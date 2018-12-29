高考生，元旦有考试项目请你来报名！

2019年普通高等学校运动训练、武术与民族传统体育专业单独招生冬季项目报名将于2019年1月1日开始

2019年普通高等学校运动训练、武术与民族传统体育专业单独招生冬季项目报名将于2019年1月1日开始，文化课考试将于4月20-21日进行！冬季项目报名相关详情，快随小编来看看↓↓

报考资格

凡符合2019年普通高校招生报考条件且具有二级运动员（含）以上资格的考生均可报考。

报考办法

1.报考运训单招的考生须于2018年12月1日至10日先参加我省普通高考报名，由户口所在地市级招生办公室统一编排高考考生号，并与普通高考考生同时办理报考手续。

2.考生凭高考考生号依据招生院校招生简章要求，统一在“中国运动文化教育网”（www.ydyeducation.com）及“体教联盟APP”体育单招管理系统中进行考试报名，具体报名时间：冬季项目报名时间2019年1月1日至1月15日；其他项目报名时间2019年3月1日至3月15日。

3.报考运动训练、武术与民族传统体育专业且选报理科综合的考生，可以兼报体育教育和社会体育指导与管理等体育类专业及对应科类的普通专业。但兼报体育教育和社会体育指导与管理等体育类专业的考生，必须参加全省的体育术科统一考试和全国普通高考的文化课统考；兼报对应科类的普通专业的考生，必须参加全国普通高考的文化课统考。

考试

根据国家体育总局和教育部的有关政策，运训单考提前招生，考生需参加文化课考试和体育专项考试。

1.文化课考试

文化课考试时间为2019年4月20-21日。文化课试题由教育部考试中心统一进行命制。考试地点由省教育考试院另文通知。

报考运动训练、武术与民族传统体育专业的考生须参加普通高中学业水平考试，且学业成绩须符合以下要求：文科类考生参加物理、化学、生物三门学科学业水平考试，且至少两门学科成绩达到D级或以上等级；理科类考生参加政治、历史、地理三门学科学业水平考试，且至少两门学科成绩达到D级或以上等级。

2．体育专项考试

考试时间以国家体育总局公布的时间为准。体育专项考试分项目采用全国统考和分区统考方式，由国家体育总局委托院校负责组织实施。

（来源：广东省教育考试院）