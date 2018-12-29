广州家校共育 从先行迈向示范

广州市家庭教育的“系统化工作”确实已取得一定成效，但未来还有很长的路要走。

有专家建议，广州市可以借鉴国内外家庭教育的做法，设立国际家庭日；也有专家认为，广州应尽快出台家庭教育地方法规，使家庭教育有章可循、有法可依；还有专家呼吁，家庭教育的主体角度是家长，家长的自我成长才能使孩子不输在起跑线上。无论如何，我们可喜地看到，在各方的努力下，广州的家庭教育正从“家校共育、广州先行”走向“家校共育、广州示范”。

家长学校示范作用显著

“九有”标准构建家庭教育科学发展

1983年，在广州诞生了全国第一所家长学校——乐贤坊小学家长学校。35年来，广州在推动家庭教育的工作中取得突出成绩。据了解，截至2017年年底，全市有各级各类家长学校5474所，其中，443所被评为优秀家长学校，120所被评为示范家长学校，30所被评为星级家长学校。广州市教育系统在多年的实践中已形成独有的家长学校建设标准，被列为示范作用的学校也形成了“四有三优二突出一示范”的特色，包括有名师、有教材、有平台、有课题或项目，与此同时，还致力整合资源、学校管理、教学效果，实现创新理念和办学突出，形成文化影响力，具有区域代表性。

目前，广州市已通过设立“九有”标准，进一步深化家庭教育示范学校的辐射作用：在建设实践基地的过程中，共组织亲子活动、家教讲座、教育研讨等77场活动；积极推动中小学家庭教育工作者的专业能力，每年分期分批组织中小学家庭教育骨干到全国各地学习先进的理论和经验；更加难能可贵的是，广州教育系统不遗余力推动家庭教育科学研究，包括设立科研课题、建立研究基地、形成研究成果。有专家指出，广州市针对家庭教育的这一系列“组合拳”，能够促使家庭教育向规范化、制度化、科学化、专业化的方向发展。由此可见，广州市教育局不只是致力于“家校共育、广州先行”，而是要推动它发展成“家校共育、广州示范”。

设立国际家庭日

强化家庭教育“第一影响源”的作用

广州市教育研究院德育与心理教育研究室主任蒋亚辉认为，广州在家庭教育已积累了丰富的经验，我们不但要当好先行者，还要做好全国的示范者。在他看来，要进一步加强家庭教育指导，可以通过设立家庭日，加强父母的家庭教育“源头教育”意识，“要明确家长在家庭教育中的主体责任，要在全市倡导和树立‘父母好好学习，孩子天天向上’的家庭教育意识和社会风气。”蒋亚辉提议。

据了解，2016年《重庆市家庭教育促进条例（草案）》建议，将每年5月15日“国际家庭日”设立为全重庆市家庭教育日。父母没和孩子同住，每周至少通个电话；父母参加家长会，所在单位应当支持。2018年11月19日，《江苏省家庭教育促进条例（草案）》中拟规定，“父母双方应当共同履行对未成年子女的家庭教育义务，不得以离异或者其他理由拒绝履行”，并将每年5月15日所在周为全省家庭教育宣传周。

对此，省政协委员、华南师范大学附属中学科研与教师发展处主任夏涛认为，既然5月15日为国际家庭日，就说明国际上对家庭教育非常重视，“现在是全面二孩时代，中国的父母更需要学习家庭教育，我认为有必要推进家庭教育立法。”夏涛说。

倡议家庭教育法

厘清家庭教育和学校教育的责任边界

无独有偶，今年的全国两会上，全国妇联在议案中提出，现行相关法律法规对于父母或其他监护人如何正确开展家庭教育，政府相关部门和社会组织如何提供家庭教育指导服务，还缺乏进一步规范。很有必要在国家基本法律层面制定一部专门调整家庭教育关系、规范家庭教育、支持家庭教育指导服务的家庭教育法，引起人们对家庭教育的高度重视，促进家校配合和协作，形成教育的一致性。

据了解，广州市于2015年10月起实施的《教育部关于加强家庭教育工作的指导意见》，对学校家庭教育工作做了全面的指导。广州市各区将家庭教育工作内容纳入了教育发展规划或计划，也制定了专门的家庭教育或家校合作的方案。但是，仅仅靠教育主管部门和学校对家庭教育的推动是远远不够的。蒋亚辉强调，现实中，人们常常过分夸大学校教育的作用，而无视家庭教育和社会教育的责任。学生一旦发生安全事件，社会舆论几乎一边倒，把矛头指向学校和教师。

责任边界不清往往导致更多的问题出现。蒋亚辉建议，广州市可参照重庆市的做法，加速广州家庭教育立法进程，尽快出台广州市家庭教育地方法规，使家庭教育有法可依，有章可循。蒋亚辉认为，有了家庭教育法，至少有三大作用：一是厘清了家庭教育和学校教育的责任边界，有助于学校和家庭明确各自的职责，化解彼此之间的分歧和矛盾；二是明确了家庭教育的责任，能促使家庭承担起自己的教育功能，促使家长当好第一任老师；三是能帮助家长熟悉教育规律，掌握教育方法，为孩子的成长奠好基、护好航。

良好的家庭教育

才能真正让孩子不输在起跑线上

设立国际家庭日、倡导家庭教育立法，这些都是在做大环境，形成全社会重视的家庭教育氛围，关键的责任角色还是家长。大环境与小环境的共同作用，才能实现真正的“美好生活”。北京理工大学教育研究院教授、21世纪教育研究院院长杨东平说过：“父母是孩子的第一个老师，也是终身和永远的老师，有自己责无旁贷的特殊功能。家庭教育的功能是学校所不能代替的。把孩子教育全盘托付给学校，是家长的失职和渎职。”

蒋亚辉也指出，家庭应该肩负起孩子思想道德教育，帮助孩子养成良好的行为习惯，促使孩子形成正确的世界观、人生观、价值观等。中共广州市委党校葛彬教授也强调，家庭教育跟学校教育不一样，“家庭教育更注重‘德’的教育，立德树人，首先要家长先立德，家长才是孩子的起跑线。”她建议，每一位家长都要重视家风、家训的传承，要学会如何当家长，建立起自己的一套家庭教育体系。

夏涛对此也深有感触：“家才是孩子真正的心灵港湾，对孩子而言，家庭不仅仅是家的概念，还是温暖和温馨的处所。学校教育更多是以班级和团队为主的集体教育，而家庭教育更注重孩子的个性，家长首先要懂自己的孩子，为孩子的个性化教育提供最好的土壤。”