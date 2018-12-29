广州新观察第34期聚焦“文化传承与乡村振兴”

12月28日，以“文化传承与乡村振兴”为主题的第34期广州新观察学术圆桌会议在暨南大学召开。

南方网讯（记者/唐巧燕 通讯员/苏运生）12月28日，以“文化传承与乡村振兴”为主题的第34期广州新观察学术圆桌会议在暨南大学召开。40余名华南理工大学、暨南大学新闻与传播学院的研究生与会旁听。

参会嘉宾合影

暨南大学党委书记、教授、博士生导师林如鹏在致辞中表示广州新观察自开办以来凝聚了社科界的智慧力量，推动了学术创新，同时很好发挥了咨政献言的作用。他希望各位专家不断探索新的路径，为乡村振兴发展提供源源不断的文化支撑、智力支持和文化动力。

会上，广州市规划协会会长、原广州市规划局局长、市政府副秘书长潘安；英国社科院院士、同济大学城市规划设计研究院总规划师、教授、博士生导师朱介鸣；华南理工大学建筑学院教授、博士生导师、国家级精品视频课程《建筑美学》负责人唐孝祥；暨南大学旅游规划设计研究院常务副院长、旅游研究所所长、教授、博士生导师梁明珠；中山大学华南农村研究中心副主任、教授、博士生导师谭同学；广州市城市规划勘测设计研究院区域规划设计所副总工吴丹；钉金秀传人、广州小茹裙褂设计师创始人唐志茹分别作了主题演讲。

潘安以乡村品质提升是乡村的文化振兴为主题发表了演讲，介绍了乡村文化的概念、乡村生活方式的演变与乡村环境品质的提升以及乡村文化振兴需要业、人、文并举三个方面，最后呼吁大家共同缔造品质乡村。

朱介鸣对城市化进程中的乡村文化转型提出了一些思考，指出乡村振兴的实质就是从小农经济走向非农经济和现代农业，认为乡村就是中国的缩影，了解乡村才能更好的了解中国。

唐孝祥详细论述了中国传统村落的思维观，宗法观，环境观与审美观，指出文化传承的历史使命和乡村振兴时代课题，要求我们必须认真挖掘、整理和展示中国传统村落的当代价值和世界意义。

梁明珠从文旅的角度出发，认为旅游是乡村振兴的主要抓手，乡村振兴与文旅要融合发展，在旅游中注入文化的内核，在旅游中传承乡村的本土文化，发展环城市带型、旅游特色型、旅游扶贫行等乡村旅游发展类型。

谭同学关注乡村振兴下的文化主体性，认为在媒体效应和物质文化标准的刺激下，农民在文化中正在被边缘化，农村的“精神家园”性以及集体挂念正在消解，乡村文化建设要取其精华，去其糟粕，从实际出发重塑乡村文化的主体性。

吴丹以文化赋能、聚焦体验为主题，以广州北部山村“南平静修小镇”的规划实践为例，从全面深入的村庄资源调查、选题做减法，强调独特性、多元融合的文化体验策划、借力多平台进行文化推广四个方面着重介绍。

唐志茹向大家介绍了南粤刺绣和裙褂的由来和裙褂变迁史，强调非遗项目融入乡村振兴会为乡村的振兴生发活力，并且与非遗中心合作进行展示与体验，能够更好地传承传统文化。

据悉，此次圆桌会议由广州市社科联、暨南大学、南方日报社联合主办，华南理工大学粤港澳大湾区规划创新研究中心、广州市舆情大数据研究中心、《城市观察》杂志社承办。