首届全国东盟—中韩日人文交流广州论坛举办

12月29日，由教育部国别和区域研究工作秘书处、教育部高校外语教学指导委员会非通用语种类分委员会、中国非通用语教学研究会指导，广东外语外贸大学主办的全国首届东盟—中韩日人文交流广州论坛成功举办。

南方网讯 12月29日，由教育部国别和区域研究工作秘书处、教育部高校外语教学指导委员会非通用语种类分委员会、中国非通用语教学研究会指导，广东外语外贸大学主办的全国首届东盟—中韩日人文交流广州论坛成功举办。来自高校、科研院所的专家学者就中国与东盟、东盟与韩国、东盟与日本的人文交流议题就行学术交流。

参会嘉宾合影

广东外语外贸大学党委书记隋广军在开幕式致辞时表示，作为一所具有鲜明国际化特色的大学，广东外语外贸大学培养东盟语种专业人才已经有近50年的历史，为外交部等部门输送了大量的优秀人才。广东外语外贸大学的广东战略研究院是全国高校百强智库之一，也是外交部政策研究课题重点合作单位，学校每年举办“21世纪海上丝绸之路国际智库论坛”，并与外交学院合作共建了中国—东盟思想库广东基地，学校还组建了省级协同创新中心—21世纪海上丝绸之路协同创新中心等机构，旨在搭建促进中国—东盟人文交流的各类平台。

中华人民共和国前驻越南、柬埔寨、孟加拉国特命全权大使胡乾文先生在致辞中表示，“国之交，在于民相亲”。民相亲即是民心相通，要做到民心相通，没有外语人才是很难做好的，而外语人才的培养仅仅懂得外语技能是远远不够的，尤其是当前外语学科面临诸多挑战的时代，更需要人文交流等综合素养。在全国外语学科竞争激烈的当下，对广东外语外贸大学而言，是大机遇，也是大的挑战。

教育部国别和区域研究工作秘书处主任、北京语言大学罗林教授表示，广东外语外贸大学要抓住重要战略机遇期，全力推动东南亚国别区域研究。此外，华侨大学原校长贾益民教授，广东省社会科学院历史与孙中山研究所所长李庆新研究员，北京大学外国语学院副院长吴杰伟教授，对外经济贸易大学外国语学院副院长丁隆教授，云南民族大学东南亚学院院长陆生教授，社会科学文献出版社副总编周丽女士，教育部国别和区域研究备案中心—暨南大学菲律宾研究中心主任、暨南大学国际关系学院副院长代帆教授，教育部国别和区域研究备案中心—浙江越秀外国语学院东北亚研究中心主任、 浙江大学韩国研究所所长金健人教授，广东外语外贸大学日语学院院长陈多友教授、东方语言文化学院院长刘志强教授分别就各自的研究专长在大会上作了主旨发言。

据悉，近年来，广东外语外贸大学充分重视中国—东盟人文交流的研究，特别是该校东方语言文化学院在这一领域取得了可喜的成绩，自2018年起，每年均发布《东盟文化蓝皮书》，影响突出。