加强影视教育是价值观培育的时代需要

近日，教育部、中宣部联合印发了《关于加强中小学影视教育的指导意见》，该意见对加强中小学生社会主义核心价值观教育，对落实立德树人根本任务以及丰富中小学育人手段，都具有极强的指导意义。

近日，教育部、中宣部联合印发了《关于加强中小学影视教育的指导意见》，该意见对加强中小学生社会主义核心价值观教育，对落实立德树人根本任务以及丰富中小学育人手段，都具有极强的指导意义。

现在，影视作品对中小学生的影响可谓无处不在。特别是移动互联网时代，中小学生随处都能看到各种各样的影视作品和短视频。来自各种渠道的影视作品中，有些不适合中小学生年龄段，有些价值观和道德标准严重错乱，有些弥漫着拜物教和消费主义色彩，有些充斥着不良社会情绪，甚至有些还包含着某种极端思想，这类影视作品潜移默化地影响着中小学生，对此我们决不能习焉不察，必须引起高度重视。《指导意见》出台其必要性和针对性是显而易见的，对我们深刻认识影视教育对于落实立德树人根本任务的重要性，更是有特殊意义。

影视教育既然落脚点是“教育”二字，那就决不是向中小学生推荐优秀电影目录这样简单，关键是要落实到教育过程和教育效果上来。优秀影视作品的育人功能，只有通过教育活动才能真正转化为中小学生的精神营养。《指导意见》对于把影视教育作为中小学德育、美育等工作的重要内容，纳入学校教育教学计划，与学科教学内容有机融合等，都有比较明确的要求。但在影视教育实践中，如何根据中小学生的年龄特点，在坚定理想信念、厚植爱国主义情怀、加强品德修养、增长知识见识、培养奋斗精神、增强综合素质上获得理想的教育效果，使影视教育真正成为德智体美劳全面培养教育体系的有机组成部分，却是需要教育工作者不断探索的重要课题，亟待在新的实践中积累新的经验。

影视已经深度融入了我们的日常生活，对中小学生更是有独特的吸引力，其影响具有典型的泛在性、开放性，甚至无时无刻不以碎片化方式影响着孩子，要完全隔绝一些影视作品的不良影响，是难度极大的事情，这不但是对学校教育，更是对家庭教育的一个挑战。教育要做的，就是通过优秀影视作品的教育，尽力向中小学生赋能，培养学生对是非善恶美丑的鉴别能力，形成对不健康影视作品的免疫力。但这种理想的教育效果，只靠学校教育很难独立完成。广大中小学生家长更要自觉提高教育素养，在家庭教育中引导自己孩子多接触优秀影视作品，同时尽力把不良作品的影响降到最低。

加强影视教育，要特别警惕不良影视作品对中小学生的消极影响。在一个更加开放的社会文化环境下，各种社会思潮都有可能借助影视作品影响中小学生。青少年教育全社会都有责任，尤其是文化影视传播机构和媒体，更是有责任加强影视教育意识，共同促进青少年身心健康和全面发展。

中小学生是青少年的主体，是国家的未来和希望。只有不断强化帮助学生扣好人生第一粒扣子的教育使命感，才能扎扎实实把中小学生影视教育搞好，引领青少年一代自觉加强道德养成，从小就让社会主义核心价值观的种子在心中生根发芽，把国家、人民、民族装在心中，注重养成健康、乐观、向上的品格。这是学校、家庭和社会的共同责任。