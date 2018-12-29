期末考试前，家长最应该做这几件事

有家长说，自家孩子复习功课的效率太低，看着孩子心不在焉的样子，自己就急得不行。

又到期末了，有家长说，自家孩子复习功课的效率太低，看着孩子心不在焉的样子，自己就急得不行。针对这种现象，小编跟大家分享一些期末复习的经验，希望对各位家长有所裨益。

关于试卷的整理

在学校里，各种考试肯定少不了：周测验、单元测验、月测验、期中期末测验……

考试结束后，试卷可不能随便丢，因为这是很好的复习资料，可以把错题剪下来做成错题本，或者干脆把整张卷子收起来以后备复习之用。

班里成绩不错的孩子，试卷总是收藏得很有条理，按顺序排好，再装到文件夹里。上课用到时，一下就能找到。

而成绩一般的孩子，对此很不在意，把试卷往课本里随便一夹就完事。结果需要用的时候根本不记得夹到哪里去了，一抖擞课本，掉出来一堆……

问题分析：

试卷的整理情况，其实暴露出的是孩子的收纳、整理能力。试卷收不好的孩子，书桌大都不整洁，自己的卧室也往往乱七八糟。

给家长的建议：

收纳整理这个习惯，需要从小培养，一旦随意惯了就很难改。孩子小的时候，可以让他自己整理玩具、书包、书桌；孩子再大一点，可以给孩子准备一些好看的文件夹、文具袋等，养成把试卷、讲义根据科目的类别、试卷上考察的题型收集在一处，或者将自己出错的地方裁剪下来，直接贴在错题本上，附上正确的答案的习惯。

在临近期末的时候，将自己整理的不同题型拿出来做复习，上一次这一块是怎么考的，自己是怎么答的，有没有出错。这样有助于孩子更详细地掌握考试题型，在掌握这些题型和自己的答题过程时，孩子对知识体系就更清晰明了了。

关于积极性的培养

孩子思考速度快，有很强的表现欲，这是孩子学习积极性的表现，但是很多孩子成绩不好的原因是学习积极性不高。

班里成绩最优异的那几位同学，往往在上课的时候脑子一直跟着老师的思路，面对老师的提问，这些孩子认真思考，沉稳表现。而班里学习吃力的孩子总是害怕老师叫自己回答问题，老师提问题时，他的头低得最低。

问题分析：

举手过于积极，往往意味着孩子急于表现，但是问题的答案还没有考虑充分。这样的孩子，有活力、好胜心强、荣誉感强，但是不够稳重，追求速度，学习质量得不到保证。比如，很多孩子写作业很快，写完就赶紧出去玩了，但是等检查的时候却发现错误比较多。

从来不举手的孩子，问题更严重一些。他们缺乏足够的学习兴趣和动力，甚至对老师的问题都懒得思考。这样的孩子不愿意跟老师沟通，时间一长很容易被老师忽略。

给家长的建议：

家长平时多跟老师保持沟通，如果发现您的孩子举手积极而思考不充分，就要从培养孩子稳重的性格上下手，可以常带孩子去参加一下“磨性子”的活动，比如钓鱼、书法、围棋。

如果孩子学习不积极，每天送孩子上学之前就要多鼓励鼓励了。多培养孩子的自信心，在课堂上孩子就会有更多表现的机会。

关于错题的整理

很多情况下，孩子成绩差的原因，并不是难题不会做，而是以前错过的题又出错了。试卷中真正很难的题目，也就占10%~15%左右，不会做影响不大，因为很多同学也不会。但是，以前考过的那些题，有心的同学基本不会出错，如果你家孩子仍然出错的话，差距就会这样被拉开。

给家长的建议：

让孩子养成整理错题本的习惯。每次考试之后，把出错的典型题目抄到错题本上，或者向上面说的，把试卷出错的地方剪下来贴在错题本上，这样可以原原本本地看到上一次是怎么出错的，再将正确的解法写在旁边，在复习的时候专门看。

关于在复习上花费多少时间

天天“挑灯夜战”的孩子学习最好吗？不，恰恰相反，这类孩子往往付出与收获不成正比，虽然经常12点才睡，但是成绩却不会突飞猛进。而那些成绩优异的孩子，反而都睡得不会太晚。

问题分析：

在一天的学习中，最重要的是上课的时间，如果听课时效率低，课下费再多时间也不好补。

很多孩子掉进了一个恶性循环：一开始上课时，不好好听讲，结果回家写作业时很多地方都不会，磨磨蹭蹭很晚才睡；晚上休息不好，第二天上课没精神，听课效率又很低，于是又只能熬夜去补……

给家长的建议：

1. 当孩子经常学习到很晚时，家长别只跟着抱怨作业多，没用。不如跟孩子一起分析一下，除了作业确实多，还有那些问题影响到了学习效率。分析到最后，往往是预习没做好、上课走神等学习习惯上的原因。

2. 给孩子树榜样时，应该选择那些学习效率高的。但是，很多家长却搞反了，对孩子说的是：“你看人XXX家孩子，周末都不出去玩，老老实实在家学习！再看看你！”

不同学生，不同复习方法

期末复习阶段，孩子的复习方法同样很重要，但是，不同的孩子也要具体根据自己的特点去复习。比如孩子学习好坏程度的不同，复习方式也要随之变化。

成绩优异者：查漏补缺为主

成绩优异的孩子，千万不能一味钻研偏题怪题难题，而忽略了基础题。家长在辅导孩子时，要以查漏补缺为主，以保持优势为前提，让强科更强，把稍弱科目补好，争取均衡提升。

此外，在复习过程中要让孩子仔细审题，注意答题规范。成绩优异的孩子，容易失分的地方往往是小细节，家长应该提醒孩子避免因粗心而造成的失误。而在答题过程中也要注意步骤完整，书写规范，用语正确。

成绩一般者：全力攻克弱科

成绩一般的孩子应该尽全力提高薄弱的地方，这是提高成绩的关键。孩子可寻求课外辅导，与成绩优异的同学多交流，学习一些提分策略，补足弱科弱项。

同时也要紧跟复习进度，不能为了提高弱势科而脱离老师的步伐，错过老师讲授的重点知识和解题技巧。

成绩不理想者：立足基础知识

基础相对薄弱的孩子，在这剩下的时间内大幅提高成绩并不现实，所以要立足课本，夯实基础。考试既考查基础知识、基本技能和基本方法，又要考查学科能力。

此外，虽然基础较弱，但家长要帮助孩子克服自卑、自弃心理，以及对弱科弱项的恐惧心理。只要找到适合自己的方法，成绩也能得到较大的提升。