不但感受到学生几个月以来的训练成果，更感受到60年代香港人引以自豪的狮子山精神。”

萧楚基表示：“戏剧教育工作是香港话剧团重点项目之一，过去四年我们在恒生银行的全力支持下，开拓这个‘恒生青少年舞台’音乐剧平台，让青少年通过故事的演绎，认识自己和香港的过去。今年筹备复排这出音乐剧《时光倒流香港地》时，我们已有计划把她带到广州，让这里的观众有机会欣赏之余，也促进粤港两地青少年的文化交流，并在情节上加添广州元素，让年轻人认识内地与香港两地的血浓于水的亲情关系。”