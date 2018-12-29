华工将承办第六届中国“互联网+”大学生创新创业大赛

近日，教育部印发《教育部关于同意联合主办第六届中国“互联网+”大学生创新创业大赛的函》，同意2020年第六届中国“互联网+”大学生创新创业大赛由教育部和广东省人民政府联合主办，华南理工大学具体承办。

近日，教育部印发《教育部关于同意联合主办第六届中国“互联网+”大学生创新创业大赛的函》，同意2020年第六届中国“互联网+”大学生创新创业大赛由教育部和广东省人民政府联合主办，华南理工大学具体承办。

中国“互联网+”大学生创新创业大赛自举办以来，在深化高等教育综合改革，激发大学生的创造力，培养造就“大众创业 万众创新”生力军等方面发挥了重要作用。广东省高校各参赛团队奋勇拼搏，在2018年第四届中国“互联网+”大学生创新创业大赛全国总决赛中表现优异。广东省荣获优秀组织奖，华南理工大学、广州大学荣获先进集体奖。各项目团队共获3金9银26铜(去年为1金7银20铜)，其中华南理工大学荣获2金。另外，在同期举办的“我的创新创业故事”微视频征集活动中，广东省荣获组织奖，15个项目获得活动奖项。

华南理工大学是国家“双一流”建设A类高校，长期以来坚持立德树人，把创新创业教育贯穿人才培养全过程。学校2015年入选首批“广东省创新创业教育示范学校”，2016年入选国家“首批深化创新创业教育改革示范高校”，2017年入选国务院“大众创业万众创新示范基地”和教育部“全国高校实践育人创新创业基地”。学校在前四届中国“互联网+”大学生创新创业大赛中共获得4金7银1铜的优异成绩，曾承办第八届“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛等全国性竞赛，具有丰富的办赛经验。